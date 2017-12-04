Для должников Канары становятся дальше

ПАО «Волгоградэнергосбыт» совместно с Управлением Федеральной службы судебных приставов по Волгоградской области продолжают плановую работу по взысканию задолженности. Гарантирующий поставщик электроэнергии настаивает на ограничении права пересечь границу тем гражданам и индивидуальным предпринимателям, в отношении которых принято решение суда о взыскании задолженности и получен исполнительный лист, передает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу энергетиков.

По данным Управления Федеральной службы судебных приставов по Волгоградской области, только за прошедшие три недели было вынесено еще 338 постановления об ограничении выезда за границу в отношении должников за электроэнергию. Общая сумма, предъявляемая к взысканию по ним, составила более 10 млн. руб.

ПАО «Волгоградэнергосбыт» предупреждает, что работа в отношении должников продолжится, а потому, чтобы не омрачать новогодние каникулы или отпуск себе и своим близким, своевременно погашайте задолженность и оплачивайте энергоресурсы в полном объеме.

Подробную информацию о формах и способах оплаты за потребленную электроэнергию можно найти на сайте компании energosale34.ru.



