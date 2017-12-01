|Общество
|01.12.2017 10:48
Эдита Новикова: «Вместе мы сможем достигнуть высоких результатов»!
Дворец культуры «Царицын» собрал накануне победителей конкурса социальных и культурных проектов, который традиционно провела в Волгоградской области компания ЛУКОЙЛ. Основополагающей целью конкурса является выявление наиболее эффективных проектов в различных направлениях социально-культурной деятельности и оказание всеобъемлющей помощи в их осуществлении.
В нынешнем году на конкурс было подано рекордное количество заявок – 470. Из них были отобраны 68 проектов. И наградой для победителей стали не только выделенные гранты, но и торжественная церемония их вручения.
Доброй традицией конкурса стало вручение суперприза. В этом году Гран-при вручили большой дружной семье Филипповых. Подарок – автомобиль!
Валентина и Сергей Филипповы поделились с журналистами волгоградских СМИ впечатлениями о мероприятии: «Наша семья рада не только подарку, но и красочному концерту, который мы смотрели, не отрывая глаз! Спасибо компании ЛУКОЙЛ за эту возможность!»
На сцене развернулась целая театральная постановка. Исторические события сменялись один за другим. На большом светодиодном экране транслировались кадры прошлого и настоящего Волгоградской земли, освещалась деятельность нефтяной компании ЛУКОЙЛ.
Выступления лучших творческих коллективов сменялись церемонией вручения наград победителям конкурса.
Участники номинации «Духовность и культура» вложили в свои проекты любовь к этническим особенностям своей малой родины. Не так важно, где ты родился, сохранить культурное и историческое достояние своих предков - задача каждого человека.
Сберечь природу для будущих поколений – такие задачи ставились для конкурсантов в номинации «Экология». На экране - бескрайние поля, города и сёла, и самое главное – люди, работающие на этой земле и стремящиеся сделать её лучше. На сцене – будущее региона - детский хореографический ансамбль «Улыбка».
Поддержка российского спорта является одним из важнейших направлений социальной политики «ЛУКОЙЛ». А реализация проектов – победителей в номинации «Спорт» по-настоящему расширяет границы доступности занятий спортом каждого гражданина - от мала до велика. Волгоградская земля вот уже долгие годы славится на весь мир своими спортсменами и олимпийскими чемпионами.
«Наше сотрудничество с компанией ЛУКОЙЛ продолжается уже много лет, и с каждым годом мы вместе растем всё выше и выше, приобретая бесценный опыт эффективной работы. Ведь с таким мощным вдохновителем и меценатом, как нефтяная компания ЛУКОЙЛ, можно с уверенностью сказать: Будущее России в надежных руках! – рассказала организатор концерта - руководитель волгоградского «Агентства Больших Возможностей» Эдита Новикова.
«Агентство Больших Возможностей» благодарит за оказанное доверие вице-президента ПАО «ЛУКОЙЛ», генерального директора АО «РИТЭК» Николаева Николая Михайловича.
Реализация проекта – «Агентство Больших Возможностей».
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Длинное пальто, кеды, ослепительная, хотя и немного усталая улыбка, ведь в самолете попыталась хотя бы немного выспаться – вот такой...
|Общество
|01.12.2017 15:16
Жители Краснослободска, который считают столицей турбаз Волгоградской области, возмущены видом центра города. Как рассказали они ИА «Высота 102», весной и осенью и зимой тут непролазная грязь. летом - смерчи из пыли. «Чиновники этого места не видят. Нет пешеходных дорожек. Никто не убирает ничего – ни дворники, ни владельцы автомобилей. Местные жители ходят в галошах и резиновых сапогах», - грустно констатируют жители. А ведь через эту дорогу будут ездить туристы на Волгу и турбазы, напоминают краснослободцы. «Ведь ничего сложного убирать там нет. Да и люди тоже должны понимать, что нельзя сорить», - призывают наши читатели. ...
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|Расследования
|01.12.2017 14:29
Хорошо известный в Волгограде, хотя и несколько подзабытый после своей отставки в начале 2016 года с поста заместителя губернатора, Василий Галушкин выходит из тени. На этот раз нигде не работающий после увольнения из администрации региона бывший чиновник собирается внести вклад в дело производства гидроакустической техники для ВМФ России. Как стало известно ИА "Высота 102", Василий Иванович готовится стать новым руководителем АО "ПК «Ахтуба" - волгоградского завода, входящего в крупный концерн "Океанприбор". Кандидатура Галушкина одобрена в головном офисе структуры, расположенной в Санкт-Петербурге. При этом нынешнему руководителю завода Валентину Кантемирову уготовили участь советника нового директора....
