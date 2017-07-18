Юрист из Волгоградской области обвиняется в подделке документов для кандидата в депутаты гордумы

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кировской области завершено расследование уголовного дела по признакам таких преступлений, как мошенничество с причинением значительного ущерба и подделка официального документа. Как говорится на сайте ведомства, сообщает ИА "Высота 102", по версии следствия, 40-летний юрист из Волгоградской области оказывал услуги по подготовке документов 39-летнему жителю города Кирова для регистрации кандидатом в депутаты Кировской городской думы. Однако в связи с имеющимися недочетами в поданных кандидатом документах, в регистрации ему было отказано. Тем не менее, юрист предложил несостоявшемуся депутату оказать помощь за 40 тыс. рублей через ЦИК России. Он изготовил поддельное постановление Центральной избирательной комиссии, где указал, что отказ в регистрации указанного кандидата в качестве депутата является незаконным и предъявил поддельное постановление Центральной избирательной комиссии России для исполнения в избирательную комиссию Кировской области. Расследование уголовных дел осуществлялось при оперативном сопровождении сотрудников УФСБ России по Кировской области. Обвиняемый признал вину в полном объеме. Максимальный срок наказания по двум статьям - лишение свободы на срок до пяти лет.

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