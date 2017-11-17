Участие в заседании приняли члены совета - региональный координатор партийного проекта, депутат Волгоградской гордумы Андрей Гимбатов, директор и главный режиссер Волгоградского ТЮЗа Альберт Авходеев, директор Волгоградского кукольного театра Александра Николаенко, зампредседателя комитета культуры Волгоградской области Нина Селиванова, представители департамента образования и комитета по культуре администрации Волгограда, представители общественной организации «Многодетный Волгоград» и др.

В ходе обсуждения Андрей Гимбатов отметил, что никакого законодательного или нормативного фильтра, который бы позволял отсеивать театральные коллективы на предмет воспитательной, художественной ценности и безопасности – не существует. Решение о допуске в учреждение той или иной актерской «труппы» на основе своего субъективного мнения принимает непосредственно руководитель школы или детского сада.

Многодетная мама и активист Виктория Касьянова рассказала, что проведенные общественной организацией опросы родителей в разных районах Волгограда подтверждают существующую проблему. «Мой сын - школьник, увлеченный театром, в последний раз пришел с такой постановки в расстроенных чувствах, потому что на сцене были абсолютно непрофессиональные люди, костюмы и само действие вызвало у ребенка недоумение. Больше на такие мероприятия, куда активно зазывают детей, он не ходит. За месяц в школе или детском саду могут организовать даже не одно, а несколько таких спектаклей. Для многих семей, многодетных родителей, в большей степени, это оборачивается существенными тратами. А на выходе – какая-то халтура. Складывается впечатление, что из родителей просто выкачивают деньги, не заботясь о качестве и пользе «культурного» времяпрепровождения», - считает Виктория.

По итогам дискуссии члены общественного совета решили направить обращение к координатору федерального проекта «Театры - детям» депутату Госдумы Наталии Пилюс, а также во фракцию «Единой России» в Волгоградской облдуме с просьбой разработать механизм согласования с местными властями вопроса о проведении в образовательных учреждениях культурно-зрелищных мероприятий с приглашением сторонних творческих коллективов.

Также участники встречи поставили вопрос о необходимости увеличения выездов государственных, муниципальных театров с постановками в образовательные учреждения, поскольку организация поездок самих детей, особенно дошкольного возраста, в театры бывает затруднительной.







