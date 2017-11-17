Пользовательское соглашение | Реклама на сайте
Культура
 17.11.2017 13:50

В Волгоградской области детей хотят оградить от низкопробных коммерческих спектаклей


Не всякий самодеятельный театральный коллектив должен иметь пропуск в образовательное учреждение. Как сообщает ИА «Высота 102», к такому выводу пришли члены общественного совета проекта партии «Единая Россия «Театры – детям» при обсуждении вопроса о приглашении в школы и детские сады различных творческих коллективов. От родителей воспитанников дошкольных учреждений за последнее время партийцам, депутатам поступили ряд обращений с жалобами на показ их детям низкопробных спектаклей, весьма сомнительных с точки зрения эстетики и образовательной пользы. При этом билеты на явно любительские постановки с наспех подготовленным реквизитом стоят почти как в профессиональных театрах - как минимум 100 рублей с ребенка. Подобных актерских коллективов, гастролирующих по образовательным учреждениям региона – сегодня огромное количество. 



Участие в заседании приняли члены совета - региональный координатор партийного проекта, депутат Волгоградской гордумы Андрей Гимбатов, директор и главный режиссер Волгоградского ТЮЗа Альберт Авходеев,  директор Волгоградского кукольного театра Александра Николаенко, зампредседателя комитета культуры Волгоградской области Нина Селиванова, представители  департамента образования и комитета по культуре администрации Волгограда, представители общественной организации «Многодетный Волгоград» и др.
В ходе обсуждения Андрей Гимбатов отметил, что никакого законодательного или нормативного фильтра, который бы позволял отсеивать театральные коллективы на предмет воспитательной, художественной ценности и безопасности – не существует. Решение о допуске в учреждение той или иной актерской «труппы» на основе своего субъективного мнения принимает непосредственно руководитель школы или детского сада. 
Многодетная мама и активист Виктория Касьянова рассказала, что проведенные общественной организацией опросы родителей в разных районах Волгограда подтверждают существующую проблему. «Мой сын - школьник, увлеченный театром,  в последний раз пришел с такой постановки в расстроенных чувствах, потому что на сцене были абсолютно непрофессиональные люди, костюмы и само действие вызвало у ребенка недоумение. Больше на такие мероприятия, куда  активно зазывают детей, он не ходит. За месяц в школе или детском саду могут организовать даже не одно, а несколько таких спектаклей. Для многих семей, многодетных родителей, в большей степени, это оборачивается существенными тратами. А на выходе – какая-то халтура. Складывается впечатление, что из родителей просто выкачивают деньги, не заботясь о качестве и пользе «культурного» времяпрепровождения», -  считает Виктория.
По итогам дискуссии члены общественного совета решили направить обращение к координатору федерального проекта «Театры - детям» депутату Госдумы Наталии Пилюс, а также во фракцию «Единой России» в Волгоградской облдуме с просьбой  разработать механизм согласования с местными властями вопроса о проведении в образовательных учреждениях культурно-зрелищных мероприятий с приглашением сторонних творческих коллективов.
Также участники встречи поставили вопрос о необходимости увеличения выездов государственных, муниципальных театров с постановками в образовательные учреждения, поскольку организация поездок самих детей, особенно дошкольного возраста, в театры бывает затруднительной.


Вы хотите, чтобы на эту тему обратили внимание другие читатели?

Реклама
           
 
 
Главные новости недели

Делегация из Архангельска посетила в Волгоградской области мусоросортировочный комплекс и полигонВ Волгограде обвиняемый в миллионных хищениях замгендиректора АО ФНПЦ «Титан-Баррикады» вернулся «в строй»В Волгограде задержанный на заседании с участием замгенпрокурора конкурсный управляющий отправлен под арестКолокола для собора Александра Невского сделают по древнерусскому «рецепту»В Волгограде фото на память с Кубком ЧМ-2018 сделали более 16 тыс человек
 
Актуальные интервью и комментарии

В Волгограде правнуки победителей фашизма спели на Мамаевом кургане о главе государства

Французская певица Патрисия Каас в студии «Высоты 102» призналась в любви к Волгограду и России

На митинге в городе-герое на Волге Навальный сам себя возвел в "кандидаты от Волгограда"

Кадеты полицейских классов средней школы №44 Волгограда записали в студии патриотическую песню и снялись в клипе. Такое предложение...

