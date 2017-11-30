Ливень помешал жителю Волгоградской области сжечь дом отца

Дождь помешал 27-летнему жителю Ленинского района сжечь дом отца. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, таким образом сын от первого брака, давно уже живущий отдельно, хотел отомстить отцу. Тот, вместе со своей супругой, хотел продать дом и переехать в другой город. После очередной ссоры, которая произошла 30 октября, молодой человек решил отомстить. Выпив спиртного, он взял бутылку с бензином и отправился к дому своего родителя. Он попытался поджечь строение, но проливной дождь погасил пламя. Увидев дым, его отец выскочил наружу и остановил нетрезвого отпрыска.

Теперь молодому человеку, против которого возбудили уголовное дело, грозит до пяти лет тюрьмы за покушение на поджог.