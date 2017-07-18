|Происшествия
|23.11.2017 14:45
Юрист из Волгоградской области обвиняется в подделке документов для кандидата в депутаты гордумы
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кировской области завершено расследование уголовного дела по признакам таких преступлений, как мошенничество с причинением значительного ущерба и подделка официального документа. Как говорится на сайте ведомства, сообщает ИА "Высота 102", по версии следствия, 40-летний юрист из Волгоградской области оказывал услуги по подготовке документов 39-летнему жителю города Кирова для регистрации кандидатом в депутаты Кировской городской думы. Однако в связи с имеющимися недочетами в поданных кандидатом документах, в регистрации ему было отказано. Тем не менее, юрист предложил несостоявшемуся депутату оказать помощь за 40 тыс. рублей через ЦИК России. Он изготовил поддельное постановление Центральной избирательной комиссии, где указал, что отказ в регистрации указанного кандидата в качестве депутата является незаконным и предъявил поддельное постановление Центральной избирательной комиссии России для исполнения в избирательную комиссию Кировской области. Расследование уголовных дел осуществлялось при оперативном сопровождении сотрудников УФСБ России по Кировской области. Обвиняемый признал вину в полном объеме. Максимальный срок наказания по двум статьям - лишение свободы на срок до пяти лет.
Подробно http://kirov.sledcom.ru/news/item/1181633/
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Автор песни «Дядя Вова», клип на которую вызвал широкий общественный резонанс, дал ИА «Высоте 102» эксклюзивное интервью. Вячеслав Антонов...
|Общество
|23.11.2017 16:08
Несколько спортивных мероприятий регионального уровня прошло в городе Котельниково Волгоградской области при содействии компании «ЕвроХим - ВолгаКалий». Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, в физкультурно-оздоровительном центре состоялось первенство по плаванию. За призовые места в региональном открытом Первенстве боролись 150 юных пловцов в 12 возрастных группах. Юноши и девушки соревновались на дистанции 100 м комплексным плаванием, 100 м вольным стилем, девочки и мальчики пробовали свои силы в плавании на дистанции 50 м любым способом. Ребята с честью справились с этим заданием, проявили волю к победе и упорство. Чемпионы и призеры под бурные аплодисменты многочисленных зрителей были награждены...
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|Происшествия
|23.11.2017 16:00
Сотовый телефон, наручные часы, 15 тысяч рублей, банки с овощными заготовками и медом вынесли из дома урюпинского пенсионера двое разбойников. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, накануне в дом пожилого мужчины вломились злоумышленники. Угрожая расправой, они вынесли ценности и продукты, а затем скрылись. Правда долго пробыть на свободе преступникам не удалось. Их задержали сегодня. Как выяснилось, ими оказались ранее судимые мужчина и женщина. Теперь им грозит до семи лет тюрьмы. Мужчина был взят под стражу, а женщина находится под подпиской о невыезде.
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|Экология
|23.11.2017 15:37
«Красный Октябрь был и остается источником повышенной опасности как для нашего города, так и для всей страны». Об этом заявила вице-спикер регионального парламента, председатель экосовета при Волгоградской областной думе Ирина Соловьева, посетившая предприятие вместе с членами постоянной комиссии по промышленной экологии. Как сообщили ИА «Высота 102» в облдуме, экосовет запросил у руководства завода представить разработанный на ближайшее время план мероприятий по снижению негативного воздействия на окружающую среду и по внедрению в соответствии с действующим законодательством современных технологий. Соловьева напомнила, что одно из крупнейших предприятий региона...
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|Экономика
|23.11.2017 15:10 (Обновлено: 23.11.2017 16:33)
ПАО «Волгоградэнергосбыт» применяет все меры воздействия на потребителей-неплательщиков, предусмотренные законодательством, и призывает неукоснительно соблюдать платежную дисциплину, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании. Напомним, в законе сегодня есть целый спектр мер воздействия на должников: начисление пени, введение ограничение поставки электроэнергии, административные наказания для юридических лиц и руководителей предприятий, а также иные меры, предусмотренные в рамках исполнительных производств. По данным энергосбытовой компании только лишь за последние неполные два месяца (сентябрь-ноябрь 2017 года) было подано 850 заявок на отключение режима энергоснабжения неплательщиков, в том...
