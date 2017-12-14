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Спорт
 15.12.2017 09:17(Обновлено: 15.12.2017 09:19)

На стадионе "Волгоград Арена" тушат условный пожар



Плановые пожарно-тактические учение сегодня проходят на стадионе "Волгоград Арена", строящегося к чемпионату мира по футболу 2018 года. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе генподрядчика АО "Стройтрансгаз", цель учений – отработка алгоритма действий пожарных подразделений по ликвидации условного пожара. В них задействованы силы и средства МЧС и взаимодействующих органов управления.

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Происшествия 15.12.2017 13:08 (Обновлено: 15.12.2017 13:10)

Повредил бампер, багажник, разбил заднюю фару и лобовое стекло  такси пьяный 28-летний волжанин. Как  сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, таким образом мужчина пытался удержать у себе в гостях свою девушку и ее подругу. ЧП случилось накануне в Волжском. Таксист приехал на вызов девушки. Она вышла из подъезда многоквартирного дома вместе с подругой и села в авто. Внезапно из того же подъезда выбежал парень. Он с разбега запрыгнул на капот машины и стал бить кулаками в лобовое стекло. Из-за тяжелых металлических часов  на руке стекло треснуло. Таксист попытался успокоить буяна, но тот, спрыгнув на землю, выхватил из кармана ...
Прочитана: 272 раз
Экономика 15.12.2017 12:41

«Синара-Девелопмент» дарит скидку 5% на квартиры в жилых комплексах Волгограда«Синара-Девелопмент»  объявляет новогоднюю акцию на новостройки, возводимые компанией в Волгограде. До 31 декабря 2017 года покупатели смогут приобрести квартиры в жилых комплексах «Романовъ» и «Новый Свет» со скидкой 5%. Предложение действует при полной оплате стоимости квартиры. Воспользоваться скидкой можно, как при расчете наличными средствами, так и при оплате с помощью ипотеки. Одни покупатели сэкономят деньги на ремонт или покупку мебели, другие смогут уменьшить тело ипотечного кредита и сумму процентов. Выгода составит до 176 тыс. рублей. Об этом ИА «Высота 102» сообщила пресс-служба компании. Жилые комплексы компании «Синара-Девелопмент» возводятся в разных районах города. ЖК «Романовъ» – 23-этажный жилой дом, расположенный в...
Прочитана: 316 раз
Расследования 15.12.2017 12:28

Больше месяца не могла получить жизненноважное лекарство тяжелобольная 6-летняя девочка, живущая в Красноармейском районе.  Как сообщила ИА "Высота 102" старший  помощник  прокурора  Волгоградской  области Ольга Токарева, в надзорное ведомство  была вынуждена обратиться мама ребенка. После проверки ее заявления прокурор направил в суд иск к региональному комитету здравоохранения и детской поликлинике № 16.  Но маленькую волгоградку ответчики обеспечили нужным лекарством,  не дожидаясь решения судьи.
Прочитана: 339 раз
Экономика 15.12.2017 12:11

В Волгограде Роспотребнадзор жестко взялся за отели, продающие номера к ЧМ-2018 по «космической» цене Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области возбудило первое административное производство по факту многократного завышения цен на гостиничные номера к ЧМ-2018. Об этом, как передает ИА «Высота 102» , сообщил сегодня на совещании, посвященном мундиалю, и.о руководителя территориального управления Роспотребнадзора Евгений Резников. По его словам, в ходе проверки обнаружено, что отель «Галерея Парк Волгоград» продавал «президентский» номер за 130 тысяч рублей, что в 20 раз (!) превышает его стоимость сегодня. Стандартные номера и вовсе в июне следующего года предлагается купить за цену в 30 раз превышающую сегодняшнюю плату. По его словам, есть факты, когда гостиницы...
Прочитана: 5325 раз
Спорт 15.12.2017 11:45

