В Волгоградской области силовики развернут борьбу с лжедольщиками





Прокурор Волгоградской области Максим Ершов выразил готовность решить возникшую в регионе проблему с лжедольщиками. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», об этом он сегодня заявил на совещании в белом зале администрации региона при участии губернатора, застройщиков и участников долевого строительства. Встреча была посвящена достройке проблемных домов.

Свою озабоченность новым трендом, который создали предприимчивые жители, первым выразил гендиректор компании «Пересвет-Юг» Алексей Цуканов. По его словам, находятся такие граждане, которые, пользуясь моментом, покупают почти за бесценок квартиры в долгостроях, на которые готовятся зайти новые застройщики. В итоге количество собственников квартир в доме возрастает, как и возрастает нагрузка на компанию, которая берется за сложный объект. «Много людей приходят с документами – купили по «10 рублей» квадратные метры без подтверждения оплаты и пытаются встать в очередь, - пояснил Алексей Цуканов. – Таким образом, так называемые дольщики недобросовестные становятся проблемой для реальных людей и нового застройщика, который берет объект на санацию. Поэтому у меня просьба ко всем правоохранителям занять жесткую позицию».

Новые веяния в сфере долевого строительства прокурор области Максим Ершов сравнил с покушением на мошенничество и пояснил, что даст соответствующие поручения для решения возникшей проблемы.

Напомним, в Волгоградской области свыше 40 строящихся многоквартирных домов попали в разряд проблемных. Квартиры в них приобрели свыше 3 тысячи человек.