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Экономика
 04.12.2017 17:24

Для должников Канары становятся дальше

ПАО «Волгоградэнергосбыт» совместно с Управлением Федеральной службы судебных приставов по Волгоградской области продолжают плановую работу по взысканию задолженности. Гарантирующий поставщик электроэнергии настаивает на ограничении права пересечь границу тем гражданам и индивидуальным предпринимателям, в отношении которых принято решение суда о взыскании задолженности и получен исполнительный лист, передает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу энергетиков.
По данным Управления Федеральной службы судебных приставов по Волгоградской области, только за прошедшие три недели было вынесено еще 338 постановления об ограничении выезда за границу в отношении должников за электроэнергию. Общая сумма, предъявляемая к взысканию по ним, составила более 10 млн. руб.
ПАО «Волгоградэнергосбыт» предупреждает, что работа в отношении должников продолжится, а потому, чтобы не омрачать новогодние каникулы или отпуск себе и своим близким, своевременно погашайте задолженность и оплачивайте энергоресурсы в полном объеме. 
Подробную информацию о формах и способах оплаты за потребленную электроэнергию можно найти на сайте компании energosale34.ru.

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