«Ротор Волгоград» опробует новый стадион до финала Кубка России Свой первый матч на построенном к ЧМ-2018 стадионе «Волгоград Арена» команда «Ротор Волгоград» сыграет 21 апреля. Об этом, как передаёт ИА «Высота 102», сообщил сегодня на совещании, посвященном теме  ЧМ-2018,  председатель комитета по подготовке и проведению матчей чемпионата мира по футболу 2018 в Волгоградской области Аркадий Грушко. По его словам, до начала игр ЧМ-2018 на «Волгоград Арене» пройдут три тестовых матча. Первыми на поле нового стадиона выйдет команда «Ротор Волгоград» в рамках игр ФНЛ. Вторая игра пройдёт 2 мая. Самый ожидаемый матч на «Волгоград Арене» состоится 9 мая. Как уже сообщало ИА «Высота 102», это будет финал Кубка...
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Экология 15.12.2017 11:39

Управление Росприроднадзора по Волгоградской области начало проверку по факту затопления Банного оврага в Краснооктябрьском районе города канализационными стоками, окрашенными в розовый цвет. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на ведомство, в ходе рейдового обследования рабочей группы по контролю за состоянием береговых полос и рекреационных зон реки Волга был обнаружен смотровой колодец, переполненный стоками со странным оттенком. Специалисты взяли пробы воды из колодца, в настоящее время готовятся результаты лабораторных исследований.  Напомним, коллектор «Банный» уже не раз становился предметом реагирования природоохранного ведомства. Так, в сентябре этого года  по вступившему в силу решения суда по иску управления Росприроднадзора по Волгоградской области АО...
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Общество 15.12.2017 11:25

В администрации Волгограда разработаны новые маршруты автобусов средней и малой вместимости для повышения транспортной доступности отдаленных территорий Волгограда, в том числе развивающихся микрорайонов. Как сообщили ИА «Высота 102» в мэрии, так, для удобства жителей развивающегося микрорайона «Долина» в Советском районе и студентов Волгоградского госуниверситета микроавтобусы маршрутов №№ 64а и 15а, а также автобус №5а заменяются двумя новыми направлениями №29 «Родниковая долина – Ул. Танеева» и №5 «Родниковая долина – Речной порт». Новый маршрут №29 улучшит транспортную доступность отдаленных территорий в заканальной части Красноармейского района, в частности поселка Керамический: современные автобусы начнут следовать по улицам Гремячинской, Мачтозаводской и Танеева – эти...
Прочитана: 825 раз
Происшествия 15.12.2017 11:06

Заниматься попрошайничеством свою 11-летнюю дочь заставила  37-летняя жительница Волжского. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, женщину и девочку, просивших у прохожих милостыню на лечение, заметили  полицейские. Девочка собирала деньги для матери. Когда волжанку доставили в отдел, то выяснилось, что на паперть она выходит не в первый раз, раньше ее видели возле жилых домов и одного из сетевых магазинов. На женщину уже были составлены три протокола. Теперь в отношении матери возбуждено уголовное дело за вовлечение несовершеннолетней в совершение антиобщественных действий. Ей грозит до четырех лет тюрьмы.
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Общество 15.12.2017 10:57

В Волгоградской области завершен подсчет подписных листов к референдуму о времени Избирательная комиссия Волгоградской области пересчитала подписные листы в поддержку проведения референдума о переводе стрелок часов в Волгоградской области и проверила на подлинность 7 тыс. 541 подпись, это 20% автографов граждан. Как сообщили  ИА «Высота 102» в облизбиркоме,  ранее комиссия провела жеребьевку и определила, какие именно подписи подлежат проверке на достоверность и правильность оформления. Всего было собрано 41 тыс. 500 подписных листов граждан,  которые поддержали идею проведения всенародного голосования. Сегодня в облизбиркоме состоится рабочее совещание по обсуждению итогов, а официальное решение будет принято в следующий понедельник. После этого документы поступят в Волгоградскую облдуму, которая назначит дату его проведения. Возможно,...
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Происшествия 15.12.2017 10:33

