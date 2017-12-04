Беглый фигурант 5-ти уголовных дел требует признать банкротом стратегическое предприятие «Красный Октябрь» в Волгограде

Швейцарская компания RED OKTOBER INTERNATIONAL SA направила заявление в арбитражный суд Волгоградской области о признании АО «Волгоградский металлургический комбинат «Красный Октябрь» банкротом. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на документы, опубликованные на сайте арбитражного суда Волгоградской области, пока неизвестно, какой долг вменяет компания «Красному Октябрю», к тому же нет информации, принято ли данное заявление к производству. Напомним, учредителями швейцарской компании Red October International являются скрывающийся сегодня за границей Дмитрий Герасименко и украинский олигарх Игорь Коломойский. По сведениям информагентства, беглый фигурант пяти уголовных дел никогда не скрывал своих тесных связей с Коломойским. Так, в частных беседах он хвастался личным знакомством с украинским олигархом через свою мать, которая заведовала финансами одного из предприятий, хозяином которого является украинский бизнесмен.

Между тем, посетивший студию ИА «Высота 102» бывший гендиректор АО ВМК «Красный Октябрь» и АО ВМЗ «Красный Октябрь» Валерий Явецкий предупреждал об опасности именно такого варианта дальнейшего развития событий, связанных с негативными процессами, происходящими на «Красном Октябре». По его мнению, собственник предприятий – Дмитрий Герасименко – сознательно разваливает предприятие, выводя последние активы через подконтрольное ему ООО «Торговый дом «Красный Октябрь». В настоящее время на предприятиях прокатилась очередная волна увольнений и Валерий Явецкий опасается, что сокращение персонала ремонтных служб может привести к различным техногенным авариям, в том числе – и во время проведения ЧМ-2018 в Волгограде, под видом подготовки к которому Дмитрий Герасименко мог провести еще одну миллиардную аферу. По мнению бывшего гендиректора предприятий, только немедленное вмешательство федерального центра может спасти предприятие от гибели и сохранить уникальное производство для оборонной промышленности России.