Она поет про любовь, излучает любовь и признается в любви. Добрые и теплые слова прозвучали и в адрес...

В Волгограде завершилась встреча оппозиционера Алексея Навального со сторонниками. Как сообщает корреспондент ИА "Высота 102", митинг, запланированный на...

Экология 17.11.2017 16:43

ГК «Чистый город» представила свою концепцию развития отрасли переработки отходов на международной конференции в Москве Группа Компаний «Чистый город» приняла участие в международной конференции «Переработка отходов 2017», состоявшейся в Москве, где представила свою концепцию  развития отрасли переработки отходов. Как отметила председатель Совета директоров Группы Компаний «Чистый город» Полина Вергун, - сообщили ИА «Высота 102» в компании, -  более 90% отходов, содержащих полезные компоненты, не проходят обработку. Долгие годы это было связано с определенными факторами: отсутствием стабильных объемов вторсырья, отсутствием запретов на захоронение определенных компонентов, экономического стимулирования. По ее словам, «основной задачей регионального оператора является полная организация сферы обращения с отходами в субъекте, дооснащение системы недостающими объектами ТКО — полигонами и...
Прочитана: 129 раз
Общество 17.11.2017 16:33

Специалистами Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области за 9 месяцев 2017г. были проведены плановые и внеплановые мероприятия по надзору в 68 объектах торговли, общественного питания, пищевой промышленности в части соблюдения требований антитабачного законодательства, в 57-ти из которых выявлены нарушения, в т.ч. санитарных правил и гигиенических нормативов. Как сообщили ИА «Высота 102» в ведомстве, составлено 57 административных протоколов, по которым вынесено 49 постановлений. Сумма административных штрафов составила 272 500 рублей. За указанный период в отношении 5-ти хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в нежилых помещениях многоквартирных домов,  за выявленные несоответствия санитарным правилам и гигиеническим нормативам  протоколы направлены в суд. Судом вынесены постановления: кальянная «Homer...
Прочитана: 99 раз
Происшествия 17.11.2017 16:19

Полицейские Иловлинского района возбудили уголовное дело в отношении охотника, ранившего своего коллегу по неосторожности. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, накануне в центральную районную больницу Иловлинского района поступил 50-летний мужчина с огнестрельным ранением правого глаза, приведшем к потере зрения. О данном факте медицинские  работники  сообщили в дежурную часть полиции. В результате проведенной проверки полицейские установили, что 16 ноября на территории Краснодонского охотничьего хозяйства Иловлинского района группа из 16 человек осуществляла охоту на кабанов и косуль в соответствии с имеющимися лицензиями. В момент преследования животного 34-летний загонщик, пытаясь поразить убегающую косулю, не рассчитал траекторию полета дроби и...
Прочитана: 357 раз
Экономика 17.11.2017 16:06 (Обновлено: 17.11.2017 16:11)

Налоговые органы Волгоградской области выявили 206 физических лиц, которые получали доходы от сдачи в аренду недвижимости, но не декларировали их. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе УФНС России по Волгоградской области, "проблемных" налогоплательщиков удалось установить в ходе анализа сведений, поступивших от органов Росреестра, запросов в ТСЖ, ТСН, УК, обследования помещений и допросов свидетелей совместо с органами МВД. По результатам проводимой работы на текущий момент дополнительно привлечено к декларированию доходов 206 налогоплательщиков, сдающих в аренду собственное имущество. Сумма налога, подлежащая уплате, составила 3,7 млн. рублей. Из них уже поступило 3,3 млн. рублей. 
Прочитана: 284 раз
Общество 17.11.2017 15:14 (Обновлено: 17.11.2017 15:15)

Контрольно-счетная палата Волгограда рассмотрела проект изменений в муниципальную программу «Волгоград – город равных возможностей» на 2017-2020 годы и выступила с рядом рекомендаций в адрес разработчика - комитета жилищной и социальной политики администрации Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в КСП, проектом планируется скорректировать наименование мероприятий по формированию условий для получения детьми-инвалидами качественного образования, источником финансирования которых являются средства областного бюджета. Также предлагается уменьшить объем финансирования мероприятий по приобретению и установке туалетных эко-модулей с 16 000 тыс. руб. до 2 503,5 тыс. руб. В результате в 2017 году планируется установка всего двух туалетных эко-модуля в Красноармейском районе Волгограда и подготовка проектно-сметной...
Прочитана: 6376 раз
Общество 17.11.2017 13:55