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|Спорт
|23.11.2017 14:41
Учет и наблюдение за развитием перспективных юных футболистов в Волгоградской области хотят систематизировать, сообщает ИА «Высота 102». О том, что в ближайшее время при участи регионального спорткомитета начнется работа над созданием банка данных с персональными «досье» на талантливых игроков из Волгограда и районов области, рассказал сегодня на пресс-конференции главный тренер ФК «Ротор-Волгоград» Сергей Павлов. «Мы должны знать каждого до 12 лет. Мы съездим в Михайловку, в Камышин… в школы, посмотрим. Мы должны создать условия, чтобы все лучшее собрать», - сообщил главный тренер волгоградской команды. По словам Сергея Павлова, вопросами селекции займется отдельный специалист, имя которого пока не афишируется.
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|Экология
|23.11.2017 14:20
В управлении Росприроднадзора по Волгоградской области утверждают, что не занимаются волокитой, а поэтому не согласны с сообщением Волгоградской природоохранной прокуратуры о нарушениях, выявленных в результате проверки их ведомства. Как сообщает ИА"Высота 102", в адрес редакции пришло письмо за подписью заместителя руководителя управления Росприроднадзора по Волгоградской области Ирины Паниной с предложением, цитируем, "снять с публикации статью под названием "В Волгоградской области замначальника управления Росприроднадзора накажут за волокиту". В этой статье природоохранное ведомство усмотрело "факт распространения информационным агентством "Высота 102" несоответствующих действительности сведений, порочащих деловую репутацию Управления как территориального органа власти". При этом в территориальном управлении Росприроднадзора почему-то не увидели, а может...
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|Экономика
|23.11.2017 13:39 (Обновлено: 23.11.2017 13:40)
Совет по социально-экономической политике будет создан в Волгоградской области. Как сообщает ИА "Высота 102", об этом сегодня сообщил губернатор Андрей Бочаров на совещании, где подводятся итоги социально-экономического развития Волгоградской области, определяются задачи на ближайшие годы. Участие в мероприятии принимают депутаты облдумы, представители общественных и религиозных объединений и отделений политических партий. Глава региона сообщил, что принял решение создать совет по социально-экономической политике, который возглавит бывший президент ВолГУ, доктор экономических наук, профессор Олег Иншаков. "Вам предстоит непростая задача", - сказал Андрей Бочаров, обращаясь к Иншакову, который также станет советником главы региона. По словам губернатора, в регионе необходимо "создать...
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|Происшествия
|23.11.2017 13:22
Один человек погиб и один пострадал при падении с металлоконструкции в Волжском. Как сообщили ИА “Высота 102” представители экстренных служб, ЧП произошло на территории речпорта. Бригада рабочих занималась монтажом конструкции, когда она сорвалась вниз. 69-летний мужчина погиб на месте, его 47-летний коллега с ранением левой ноги доставлен в травмпункт.
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|Спорт
|23.11.2017 12:53
Восемь новых футболистов пополнят ряды "Ротор-Волгоград" зимой. Об этом, как сообщает ИА "Высота 102", сегодня заявил главный тренер Сергей Павлов. Сложное положение волгоградской команды, зависшей на последней строчке турнирной таблицы, стало главной темой сегодняшней пресс-конференции, которая прошла на стадионе "Трактор". Отметим, что по итогам сезона, пять замыкающих турнирную таблицу команд потеряют свое место в ФНЛ и вернутся во второй дивизион. Отвечая на вопрос о нынешнем положении, Сергей Павлов напомнил, что ранее ему приходилось преодолевать и более серьезные отрывы по очкам. Главный тренер уверен, что ситуацию драматизировать не нужно, так как все еще можно исправить. "Сейчас для...
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|Общество
|23.11.2017 12:30
Жители двора по ул. Владимирской, 64 в Волгограде возмущены маневрами водителя "Тойоты Ленд Крузера", который паркует свой автомобиль, игнорируя правила дорожного движения и создавая неудобства для соседей. Как рассказали ИА «Высота 102» волгоградцы, владелец дорогой иномарки предпочитает оставлять машину на тротуаре около подъезда. А иногда он просто бросает машину посреди дороги до утра. При этом все остальные автомобили, чтобы выехать, вынуждены сдавать назад через весь двор. Каким образом препятствие в виде внедорожника, в случае необходимости, должны объезжать пожарные машины или «скорая помощь», водителя, вероятно, не беспокоит. Ведь, по словам местных жителей, водитель...
