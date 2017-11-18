Сын фронтовика из Азербайджана встретился в Волгограде с русской женщиной, спасшей его отца от смерти в Сталинграде











Они встретились не просто как знакомые. Как родные. Лидия Михайловна Киселева и Али Гамидов пришли сегодня в школу №14 имени Саши Филиппова. Здесь состоялся литературно-музыкальный вечер «Священный огонь жизни, надежды, любви», посвященный 75-летию контрнаступления под Сталинградом, сообщает ИА "Высота 102". Дети проникновенно читали стихи, исполняли песни и благодарили фронтовиков, подаривших мир. Под кадры хроники военных лет особенно пронзительно звучали слова из песни, в которой были слова:

Ты же выжил, солдат, хоть сто раз умирал,

Хоть друзей хоронил, и хоть насмерть стоял.

Отчего же ты замер - на сердце ладонь?

И в глазах, как в ручьях, отразился огонь.

Их в полной мере можно отнести и к солдату Фатулле Гамидову, сын которого присутствовал в зале вместе с Лидией Михайловной Киселевой: в годы Сталинградской битвы 16-летняя девочка спасла его отца от смерти.

О поразительной истории, удивительных людях и судьбах – в материале информагентства.



