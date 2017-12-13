|Происшествия
|14.12.2017 11:07
В Волжском воришки поживились красной икрой под прицелами видеокамер
Недостача 19-ти банок с лососевой икрой была обнаружена в одном из сетевых магазинов Волжского Волгоградской области, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на ГУ МВД России по региону. На записи с камер видеонаблюдения видно, что хищение совершили мужчина и женщина. «Засветились» не только сами любители икры, но и их автомобиль - « Хенде Солярис» белого цвета. Сейчас злоумышленников разыскивает полиция.
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|Общество
|14.12.2017 12:12
Россельхознадзор выразил озабоченность в связи с масштабным распространением АЧС на территории Волгоградской области. По мнению службы, сложившуюся ситуацию на территории этого региона можно расценивать как вопиющий пример неэффективной работы комитета ветеринарии региона. Как сообщает ИА «Высота 102», об этом говорится в опубликованном пресс-релизе, распространенном на официальном сайте ведомства. С начала 2017 года на территории Волгоградской области зарегистрирован 21 случай АЧС, в том числе 18 — среди домашних свиней в 11 из 33 муниципальных районов, а в городе Волгограде — 2 среди популяции дикого кабана и 1 — на свиноводческом предприятии. Однако в регионе до сих пор не налажена...
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|Спорт
|14.12.2017 11:46
Стадион «Волгоград Арена» официально утвержден местом проведения финального матча Кубка России по футболу сезона 2017/2018, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на информацию РФС. Как и планировалось ранее, игра, которая станет тестовой в преддверии чемпионата мира по футболу, состоится 9 мая 2018 года. О времени начала матча пока не сообщается. Фото stroytransgaz.ru
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|Происшествия
|14.12.2017 11:29
45-летний водитель-дальнобойщик погиб при столкновении двух большегрузов под Камышином. Как сообщили ИА "Высота 102" в ГУ МВД России по Волгоградской области, ДТП произошло на трассе "Сызрань-Саратов-Волгоград" накануне около шести часов вечера. Водитель грузовика "Volvo" потерял управление, выехал на встречную полосу и врезался в грузовик "MAN". В результате аварии водитель "Volvo" получил серьезные травмы. Медикам довезти мужчину до больницы не удалось он скончался в пути. Шофер "MAN" госпитализирован с травмой руки.
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|Расследования
|14.12.2017 11:17
Волгоградский облсуд оставил без удовлетворения иск беглого экс-депутата Госдумы Олега Михеева к своему адвокату о выплате ему 10 тысяч рублей компенсации за моральный ущерб. Об этом сообщает корреспондент ИА «Высота 102» из зала суда. Татьяну Рыбникову представителем Михеева в апреле текущего года назначил Советский районный суд. Прежний защитник обвиняемого тогда не явился на слушание по вопросу об изменении в отношении Олега Леонидовича меры пресечения. По мнению бывшего народного избранника, его новая юристка не подготовилась к процессу и это, якобы, повлияло на исход дела. Тогда райсуд по ходатайству «Промсвязьбанка» заменил меру пресечения Михееву с подписки о невыезде на заключение под стражу....
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|Экономика
|14.12.2017 11:13
В Волжском продолжается ремонт дорожного полотна, обустройство тротуаров и проведение отсыпки дорог асфальтобетонной крошкой. Как сообщили ИА "Высота 102" в комитете благоустройства и дорожного хозяйства администрации Волжского, за первые две недели декабря работы по ремонту дорожного полотна начаты на улице Александрова (на участке от улицы Автодорога № 6 в сторону ИК-12), на пересечении улиц Пушкина и Александрова, а также на участках мостового переезда через ГЭС. Напомним, в ноябре дорожное полотно ремонтировали на улицах Оломоуцкой, 41; Гайдара, 8; Энгельса, 7; Мира, 10 и 65, а также на участках мостового переезда через ГЭС. Дорожники произвели отсыпку асфальтобетонной крошкой...
