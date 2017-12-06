Волгоградцы отправили автовокзал «Южный» на «Доску позора»





Жители Красноармейского района и пригорода Волгограда требуют привести в порядок визитную карточку района – территорию около автовокзала «Южный». Как рассказали ИА «Высота 102» горожане, автовокзал – это крупный пересадочный пункт, которым пользуются не только жители города-героя, но и других районов области, также через него проходят некоторые междугородние маршруты.









«Кроме стыда, такие картины не вызывают никаких чувств, - рассказали горожане. – В распутицу к автовокзалу вообще не подойдешь, а ведь среди пассажиров – немало пожилых людей. Даже автобусам и маршруткам опасно в такие ямы попадать».

















Вы не знаете, как справиться с хамством чиновников, сотрудников учреждений, как заставить представителей власти признать разваливающийся дом аварийным, отремонтировать разбитую дорогу, ликвидировать переполнившиеся свалки, открыть регулируемый пешеходный переход или установить освещение во дворе? Если все ваши аргументы и силы исчерпаны, присылайте в редакцию ИА «Высота 102» фото и видеофакты безобразий, которые вы вынуждены наблюдать.