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|Происшествия
|23.11.2017 12:02 (Обновлено: 23.11.2017 12:07)
33-летний житель Старополтавского района подозревается в фальсификации доказательств. Как сообщили ИА «Высота 102» в СУ СКР по региону, в конце августа 2016 года на основании решения суда территориальным отделом УФССП России по Волгоградской области в отношении подозреваемого было возбуждено исполнительное производство о взыскании с него алиментов на содержание двух несовершеннолетних детей. К июлю текущего года сумма задолженности и неустойки составила 85 тысяч рублей, в связи с чем прокуратура района обратилась в суд с исковым заявлением о взыскании указанной суммы с должника. Но подозреваемый предоставил суду подложные документы о том, что якобы в 2016-2017 годах он был трудоустроен в коммерческую организацию,...
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|Экономика
|23.11.2017 11:25
На производственных площадках компании в 2017 году было переработано 65 тыс. тонн овощей и фруктов. На сегодняшний день эта цифра является рекордной для «Садов Придонья», сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании. К середине ноября компания «Сады Придонья» завершила сезон переработки полностью. Это стало возможно благодаря модернизации существующего завода по переработке плодов и овощей на пюре и запуску в эксплуатацию второй линии. «Переработка фруктов и овощей велась параллельно на двух производственных линиях, – говорит вице-президент по производству Иван Самохин. – В итоге мы получили на 5% лучший выход продукта по переработанному сырью». ...
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|Общество
|23.11.2017 11:05
В Волгоградской области с 1 января 2018 года у 113 детей-сирот появится право на новый вид социальной пенсии. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе отделения Пенсионного фонда по Волгоградской области, в категорию получателей этих пенсий войдут дети, оба родителя которых неизвестны. Эту меру установил новый федеральный закон от 18.07.2017 № 162–ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственном пенсионном обеспечении в РФ». Получателями денежных выплат станут дети, которых находят без документов, либо если мать, не предоставляя сведений о себе, оставляет новорожденного в роддоме. А также, если в свидетельстве о рождении графы «мать» и «отец» у ребенка остаются пустыми....
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|Общество
|23.11.2017 10:41
Жительница Волгограда пенсионерка Наталья Терещенко ищет 3,5 тысячи рублей, чтобы заплатить за медицинскую справку и устроиться на работу санитаркой в медицинское учреждение. «Только тогда я хоть как-то смогу вылезти из коммунальной кабалы, но сейчас хожу будто по замкнутому кругу», - сообщила она журналистам ИА «Высота 102». Живет Наталья Васильевна Терещенко в доме №21 на улице 4-й участок, в двухкомнатной квартире с внуком-студентом колледжа, над которым взяла опеку. По ее словам, мало того, что в этих домах вообще опасно жить, потому что, того и гляди потолок упадет на голову, а стены расколются пополам, люди платят огромные деньги за тепло и горячую...
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|Телеком
|23.11.2017 10:16 (Обновлено: 23.11.2017 10:26)
Специалисты «МегаФона» провели модернизацию оборудования в Волгограде. Результатом стало лучшее качество голоса во дворах-колодцах в местах современной плотной застройки, на первых этажах зданий, а также внутри помещений. Работы коснулись Центрального, Ворошиловского, Дзержинского, Краснооктябрьского, Советского и Красноармейского районов. Как уточнили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, новый уровень качества голоса оценят посетители «Больничного комплекса», сотрудники здания администрации Дзержинского района, а также студенты и преподаватели «ВИБа» и «Горхоза – в Дзержинском и в Ворошиловском районах соответственно. В радиусе работ также оказались пассажиры общественного транспорта и жители ближайших домов к остановке «Кинотеатр «Юность», и ЖК «Акварель» в Краснооктябрьском районе,...
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23 ноября 16:08
23 ноября 15:10
23 ноября 14:45
Юрист из Волгоградской области обвиняется в подделке документов для кандидата в депутаты гордумы 3
23 ноября 14:20
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23 ноября 12:53
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23 ноября 10:16
23 ноября 10:04
23 ноября 09:33
23 ноября 09:27
Происшествия
23 ноября 14:45
Юрист из Волгоградской области обвиняется в подделке документов для кандидата в депутаты гордумы 3
23 ноября 13:22
23 ноября 12:02
22 ноября 12:55
22 ноября 09:44
21 ноября 11:13
21 ноября 09:58
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