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|Общество
|14.12.2017 09:43
Несколько журналистов из волгоградских СМИ аккредитованы на пресс-конференцию президента России Владимира Путина, которая пройдет сегодня в Москве. Как сообщает корреспондент со ссылкой на сайт президента РФ, среди тех, кто, возможно, получит шанс задать «вживую» вопрос главе государства, представители интернет-сайта Волжский.ру, Первого Волгоградского канала, а также ряда районных газет Волгоградской области. Напомним, пресс-конференция Владимира Путина начнется в 12-00. Аккредитацию получили 1640 журналистов из российских и зарубежных СМИ. Прямую трансляцию пресс-конференции будут осуществлять телеканалы «Россия-1», «Россия-24» и Первый канал, а также радиостанции «Маяк», «Вести ФМ» и «Радио России».
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|Культура
|14.12.2017 09:05
В программу подготовки к празднованию 75-ой годовщины разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве внесли ряд дополнений, в том числе по ремонту учреждений культуры. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на постановление главы региона, в программе мероприятий появилась строчка о проведении ремонтных работ в 2018 году в Центральном концертном зале ГБУК "Волгоградская филармония", где 2 февраля пройдет большой праздничный концерт. О том, что конкретно предстоит отремонтировать в крупном концертном зале Волгограда, в документе не сообщается. Отметим, что последний раз ЦКЗ ремонтировали в 2011 году к празднованию 70-летней годовщины Сталинградской битвы. Тогда, как сообщало ИА "Высота 102", на эти цели было...
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|Культура
|14.12.2017 08:47
Школьник из Волгоградской области стал призером прошедшего в Сочи Всероссийского музыкального фестиваля
Призером заключительного этапа Всероссийского молодежного музыкального фестиваля «Я люблю тебя, Россия!», который прошел в Сочи, стал волгорадский певец Егор Прудников. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе Роспатриотцентра, школьник был отмечен в номинации «Исполнители возрастной категории 8-13 лет» за авторское произведение. Перед сочинской аудиторией выступили 12 финалистов из разных регионов нашей страны – как сольных исполнителей, так и коллективов, прошедших заочный отбор и дополнительные испытания. Каждый из них спел о самом дорогом и близком каждому – своей малой Родине, семье, любви и добре. ...
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|Аналитика
|13.12.2017 20:04
«Высота 102 ТВ»: В Волгограде творение советских архитекторов готовится распахнуть двери для детей 21 века
Смотрите сегодня в программе: власти Волгоградской области с успехом «везут» проблемы обманутых дольщиков - найден выход из ситуации сразу с несколькими проблемными «недостроями». Над металлургическим заводом «Красный Октябрь» сгущаются тучи: банкротство предприятия может стать реальностью. Главная елка Волгограда почти готова: «практичная» новогодняя конструкция снова будет нести праздничную вахту на площади Павших борцов. Волгоградский ДЮЦ оживает: творение советских архитекторов вот-вот распахнет двери для детей 21 века. Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире «Первого волгоградского канала» ежедневно, кроме выходных в 19:00...
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|Политика
|13.12.2017 17:46
До 1,5 млн рублей штрафа грозит предприимчивым лицам за махинации с билетами на матчи чемпионата мира по футболу 2018 года. Как сообщает ИА «Высота 102», в Волгоградскую областную думу внесен проект постановления о поддержке законодательной инициативы о поправках в КоАП РФ. Одобрить ведение жестких мер ответственности к спекулянтам и фальшивобилетчикам коллег в Волгоградской облдуме призывает вице-спикер собрания Сергей Горняков. В случае принятии Госдумой новой редакции кодекса об административных правонарушениях, незаконная продажа билетов на матчи FIFA для физических лиц будет караться штрафом в размере от 20 до 25-кратной их стоимости, но не менее 50 тысяч рублей. Сегодня комитет Госдумы...
