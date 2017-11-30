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Здравоохранение
 01.12.2017 07:29

В Волгограде сотни студентов без отрыва от учебы проверились на ВИЧ



В преддверие Всемирного дня борьбы со СПИДом, который отмечается сегодня, 1 декабря, свыше 1200 студентов пяти ведущих волгоградских вузов стали участниками всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД». Как сообщает ИА «Высота 102», молодежь прослушала нескучные лекции об опасном заболевании, а также о мифах, которые до сих пор вокруг него существуют. Помимо теоретических занятий студентам предложили пройти анонимные экспресс-тесты на  ВИЧ. В результате 250 учащихся из ВолГУ, ВолГАУ, ВГТУ, ВГСПУ и ВГАФК прошли быструю проверку на ВИЧ. К счастью, ни один из тестов не дал положительных результатов. Организаторами акции выступили комитеты здравоохранения, молодежи, а также науки и образования Волгоградской области. На федеральном уровне этот проект инициирован Фондом социально-культурных инициатив Светланы Медведевой.
Всего в России на сегодняшний день проживает порядка 1 млн ВИЧ-инфицированных. А это, для сравнения, население всего Волгограда. Волгоградская область, к счастью - не в анти-лидерах по количеству ВИЧ- положительных граждан. Но тем не менее цифры тоже настораживают: среди жителей региона свыше 13 тысяч 600 человек поражены вирусом иммунодефицита – это численность одного районного центра нашего региона. Чуть больше половины из них (57%) заразились через кровь при употреблении наркотиков, остальные – половым путем.
Тестирование на ВИЧ можно бесплатно пройти также в Волгоградском областном центре по профилактике и борьбе со СПИДом или государственных поликлиниках по месту жительства. Ежегодно в регионе проверку на ВИЧ-статус проходят 20% населения региона. Волгоградская область при этом входит в 20-ку лучших субъектов страны по охвату профилактическим тестированием.

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Происшествия 01.12.2017 10:06

Пожилая женщина погибла, а ее супруг и внук получили ранения в результате аварии в Серафимовичском районе. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, смертельное ДТП произошло ранним утром. 70-летний водитель не справился с управлением своего "Volkswagen Polo" и машина опрокинулась в кювет. От полученных травм его жена погибла на месте, а сам мужчина и его 12-летний внук были доставлены в больницу.
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Спорт 01.12.2017 09:09

Президент России Владимир Путин сегодня примет участие в жеребьевке чемпионата мира-2018. Об этом, как сообщает ИА "Высота 102", журналистов проинформировала пресс-служба Кремля. Мероприятие состоится в Государственном Кремлевском дворце, на него приглашены более 1300 гостей. Среди них - 30 из 32 главных тренеров команд – участниц чемпионата мира. По итогам жеребьевки станут известны составы каждой группы и календарь игр (первые 48 матчей). Перед жеребьевкой президент России Владимир Путин встретится со звездами мирового футбола, приехавшими в Москву для участия в мероприятии. Среди участников встречи – Никита Симонян, Диего Марадона, Кафу, Фабио Каннаваро и другие прославленные футболисты. Как ранее...
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Здравоохранение 01.12.2017 05:34

В середине декабря роддом в Михайловке будет закрыт на плановый ремонт и дезинфекцию. Об этом сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на приказ регионального комитета здравоохранения. Прием беременных, рожениц и родильниц будет прекращен в 9 утра 15 декабря. Согласно документу, все ремонтные и дезинфекционные процедуры должны быть проведены в родильном доме до 9 утра 31 декабря. На это время беременные, нуждающиеся в круглосуточном стационарном наблюдении, будут переведены в Урюпинскую и Фроловскую ЦРБ. Госпитализация женщин с преждевременными родами будет осуществляться по утвержденным в Волгоградской области схемам маршрутизации беременных женщин, рожениц, родительниц и гинекологических больных. 
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Общество 01.12.2017 05:09

