Новую котельную в поселке Южный в Волгограде подключают к газу









Современная блочно-модульная котельная смонтирована в поселке Южный Красноармейского района Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании «Концессии теплоснабжения», в настоящее время ведется подключение БМК к сетям газоснабжения, после чего специалисты приступят к пуско-наладочным работам. Новая «блочка» позволит вывести из эксплуатации устаревшую мазутную котельную, которая неоднократно вызывала нарекания у местных жителей.

Поселок Южный расположен в самой отдаленной части Красноармейского района. С 1983 года построенные здесь дома и социальные объекты питала мазутная котельная. В советские годы использование мазутного топлива для теплоснабжения потребителей было распространенным явлением. Однако сегодня такая технология признана не только энергозатратной, но еще и неэкологичной.

Жители поселка Южный неоднократно жаловались на пыль, копоть и грязь в квартирах, образующиеся в результате горения мазута. А учитывая, что оборудование котельной не ремонтировалось годами, нарекания горожан вызывали и проблемы с подачей тепла и горячей воды. Волгоградцы регулярно обращались в тепловые сети с просьбами принять меры в отношении котельной.

«Концессии теплоснабжения» услышали жителей поселка. Замещение устаревшей котельной включили в число приоритетных мероприятий инвестиционной программы компании на 2017 год.









В заводских условиях была изготовлена, а затем установлена в поселке газовая блочно-модульная котельная. Она представляет собой одноэтажное здание из легких металлических конструкций площадью 133,7 квадратных метра, оснащенное современным автоматизированным оборудованием, включая три водогрейных котла.

В настоящее время специалисты подключают новую котельную к сетям газоснабжения, затем приступят к пуско-наладке. В тестовом режиме будет проверена работа всего оборудования «блочки», выставлены параметры автоматики, настроены режимы работы котлов и горелок.

Полностью ввести в эксплуатацию новую БМК в Южном планируется до конца декабря. Это даст возможность не только наладить качественную подачу тепла и горячей воды в 13 объектов, включая 7 жилых домов, но и улучшить экологическую обстановку в поселке. С переходом от мазутного топлива на природный газ суммарный годовой выброс загрязняющих веществ уменьшится здесь более чем в 5 раз.

Напомним, в 2017 году «Концессии теплоснабжения» инвестируют в модернизацию и строительство новых объектов теплового хозяйства Волгограда более 1,85 млрд. рублей. Инвестиции осуществляются с привлечением средств негосударственных пенсионных фондов через инструмент концессионных облигаций, которые размешаются на Московской бирже и входят в Высший котировальный список.















