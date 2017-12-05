«Высота 102 ТВ»: В Волгограде увольнение специалистов с оборонного предприятия может привести к катастрофе







Смотрите сегодня в программе: ВМК «Красный Октябрь» официально уведомил службу занятости о массовых сокращениях специалистов, а в администрации Волгоградской области создали рабочую группу для контроля за соблюдением прав уволенных сотрудников металлургического предприятия. Борьба с коррупцией: на форуме в прокуратуре Волгоградской области рассказали об особенностях местного менталитета. Редкая птица: фламинго, не улетевший вовремя из Волгоградской области в теплые страны, перезимует в мужском монастыре.

Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире волгоградского городского канала «МТВ» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10, а также в Камышине на канале «Че» «СТВ-Камышин» в 09:00 и 19.00 в будние дни.