Инспекция государственного надзора Волгоградской области пытается через суд запретить ООО "Домостроитель" собирать деньги с дольщиков. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе арбитражного суда Волгоградской области, ООО "Домостроитель" является застройщиком многоэтажного жилого дома по ул. Базисная в Советском районе Волгограда. Строительство объекта осуществляется с привлечением денежных средств дольщиков. Согласно представленной отчетности застройщика за 1 и 2 квартал 2017 года, первоначальный срок передачи объектов долевого строительства по вышеуказанному объекту определен до 29.11.2015. Вместе с тем, застройщик такую обязанность не исполнил. В мае 2016 года инспекцией проведена проверка на объекте строительства, в ходе которой установлено, что работы не ведутся, котлован под фундамент...
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Аналитика 30.11.2017 20:02

Смотрите сегодня в программе: в музее - панораме «Сталинградская битва» оркестр исполнил мелодии песен про черного кота и королеву красоты для участников международной научно-практической конференции. Не надо позорить партию: депутата с неоплаченными долгами исключили из фракции «Единой России» в Волгоградской городской думе. Ответит за наезд: житель Михайловки Волгоградской области идет под суд после того, как пытался задавить полицейского на своем внедорожнике. Новая форма и видеорегистраторы :  сотрудников скорой помощи Волгоградской области экипируют по-современному. Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире волгоградского городского...
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Экология 30.11.2017 17:49

Первый межрегиональный экотехнопарк, задачей которого станет получение конкурентоспособного товара, проектируется Группой Компаний "Чистый город". Как сообщила ИА "Высота 102" руководитель группы компаний "Чистый город" Полина Вергун, объект, где будут перерабатывать вторичное сырье, появится в одном из субъектов Южного федерального округа до конца 2019 года. "Вторичное сырье на него будет направляться из четырех субъектов – Волгоградской, Астраханской, Ростовской областей и республики Калмыкия, где уже на различных стадиях эксплуатируются и строятся сортировочные комплексы общей мощностью порядка 1,5 млн.тонн отходов в год. Стабильные поставки вторичного сырья на межсубъектовый экотехнопарк позволит запустить финансово устойчивое производство по переработке", - рассказала Вергун. Концепцию развития этого нового...
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Спорт 30.11.2017 17:08

Покраска металлоконструкций стадиона "Волгоград Арена" завершится в декабре В период с 1 по 20 декабря пройдет завершающий этап нанесения лакокрасочных покрытий на металлоконструкции "Волгоград Арены". Об этом, как передает ИА "Высота 102", сообщает сегодня генподрядчик АО "Стройтрансгаз". Волгоградцам и гостям города в этот период рекомендуется воздержаться от осуществления парковки транспортных средств рядом со стадионом в границах улиц Батальонная, Чуйкова, проспект им. В.И. Ленина, прилегающих к ним проездов, набережной им. 62 Армии, а также в районе строительства объездной (рокадной) дороги напротив стадиона. "В зависимости от метеоусловий возможен разлет частиц лакокрасочных материалов и их оседание за периметром строительной площадки", - говорится в сообщении. Компания приносит свои...
Прочитана: 2048 раз
Спорт 30.11.2017 16:20

Волгоградские мальчишки выходят онлайн в мир большого футбола Семилетний Глеб Чурюмов из волгоградской футбольной школы ЦСКА им. Леонида Слуцкого познакомился с вратарем российской сборной Игорем Акинфеевым. Звонок кумиру Глеб совершил с планшета, подаренного «МегаФоном», сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании. Быстрый 4G-интернет также предоставил оператор новых цифровых возможностей. Онлайн-знакомству обычного волгоградского мальчишки с известным футболистом предшествовало заседание тренерского совета школы. Именно так каждый месяц здесь выбирают лучшего ученика, которому «МегаФон» дарит планшет и возможность пообщаться со звездами спорта. Критерии выбора – дисциплинированность, целеустремленность и, конечно, футбольный талант. Глебу Чурюмову в этом отношении повезло: все эти качества у него есть с раннего детства. В первую...
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Общество 30.11.2017 15:51

