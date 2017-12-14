На стадионе "Волгоград Арена" тушат условный пожар

Заниматься попрошайничеством свою 11-летнюю дочь заставила 37-летняя жительница Волжского. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, женщину и девочку, просивших у прохожих милостыню на лечение, заметили полицейские. Девочка собирала деньги для матери. Когда волжанку доставили в отдел, то выяснилось, что на паперть она выходит не в первый раз, раньше ее видели возле жилых домов и одного из сетевых магазинов. На женщину уже были составлены три протокола. Теперь в отношении матери возбуждено уголовное дело за вовлечение несовершеннолетней в совершение антиобщественных действий. Ей грозит до четырех лет тюрьмы.

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