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|Экономика
|01.12.2017 14:12
Глава Волжского Игорь Воронин проинспектировал ход работ по строительству детского сада в 28 микрорайоне. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе городской администрации, уже в следующем году дошкольное образовательное учреждение откроет свои двери для первых воспитанников. Детский сад соответствует всем современным стандартам и требованиям. Учреждение станет одним из крупнейших объектов дошкольного образования в Волжском, его площадь составляет 5733 кв.метров, сад рассчитан на 240 мест. Строительство 28 микрорайона ведется с сентября 2014 года. За три года здесь сданы 2822 квартиры. Общая площадь жилья составляет 129,67 тыс. кв.м. Комплексную застройку, в том числе благоустройство внутридворовых территорий МКД, выполняет ЗАО...
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|Происшествия
|01.12.2017 13:50
Волжане, ставшие свидетелями ДТП, случившегося накануне, пребывают в изумлении от действий сотрудника ГИБДД. Как рассказали ИА «Высота 102» очевидцы ДТП, около 15-00 около старого универмага стояла дежурная машина ДПС, рядом с которой находился сотрудник ГИБДД. В какой-то момент буквально на глазах гаишника столкнулись два автомобиля – один двигался по проспекту Ленина, а другой выезжал на центральную трассу со второстепенной дороги. Сотрудника ГИБДД и место аварии отделяло буквально несколько метров. Однако, вместо того, чтобы сделать несколько шагов к месту происшествия, сотрудник ГИБДД быстро сел в свою машину и дал газу, покинув место аварии. Тщетно пытался его остановить один из...
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|Астрахань
|01.12.2017 13:34
Один человек погиб и еще один попал в больницу в результате аварии, вызванной выбежавшими на дорогу лошадьми. Как сообщили ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Астраханской области, ДТП случилось накануне вечером на 1310-м километре трассы Р-22 «Тамбов - Волгоград - Астрахань». Водитель «Renault Logan», увидев на дороге животных, попытался затормозить. Но иномарку вынесло на встречную полосу, где в нее врезался грузовик «DAF». От удара машина улетела в кювет. В результате столкновения получили ранения 54-летний водитель легкового авто и его 44-летняя пассажирка. Довезти до больницы мужчину не успели - он умер в автомобиле скорой помощи. Сейчас выясняются все обстоятельства...
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|Происшествия
|01.12.2017 12:43
Незапертая дверь выдала 26-летнего жителя Краснооктябрьского района, несколько суток обкрадывавшего взломанный гараж. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, накануне в полицию обратились охранники одного из гаражных кооперативов. Во время обхода они увидели молодого человека, который вынес из гаража лодочный мотор и не запер за собой дверь. Удивленные такой беспечностью, мужчины окликнули его и поинтересовались кем он приходится хозяину бокса. Дать вразумительного ответа он не смог. Заподозрив неладное, охранники заперли волгоградца в своей сторожке и вызвали полицейских. При разбирательстве выяснилось, что ранее судимый безработный вот уже несколько дней выносит из гаража чужое имущество. Приехавший на место хозяин недосчитался ...
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|Расследования
|01.12.2017 11:32
Свидетелей аварии, произошедшей в Суровикинском районе, ищут волгоградские полицейские. Об этом ИА “Высота 102” сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области. ДТП произошло 12 сентября этого года около пяти утра. На 117 километре трассы "Волгоград - Каменск-Шахтинский" столкнулись "Лада Гранта" и "Chevrolet Lanos". От полученных травм на месте ДТП погибли двое женщин-пассажиров "Лады" и один пассажир "Chevrolet". Всех, кто обладает информацией и может рассказать об обстоятельствах аварии, полиция просит обратиться в ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области по адресу: Волгоград, улица Голубинская, 8, кабинет 21 к старшему следователю по особо важным делам Купцовой Светлане Александровне, тел. 8 (8442)...
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|Газетный киоск
|01.12.2017 11:30 (Обновлено: 01.12.2017 11:57)
Валерий Явецкий, бывший генеральный директор волгоградского металлургического комбината «Красный Октябрь» обратился в редакцию газеты «Новые Известия» и заявил, что владелец комбината Дмитрий Герасименко преднамеренно и целенаправленно доводит завод до очередного банкротства и остановки. Поводом для встречи с журналистами стала недавняя пресс-конференция Герасименко, который утверждал, что предприятие работает и динамично развивается, а претензии к нему со стороны силовых органов беспочвенны. Далее ИА «Высота 102» приводит в сокращении материал «Новых Известий», вышедший под заголовком «Валерий Явецкий: кто и зачем топит «Красный Октябрь». По мнению Валерия Явецкого, который много лет отдал предприятию и не может оставаться равнодушным к тому, что происходит...
