В Волжском появятся новые светофоры

Вопросы строительства новой объездной дороги для грузового транспорта, установки «вызывного» светофора для пешеходов на перекрёстке «пр-т Ленина – ул. Гайдара», а также необходимые меры для ликвидации очагов аварийности обсудили сегодня в Волжском на заседании комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения.

Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе горадминистрации, на повестке дня заседания, которое провёл заместитель главы администрации Волжского Газанфар Гулуев, было обозначено несколько основных вопросов.

Организация дорожного движения в районе «ЛеруаМерлен». На сегодняшний день разработана схема следования автобусов и другого пассажирского транспорта до остановочной площадки напротив строительного гипермаркета с дальнейшим разворотом и движением к месту отстоя транспорта около семейного гипермаркета «Магнит». Данная схема будет реализована в 2018 году. Также проведены необходимые исследования и подготовлен проект строительства объездной дороги для грузового транспорта от въезда в Волжский со стороны плотины ГЭС. Новая магистраль призвана разгрузить направление в город (улицы Логинова и Горького).

О необходимости изменения организации дорожного движения на кольце ГПЗ. В связи с изменением автобусного маршрута № 14 возрастёт загруженность участка дороги с круговым движением в пиковые часы. Для решения вопроса Газанфар Гулуев распорядился установить «тройной» светофорный объект на Автодороге № 7.

О разработке методических материалов, буклетов для безопасного движения несовершеннолетних и их родителей при плохих погодных условиях. Заместитель начальника управления образования администрации Волжского Татьяна Сафонова доложила, что в образовательных учреждениях города распространяются буклеты и памятки о безопасном передвижении на дорогах, в том числе при плохих погодных условиях и в тёмное время суток (напоминают об использовании светоотражающих элементов). Кроме того, разработаны схемы безопасного движения в школу для каждого образовательного учреждения. Данные схемы размещены в общедоступных местах и в дневниках учеников.

По просьбе волжан в 2018 году будет восстановлен пешеходный переход на пересечении улиц Королёва и Карбышева в сторону Машиностроителей.

Не осталась без внимания тема аварийности на дорогах Волжского. В ходе проведённой работы по анализу аварийности в городе выявлено пять очагов. Один из них выявлен за истекшую неделю – перекрёсток пр-та Дружбы и ул. Пионерской. Здесь за 7 последних дней зафиксировано три дорожно-транспортных происшествия, одно из которых – наезд на пешехода на нерегулируемом пешеходном переходе. Наибольшее количество ДТП с участием пешеходов зафиксировано на перекрёстке пр-та Ленина и ул. Гайдара. В первом квартале 2018 года на данном участке будет установлен «вызываемый» светофорный объект для пешеходов.

В настоящее время проектная организация изучает проблемный участок пересечения улиц Александрова и Карбышева. После проведения исследования будут выданы рекомендации по оптимальной организации безопасного дорожного движения.

Члены комиссии отметили, что системы видеофиксации, установленные ОГИБДД, позволили снизить количество нарушений, связанных с наездом на стоп-линии.

Напомним, что в 2017 году в Волжском в ходе реализации федеральной программы «Безопасные качественные дороги» ликвидировано 5 особо опасных очагов аварийности.