В городской клинической больнице №7 скончалась 74-летняя женщина, которая на прошлой неделе попала под колеса автобуса "Волгабас" маршрута №2 в Кировском районе Волгограда. Как сообщает ИА "Высота 102", в результате несчастного случая пенсионерка была госпитализирована с переломами ног. Врачи боролись за жизнь пациентки, но сегодня она умерла. Сотрудники МУП "ВПАТП №7" дважды сдавали кровь для пострадавшей, но спасти пожилую женщину не удалось. Коллектив муниципального предприятия выражает глубокие соболезнования родственникам женщины. Предприятие готово полностью взять на себя расходы по проведению похорон.  Как ранее сообщало информагентство, ЧП произошло 22 ноября на улице Колосовой в Кировском районе. Водитель автобуса "Волгабас" высадил пассажиров на...
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Экономика 30.11.2017 15:20

Юбилейный для «Садов Придонья» год стал урожайным на рекордные результаты Компания «Сады Придонья» подвела итоги сельскохозяйственного сезона и отметила День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Юбилейный для «Садов Придонья» год стал урожайным на рекордные результаты. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, свыше 55 тысяч тонн яблок собрано в хозяйствах компании, заложено 907 га молодых садов, раскорчевано больше 300 га вышедших из эксплуатации садов, построено порядка 600 га капельного орошения. По словам исполнительного директора по сельскохозяйственному производству компании «Сады Придонья» Владимира Бредихина, такую масштабную работу в стране пока могут осуществлять только «Сады Придонья». «На сегодня у нас сформирован интенсивный сад, который в состоянии в...
Прочитана: 2474 раз
Экология 30.11.2017 15:04

Арбитражный суд Волгоградской области постановил взыскать с территориального управления Росприроднадзора более 4,8 миллиона рублей за отказ крупному предприятию в получении разрешительной документации. Об этом ИА "Высота 102" сообщил заместитель Волгоградского межрайонного природоохранного прокурора Валентин Сердюков. В конце августа текущего года прокуратура сообщила о незаконном принятии руководством управления Росприроднадзора по Волгоградской области решения о неподтверждении исключения негативного воздействия на окружающую среду объекта размещения отходов – полигона захоронения отходов АО "Волжский трубный завод". В результате незаконных действий предприятие было вынуждено заплатить в бюджет государства почти 5 млн рублей за негативное воздействие на окружающую среду полигоном захоронения отходов. После вмешательства прокуратуры и внесенного...
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От Сталинграда - до Великой Победы 30.11.2017 14:27

В Волгограде 95-летний ветеран восхитил профессора МГИМО знанием истории Стоя аплодировали ветерану Михаилу Васильевичу Терещенко после его сегодняшней речи на открытии международной научно-практической конференции в музее-панораме «Сталинградская битва», сообщает ИА «Высота 102». 95-летний фронтовик - участник московского парада 1941 года, в приветственном слове зажигательно рассказал почти всю историю войны, без запинки назвал даты главных операций и буквально зарядил энергией представителей научного сообщества. «Вот так надо рассказывать историю Великой Отечественной войны нашим детям в школах. Мы должны сделать все возможное, чтобы на уроках, в учебниках истории войны было посвящено больше внимания, чем сегодня. Особенно Сталинградской битве», - сказал выступавший после ветерана Михаил Мягков -  профессор МГИМО,...
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Здравоохранение 30.11.2017 13:44

В Волгоградской области 1745 фельдшеров «Скорой помощи» оденут по последней моде В ближайшее время будет объявлена централизованная закупка новых комплектов одежды для сотрудников бригад «Скорой помощи». Как сообщает ИА «Высота 102», новую экипировку, как летнюю, так и зимнюю, примерят на себя все 1745 фельдшеров неотложек. Появятся на спецодежде медиков и новые гаджеты – видеорегистраторы, аналогичные тем, которыми оснащены полицейские. Всего на данные цели, как пояснил самим медикам сегодня в ходе выездного совещания на территории подстанции СМП №3 Центрального района, председатель комитета здравоохранения Волгоградской области Владимир Шкарин, из бюджета региона выделяется 25 млн рублей. О том, что работники бригад «Скорой помощи» давно нуждаются в новом обмундировании, они сами рассказали активистам...
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