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|От Сталинграда - до Великой Победы
|01.12.2017 10:52
Более 300 участников поискового движения в регионе сегодня соберутся на форуме в Волгоградской области. Как сообщил ИА "Высота 102" руководитель Волгоградского регионального отделения "Поискового движения России" Андрей Орешкин, поисковики подведут итоги своей работы не только уходящего сезона, но и последних 25 лет – 22 ноября 1992 года они объединились, чтобы совместно решать задачи по поиску погибших защитников Сталинграда. Участники форума так же обсудят планы на следующий год, скоординируют свои действия по предстоящим мероприятиям, приуроченным к 75-летию разгрома немецко-фашистских войск под Сталинградом. Форум поисковых отрядов Волгоградской области "Место поиска - Сталинград" продлится три дня. В последний день...
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|Расследования
|01.12.2017 10:39
Краснооктябрьский районный суд приговорил 25-летнего местного жителя к 12,5 годам лишения свободы в колонии строго режима за жестокое убийство рэпера. Как сообщили ИА "Высота 102" в СУ СКР по Волгоградской области, мужчина совершил убийство под воздействием наркотиков. По данным следствия, в феврале этого года он пришел в гости к своему 31-летнему приятелю, где на протяжении нескольких дней они употребляли психотропные вещества и наркотические средства. Будучи в состоянии опьянения, злоумышленник схватил нож и нанес им не менее 35 ударов по телу хозяина квартиры. Мужчина скончался на месте происшествия. Свою вину в содеянном виновный категорически отрицал, убеждая следователей в том, что смертельные...
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|Общество
|01.12.2017 10:35
Хотите, чтобы чиновники и депутаты работали лучше и слышали, что волнует граждан? Мы поможем вам донести пожелания до тех, от кого зависит принятие решений, а значит – и качество нашей с вами жизни. Присылайте письма на [email protected] с пожеланиями на 2018 год в адрес чиновников и депутатов, если невозможно задать волнующие вас вопросы глаза в глаза. И мы их обязательно опубликуем!
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|Происшествия
|01.12.2017 10:06
Пожилая женщина погибла, а ее супруг и внук получили ранения в результате аварии в Серафимовичском районе. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, смертельное ДТП произошло ранним утром. 70-летний водитель не справился с управлением своего "Volkswagen Polo" и машина опрокинулась в кювет. От полученных травм его жена погибла на месте, а сам мужчина и его 12-летний внук были доставлены в больницу.
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|Спорт
|01.12.2017 09:09
Президент России Владимир Путин сегодня примет участие в жеребьевке чемпионата мира-2018. Об этом, как сообщает ИА "Высота 102", журналистов проинформировала пресс-служба Кремля. Мероприятие состоится в Государственном Кремлевском дворце, на него приглашены более 1300 гостей. Среди них - 30 из 32 главных тренеров команд – участниц чемпионата мира. По итогам жеребьевки станут известны составы каждой группы и календарь игр (первые 48 матчей). Перед жеребьевкой президент России Владимир Путин встретится со звездами мирового футбола, приехавшими в Москву для участия в мероприятии. Среди участников встречи – Никита Симонян, Диего Марадона, Кафу, Фабио Каннаваро и другие прославленные футболисты. Как ранее...
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|Здравоохранение
|01.12.2017 07:29
В преддверие Всемирного дня борьбы со СПИДом, который отмечается сегодня, 1 декабря, свыше 1200 студентов пяти ведущих волгоградских вузов стали участниками всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД». Как сообщает ИА «Высота 102», молодежь прослушала нескучные лекции об опасном заболевании, а также о мифах, которые до сих пор вокруг него существуют. Помимо теоретических занятий студентам предложили пройти анонимные экспресс-тесты на ВИЧ. В результате 250 учащихся из ВолГУ, ВолГАУ, ВГТУ, ВГСПУ и ВГАФК прошли быструю проверку на ВИЧ. К счастью, ни один из тестов не дал положительных результатов. Организаторами акции выступили комитеты здравоохранения, молодежи, а также науки и образования Волгоградской области. На...
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|Здравоохранение
|01.12.2017 05:34
В середине декабря роддом в Михайловке будет закрыт на плановый ремонт и дезинфекцию. Об этом сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на приказ регионального комитета здравоохранения. Прием беременных, рожениц и родильниц будет прекращен в 9 утра 15 декабря. Согласно документу, все ремонтные и дезинфекционные процедуры должны быть проведены в родильном доме до 9 утра 31 декабря. На это время беременные, нуждающиеся в круглосуточном стационарном наблюдении, будут переведены в Урюпинскую и Фроловскую ЦРБ. Госпитализация женщин с преждевременными родами будет осуществляться по утвержденным в Волгоградской области схемам маршрутизации беременных женщин, рожениц, родительниц и гинекологических больных.
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