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|Экономика
|13.12.2017 17:31
Масштабные работы по строительству системы освещения 0-й продольной магистрали Волгограда успешно завершены накануне. И сегодня специалисты предприятия проводят приемо-сдаточные испытания оборудования по постоянной схеме электроснабжения. Слаженные действия бригад ПАО «Волгоградоблэлектро» позволили выполнить проектные задачи максимально эффективно и с опережением установленного срока. Как сообщили ИА «Высота 102» в компании, строительство систем освещения на рокадной дороге проходило в несколько этапов: в Центральном районе от проспекта Ленина до мостового перехода через Волгу, включая велосипедные дорожки, и от речпорта до улицы Калинина в Ворошиловском районе. При этом освещение разделено на взаиморезервируемые группы, обеспечивающие надежную и бесперебойную работу всей системы. Более...
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|Борьба с коррупцией
|13.12.2017 17:11
Пять членов организованной преступной группы, среди которых бывший и действующий сотрудники ГИБДД, арестованы в Волгограде по делу о фиктивных ДТП. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник руководителя СУ СКР по Волгоградской области Наталия Куницкая, в зависимости от роли каждого они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159.5 УК РФ (мошенничество в сфере страхования, совершенное организованной группой в особо крупном размере), ч.1 ст.285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), ч.2 ст.292 УК РФ (служебный подлог, повлекший существенное нарушение прав и законных интересов организаций). По данным следствия, с сентября 2016 года и на протяжении года подозреваемые изготавливали фиктивные документы о...
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|Экономика
|13.12.2017 17:03
Современная блочно-модульная котельная смонтирована в поселке Южный Красноармейского района Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании «Концессии теплоснабжения», в настоящее время ведется подключение БМК к сетям газоснабжения, после чего специалисты приступят к пуско-наладочным работам. Новая «блочка» позволит вывести из эксплуатации устаревшую мазутную котельную, которая неоднократно вызывала нарекания у местных жителей. Поселок Южный расположен в самой отдаленной части Красноармейского района. С 1983 года построенные здесь дома и социальные объекты питала мазутная котельная. В советские годы использование мазутного топлива для теплоснабжения потребителей было распространенным явлением. Однако сегодня такая технология признана не только энергозатратной, но еще и...
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|Расследования
|13.12.2017 16:10
Два года в колонии-поселении проведет 31-летняя жительница города Волжского, признанная виновной в гибели человека в результате ДТП. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на решение суда, 22 августа этого года женщина села за руль "Hyundai I30" в состоянии алкогольного опьянения. Она неслась по проспекту Ленина со скоростью 100 км/ч, не справилась с управлением и протаранила столб у остановки общественного транспорта напротив гипермаркета "Лента". От сильного удара машина перевернулась. В результате на месте ДТП погиб 23-летний пассажир иномарки. Подсудимая признала свою вину. Суд учел наличие на иждивении малолетнего ребенка и добровольное возмещение потерпевшей стороне материального вреда. Согласно приговору, добираться к...
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|Экономика
|13.12.2017 15:57
С изменением законодательства ряд категорий потребителей энергоресурсов, у которых образовалась задолженность в размере двух месячных начислений, обязаны предоставить обеспечение исполнения обязательств по оплате в виде банковской или муниципальной гарантий, либо иными способом, предусмотренным законом. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ПАО «Волгоградэнергосбыт», перечни потребителей, в отношении которых законом установлена обязанность предоставления гарантий по оплате электроэнергии, размещаются в открытом доступе на официальном сайте комитета ЖКХ и ТЭК Волгоградской области в разделе «Деятельность» в подразделе «Перечень покупателей и потребителей энергоресурсов». «На текущий момент более 50 потребителей в нарушение закона имеют необеспеченных обязательств на 40 млн. руб. Ряд предприятий-неплательщиков, получив уведомления о...
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В Волжском воришки поживились красной икрой под прицелами видеокамер 9
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