Победительнице Всероссийского конкурса сочинений из Волгограда нужны голоса земляков Ученица волгоградской гимназии №14 Дарья Федотова вошла в число победителей Всероссийского конкурса сочинений и теперь участвует в «Народной премии ДивиМИР» в номинации «Острое перо», сообщает ИА «Высота 102». Юной волгоградке очень нужна поддержка земляков - проголосовать за Дарью можно здесь. В 2017 году во Всероссийском конкурсе сочинений приняли участие почти полтора миллиона школьников и студентов организаций среднего профессионального образования из 85 субъектов РФ. На федеральном этапе конкурса члены жюри оценивали 290 работ. Работа Даши Федотовой  «Живые краски вдохновения» признана лучшей и заняла первые места сначала на районном, муниципальном, региональном этапах, а затем вошла в число победителей...
Прочитана: 1057 раз
Происшествия 17.11.2017 12:33 (Обновлено: 17.11.2017 12:40)

Возбуждено уголовное дело о злоупотреблении полномочиями при долевом строительстве многоквартирного дома в отношении руководителя организации – застройщика ООО "ДомСтройИнвест". Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Ольга Токарева, основанием для уголовного преследования застройщика послужили материалы прокурорской проверки. Установлено, что многоквартирный дом в Дзержинском районе, в соответствии с заключенными с гражданами договорами на участие в долевом строительстве, должен быть введен в эксплуатацию в четвертом квартале 2016 года, однако до настоящего времени этого не произошло. При этом в нарушение требований действующего законодательства застройщик допустил нецелевое использование привлеченных денежных средств дольщиков на сумму более 22,4 млн рублей. СЧ СУ УМВД России...
Прочитана: 2012 раз
Экономика 17.11.2017 12:13 (Обновлено: 17.11.2017 12:14)

На выставке Veg Life Expo соки и смузи от Садов Придонья стали фаворитами Третья отраслевая выставка Veg Life Expo 2017, прошедшая в ноябре в Москве, объединила более 6 тысяч людей, выбирающих здоровые и полезные продукты.  В течение двух дней проходили выступления, лекции и семинары от известнейших экспертов в теме вегетарианства и ЗОЖ, деятелей культуры и спорта, представителей компаний-участников, а также специальных приглашенных спикеров.  Компания «Сады Придонья» на своем стенде представила новинки 2017 года – Easy смузи, а также овощные соки торговой марки «Сады Придонья», сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании. «Наша аудитория сегодня особенная, – говорит бренд-менеджер по соковой продукции компании «Сады Придонья»...
Прочитана: 731 раз
Борьба с коррупцией 17.11.2017 12:00

По делу экс-чиновника администрации Волгоградской области огласили секретные сведения Сегодняшнее заседание по делу обвиняемого в получении взяток бывшего сотрудника комитета промышленности и торговли администрации Волгоградской области закрыли от прессы. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», сегодня в процессе выступали свидетели, которые огласили некие конфиденциальные сведения. В то же время защитник Романа Самороковского также выступил с ходатайством о запрете видеосъемки. Эту просьбу он обосновал тем, что его подзащитный не признает себя виновным, поэтому видеосъемка может навредить его репутации. Ходатайство адвоката было поддержано и представителем прокуратуры.  Напомним, Роман Самороковский и его подчиненный Имам Мевлидов обвинялись в получении взяток от предпринимателей, торгующих спиртным,  за ускорение получения лицензии на указанный вид деятельности, а...
Прочитана: 8224 раз
Общество 17.11.2017 11:23

