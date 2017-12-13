На пресс-конференцию Владимира Путина поедут волгоградские журналисты





Несколько журналистов из волгоградских СМИ аккредитованы на пресс-конференцию президента России Владимира Путина, которая пройдет завтра в Москве. Как сообщает корреспондент со ссылкой на сайт президента РФ, среди тех, кто получит шанс задать «вживую» вопрос главе государства, представители интернет-сайта Волжский.ру, Первого Волгоградского канала, а также районных газет Волгоградской области.

Напомним, пресс-конференция Владимира Путина начнется завтра в 12-00. Аккредитацию получили 1640 журналистов из российских и зарубежных СМИ. Прямую трансляцию пресс-конференции будут осуществлять телеканалы «Россия-1», «Россия-24» и Первый канал, а также радиостанции «Маяк», «Вести ФМ» и «Радио России».