Семимесячный ребенок  и 40-летняя женщина пострадали в ДТП в Ворошиловском районе. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, авария произошла на перекрестке Гродненской и  Череповецкой улиц. Днем, в половине двенадцатого "KIA Cerato", поворачивая с Гродненской улицы направо, столкнулась с "Renault Symbol". Французская легковушка ехала по Череповецкой. От удара машин пострадали водитель "KIA" и маленький пассажир "Renault". Их доставили в больницу.
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Расследования 15.12.2017 10:18 (Обновлено: 15.12.2017 10:19)

Четверо жителей Воронежской области приговорены Краснооктябрьским райсудом к длительным срокам заключения за торговлю наркотиками. Как сообщила ИА "Высота 102" старший  помощник  прокурора  Волгоградской  области Ольга Токарева, 32-летний Сергей Мещеряков, 31-летний Валентин Туктаров и 25-летние Кристина Лисина и Татьяна Коновалова приехали в Волгоград специально для организации преступного бизнеса. Они продавали наркотики через систему тайников-закладок. Таким же способом получали "товар" от своего куратора. Группа была задержана в марте после устройства двух тайников с крупными партиями наркотиков. Также большое количество дурманящего вещества было обнаружено у них при обыске. Свою вину они признали и были приговорены судом: Мещеряков и Туктаров к 9,5 годам колонии...
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Экология 15.12.2017 09:52

Утверждена общая протяженность водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы реки Ахтуба на территории города Волжского и двух районов Волгоградской области - Ленинского и Среднеахтубинского. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на информацию помощника Волгоградского межрайонного природоохранного прокурора Светланы Чайковской, протяженность границ - 191,6 км. Они установлены по требованию надзорного ведомства, выявившего нарушения в деятельности комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области. Так, было установлено, что органом власти неполно реализуются полномочия по установлению границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос, в том числе в связи с неправильным перераспределением денежных средств, выделяемых на реализацию переданных водных отношений. В связи...
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Общество 15.12.2017 09:15 (Обновлено: 15.12.2017 09:16)

Волгоградские дальнобойщики сегодня намерены присоединиться ко Всероссийской забастовке, которая пройдет сегодня во многих городах страны. Как рассказал ИА «Высота 102» волгоградский координатор Объединения перевозчиков России Юрий Распопов, дальнобойщики проведут  акцию в так называемом «итальянском» стиле – никуда не выезжая на большегрузах со своих стоянок или баз. Напомним, одно из главных требований нынешней акции дальнобойщиков, как и предыдущих – протест против системы «Платон», предусматривающей платный проезд грузовиков по российским дорогам. 
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Доска позора 15.12.2017 08:37

«Доска позора»: Площадку у жилых домов в Волгограде превратили в свалку Известная поговорка  «Чистота — лучшая красота» точно не подходит к пейзажу, который   «украшает» улицу имени Карла Либкнехта в Дзержинском районе Волгограда. Как сообщили читатели ИА «Высота 102», приславшие в редакцию фото, площадка превратилась в мусорную свалку.  Несут сюда различные отходы и днем, и ночью, вместо того, чтобы выбросить в мусорные баки.  «Почему мы гадим там, где живем?», - задаются вопросом волгоградцы, которые своими силами не могут справиться с этим безобразием.   Вы не знаете, как справиться с хамством...
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Газетный киоск 14.12.2017 20:55

Володин о самовыдвижении Путина: самый популярный политик опирается на всё общество «Парламентская газета», 14 декабря. Решение Владимира Путина пойти по процедуре самовыдвижения абсолютно логично, поскольку самый популярный политик России опирается на всё общество, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. «Это (решение — прим. ред.) ещё раз подчеркивает, во-первых, что Путин во главу угла ставит интересы государства и граждан России, встав над партийными интересами.   Он — Президент всех россиян, независимо от их партийной принадлежности. Круг его сторонников намного шире электоральной базы самой популярной партии — «Единой России». У него есть сторонники среди КПРФ, ЛДПР, «Справедливой России», среди правых».   Политик отметил, что Президент проводит сбалансированную политику и является сторонником...
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