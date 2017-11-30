







Фракция "Единой России" в Волгоградской гордуме сегодня единогласно исключила из своих рядов депутата Ольгу Толоконникову. Как сообщает ИА "Высота 102", причиной такого решения стало "неподобающее поведение" народной избранницы, которая, как выяснилось, является злостным должником. Депутата исключили с формулировкой "за несоблюдение требований положения о фракции" и действия, несовместимые со статусом члена фракции, дискредитирующие фракцию и партию. Толоконникова заседание фракции проигнорировала, хотя ее оповестили письменно и устно.

Напомним, судебные приставы не первый год пытаются взыскать 1,7 млн рублей долгов с Толоконниковой, которая, к слову, является самой богатой в гордуме женщиной-депутатом. Согласно опубликованной декларации, она заработала в 2016 году 13 миллионов рублей. На прошлой неделе народную избранницу уволили с должности директора МКУ "Центр бухгалтерского и инженерного обслуживания учреждений в сфере культуры и искусства Волгограда". По сведениям информагентства, увольнению предшествовал выговор от вышестоящего начальства за препятствие принудительному удержанию с собственной зарплаты долгов по кредитам. Отметим, что партбилета "ЕР" Толоконникова не имеет.

В управлении Федеральной службы судебных приставов по региону информагентству подтвердили, что «в рамках сводного исполнительного производства в отношении гражданки Т. принимаются меры принудительного характера». «В настоящее время из заработной платы гражданки Т. удерживается 50% в счет погашения долгов», - заявили в ведомстве.



