«Правой рукой» лидера Волгоградского реготделения «Единой России» назначили филолога





Новым заместителем секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» стала директор волгоградского лицея №5 Лариса Тропкина, сообщает ИА «Высота 102». Руководящая одним из самых престижных учебных заведений Волгограда с 2002 года Лариса Тропкина заменит спортсменку Елену Слесаренко, которая сосредоточилась на работе в качестве руководителя аппарата главного штаба «Юнармии». Решение принято на проходящей сегодня в Волгограде конференции реготделения «Единой России». 50-летняя Лариса Тропкина будет курировать направление по работе с молодежью. Она является выпускницей филологического факультета Волгоградского госуниверситета и, очевидно, поможет юным сторонникам «Единой России» выбирать правильные ориентиры. Среди книг, которые сформировали внутренний мир директора лицея №5, на официальном сайте указаны: «Тимур и его команда» Аркадия Гайдара, «Айвенго» Вальтера Скотта и «Два капитана» Вениамина Каверина.

Также сегодня в политсовет реготделения партии власти тайным голосованием избраны депутаты городской думы Волгограда Андрей Гимбатов и Дмитрий Федюшкин. А еще один депутат гордумы - Андрей Яцышен, наоборот, исключен.

Сегодня волгоградским единороссам предстоит принять еще несколько кадровых решений и определиться со списком делегатов на XVII съезд «Единой России», который пройдет 22-23 декабря в Москве.

Фото: volgograd.er.ru