В Волгоградской области мужчина напал на полицейских - три человека пострадали

Сегодня утром в Котельниково произошло нападение на сотрудников полиции, пострадало несколько человек. Об этом ИА “Высота 102” сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области. 21-летний местный житель напал с ножом на полицейских. Это произошло в восемь утра на улице Ленина рядом с отделением “Сбербанка”. Ранив двоих сотрудников, молодой человек попытался скрыться. Для его задержания инспектор ДПС применил табельное оружие и, после предупредительного выстрела, ранил злоумышленника. В Котельниковскую ЦРБ с ножевыми ранениями были доставлены двое правоохранителей: участковый уполномоченный - старший лейтенант полиции и инспектор ДПС. Нападавший также был госпитализирован и сейчас охраняется нарядом полиции.

Один из сотрудников МВД, получивший ранение грудной клетки, будет перевезен в Волгоград в областную больницу.

Сотрудниками регионального управления СУ СК России проводится процессуальная проверка, а также решается вопрос о возбуждении уголовного дела.