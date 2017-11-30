В Волгограде сотни студентов без отрыва от учебы проверились на ВИЧ







В преддверие Всемирного дня борьбы со СПИДом, который отмечается сегодня, 1 декабря, свыше 1200 студентов пяти ведущих волгоградских вузов стали участниками всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД». Как сообщает ИА «Высота 102», молодежь прослушала нескучные лекции об опасном заболевании, а также о мифах, которые до сих пор вокруг него существуют. Помимо теоретических занятий студентам предложили пройти анонимные экспресс-тесты на ВИЧ. В результате 250 учащихся из ВолГУ, ВолГАУ, ВГТУ, ВГСПУ и ВГАФК прошли быструю проверку на ВИЧ. К счастью, ни один из тестов не дал положительных результатов. Организаторами акции выступили комитеты здравоохранения, молодежи, а также науки и образования Волгоградской области. На федеральном уровне этот проект инициирован Фондом социально-культурных инициатив Светланы Медведевой.

Всего в России на сегодняшний день проживает порядка 1 млн ВИЧ-инфицированных. А это, для сравнения, население всего Волгограда. Волгоградская область, к счастью - не в анти-лидерах по количеству ВИЧ- положительных граждан. Но тем не менее цифры тоже настораживают: среди жителей региона свыше 13 тысяч 600 человек поражены вирусом иммунодефицита – это численность одного районного центра нашего региона. Чуть больше половины из них (57%) заразились через кровь при употреблении наркотиков, остальные – половым путем.

Тестирование на ВИЧ можно бесплатно пройти также в Волгоградском областном центре по профилактике и борьбе со СПИДом или государственных поликлиниках по месту жительства. Ежегодно в регионе проверку на ВИЧ-статус проходят 20% населения региона. Волгоградская область при этом входит в 20-ку лучших субъектов страны по охвату профилактическим тестированием.



