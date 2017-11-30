В Волгоградской области осудят водителя на попытку наезда на начальника районного ГИБДД

38-летний житель Михайловки, пытавшийся сбить начальника местного ГИБДД, предстанет перед судом. Об этом ИА “Высота 102” сообщила старший помощник руководителя СУ СК по Волгоградской области Наталия Куницкая. Напомним, как ранее сообщало информагентство, инцидент произошел в Михайловке в День молодежи, возле Дома культуры. Тогда водитель «Toyota Land Cruiser» решил заехать за ограждение одной из праздничных площадок и припарковаться у порога ДК.

Нарушителя остановил начальник отдела ГИБДД и сделал ему замечание. На это водитель не отреагировал и вновь предпринял попытку припарковаться. Когда полицейский попытался во второй раз остановить автомобиль, мужчина резко нажал на газ. Тяжелый внедорожник протащил правоохранителя несколько десятков метров по земле. Сотрудник ДПС, ставший свидетелем происходящего, после предупредительного выстрела открыл огонь по машине.

Но водитель попытался скрыться. Сотрудники ДПС вели преследование нарушителя до самой больницы, куда злоумышленник поехал, получив пулю в спину. Отметим, что во время следствия водитель свою вину не признавал.