Эдита Новикова: «Вместе мы сможем достигнуть высоких результатов»!









Дворец культуры «Царицын» собрал накануне победителей конкурса социальных и культурных проектов, который традиционно провела в Волгоградской области компания ЛУКОЙЛ. Основополагающей целью конкурса является выявление наиболее эффективных проектов в различных направлениях социально-культурной деятельности и оказание всеобъемлющей помощи в их осуществлении.

В нынешнем году на конкурс было подано рекордное количество заявок – 470. Из них были отобраны 68 проектов. И наградой для победителей стали не только выделенные гранты, но и торжественная церемония их вручения.









Доброй традицией конкурса стало вручение суперприза. В этом году Гран-при вручили большой дружной семье Филипповых. Подарок – автомобиль!

Валентина и Сергей Филипповы поделились с журналистами волгоградских СМИ впечатлениями о мероприятии: «Наша семья рада не только подарку, но и красочному концерту, который мы смотрели, не отрывая глаз! Спасибо компании ЛУКОЙЛ за эту возможность!»









На сцене развернулась целая театральная постановка. Исторические события сменялись один за другим. На большом светодиодном экране транслировались кадры прошлого и настоящего Волгоградской земли, освещалась деятельность нефтяной компании ЛУКОЙЛ.









Выступления лучших творческих коллективов сменялись церемонией вручения наград победителям конкурса.

Участники номинации «Духовность и культура» вложили в свои проекты любовь к этническим особенностям своей малой родины. Не так важно, где ты родился, сохранить культурное и историческое достояние своих предков - задача каждого человека.









Сберечь природу для будущих поколений – такие задачи ставились для конкурсантов в номинации «Экология». На экране - бескрайние поля, города и сёла, и самое главное – люди, работающие на этой земле и стремящиеся сделать её лучше. На сцене – будущее региона - детский хореографический ансамбль «Улыбка».









Поддержка российского спорта является одним из важнейших направлений социальной политики «ЛУКОЙЛ». А реализация проектов – победителей в номинации «Спорт» по-настоящему расширяет границы доступности занятий спортом каждого гражданина - от мала до велика. Волгоградская земля вот уже долгие годы славится на весь мир своими спортсменами и олимпийскими чемпионами.













«Наше сотрудничество с компанией ЛУКОЙЛ продолжается уже много лет, и с каждым годом мы вместе растем всё выше и выше, приобретая бесценный опыт эффективной работы. Ведь с таким мощным вдохновителем и меценатом, как нефтяная компания ЛУКОЙЛ, можно с уверенностью сказать: Будущее России в надежных руках! – рассказала организатор концерта - руководитель волгоградского «Агентства Больших Возможностей» Эдита Новикова.













«Агентство Больших Возможностей» благодарит за оказанное доверие вице-президента ПАО «ЛУКОЙЛ», генерального директора АО «РИТЭК» Николаева Николая Михайловича.

Реализация проекта – «Агентство Больших Возможностей».



