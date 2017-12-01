Юрий Шевчук может написать песню про Сталинград

"Комсомольская правда" 2.12.2017 ( в сокращении).

Перед концертом в Волгограде лидер группы «ДДТ» Юрий Шевчук пообщался с журналистами и рассказал о своих творческих планах, новом альбоме и о впечатлениях от города.

- Давненько я не был в Волгограде. Пять лет, по-моему, - вспоминал Юрий Шевчук. - Помню, мы и тогда в гостинице «Волгоград» жили. Она тогда старенькая была, а сейчас, говорят, уже и в ней ремонт сделали, и дороги. Вы готовитесь к чемпионату.

А вот Дворец спорта, где пройдет концерт, принес музыкантам немало проблем из-за своего технического состояния.

- В российский рок? Верю! Вот вам крест! - побожился лидер группы «ДДТ», отвечая на вопрос журналиста. - Не самые лучшие времена он переживает, конечно. Но молодежь никуда не делась. Молодые группы появляются, радуют своим творчеством. То есть все продолжается.

Музыкант отметил, что ничто не умирает - ни роман, ни театр, ни синематограф, ни рок-н-ролл, ни джаз, ни классическая музыка. Рассказал и о новом альбоме под рабочим названием «Юрьев день».

- Мы сейчас постоянно на студии, пишем новый альбом. Надеюсь, к весне выйдет. Сегодня молодежь опять стала слушать музыку глазами. И мы готовим этот альбом и поддерживаем его визуализацией. Сегодня смотрели предмонтаж нового клипа.

Пообещал музыкант подумать и над песней про Сталинград к 75-летию победы в Сталинградской битве, которую будут отмечать в 2018 году:

- Заказ социальный ваш получен, - заявил Юрий Шевчук.