Поймать «плацкарт»: волгоградцы устроили гонки за доступными по цене билетамиПродажа билетов в плацкартные вагоны  на первые числа января открылась сегодня, 17 ноября. Журналист ИА «Высота 102» проследил, как  сотни волгоградцев попытались купить  билеты в плацкарт на поезда, следующие в направлении из Москвы в Волгоград  и обратно,  планируя свои новогодние каникулы.   На сайте РЖД  с утра был  аншлаг.  И, если в 9-00 в поезде №1 направления Москва-Волгоград  на 6 января еще оставалось достаточно много билетов, в том числе  на нижние полки, то в 10-34 – появилась надпись «Продажа электронных билетов остановлена».  «Кликнув» на  поезд №15  - та же картинка.   Спустя несколько минут продажа возобновилась, однако нижних мест практически...
Прочитана: 1459 раз
Политика 17.11.2017 11:10

Самая обеспеченная дама в Волгоградской гордуме не платит по счетам и огорчает судебных приставов Имя очередного злостного должника из числа волгоградских народных избранников стало известно общественности. Как сообщает ИА «Высота 102», в  арбитражный суд региона поступило заявление от банка «Уралсиб» о признании депутата городской думы от партии «Единая Россия», заместителя председателя комитета по экономике, предпринимательству и торговле Ольги Толоконниковой банкротом. Движение дела приостановлено до 8 декабря для устранения нарушений процессуальных норм. Сумма заявленных банком требований пока не известна. Однако кредитную историю народной избранницы легко проследить по банку исполнительных производств управления федеральной службы судебных приставов по региону. На официальном портале ведомства в настоящее время опубликованы сведения...
Прочитана: 9829 раз
Астрахань 17.11.2017 10:59

В Астрахани за получение взяток в особо крупном размере осуждена бывший начальник отдела регулирования и контроля розничных рынков и ярмарок департамента торговли министерства экономического развития региона. По данным СУ СК РФ по Астраханской области, сообщает ИА «Астрахань 24», с мая 2015 года по февраль 2016 года она получила более 1 миллиона рублей за беспрепятственное осуществление предпринимателями несанкционированной торговли на рынке без соответствующего разрешения.  «Данные денежные средства были необходимы для осуществления так называемого «покровительства» со стороны чиновника, которая обещала обеспечить возможность беспрепятственного осуществления торговли, а также своевременно уведомлять предпринимателей о проведении проверок со стороны контролирующих должностных лиц администрации города Астрахани», –...
Прочитана: 1012 раз
Общество 17.11.2017 10:59

С опытом Волгоградской области в сфере семьи и школы познакомились в Москве В Московском университете МВД России имени В.Я. Кикотя  состоялась Всероссийская научно-практическая конференция на тему «Семья и социум: социальные, психологические и правовые аспекты».  Она проходила  в рамках федерального проекта «Крепкая семья» партии «Единая Россия», сообщает ИА «Высота 102». На конференции  рассматривались вопросы формирования правосознания и правовой культуры молодежи; влияния семьи, социально-экономического уклада жизни, идеологической деятельности, духовно-нравственной среды, системы законодательства на характер поступков и действий молодежи; формирования позиции молодого человека в повседневных правоотношениях, стойких убеждений в значимости законов и правоприменительной практики; определения личной ответственности за принятие решения и поступки.  Темой выступления регионального координатора федерального проекта «Крепкая семья», депутата Волгоградской городской...
Прочитана: 426 раз
Расследования 17.11.2017 10:14

Бывший судья Краснооктябрьского суда Волгограда  сам оказался на скамье подсудимых в суде, где он еще недавно выносил приговоры. Как сообщили ИА «Высота 102» в прокуратуре Волгоградской области,  Сергей Абрамов признан виновным в пособничестве в мошенничестве, совершенном по предварительному сговору группой лиц в особо крупном размере (ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 159 УК РФ). Государственное обвинение по уголовному делу поддерживалось прокуратурой Волгоградской области. В судебном заседании установлено, что Абрамов вступил в преступный сговор с генеральным директором риэлтерского агентства, а также супругами Вячеславом и Ольгой Макеевыми. На основании вынесенных судьей неправосудных решений квартира муниципального жилого фонда была передана в частную...
Прочитана: 7472 раз
Культура 17.11.2017 09:49

Комитет культуры  Волгоградской области не разработал механизм стимулирования заполняемости зрительного зала  и обновления репертуара. К таким выводам  пришли аудиторы контрольно-счетной палаты Волгоградской области, сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на ведомство. В облкомкультуры, как и в других проверенных госучреждениях культуры Волгоградской области, установлено отсутствие взаимосвязи количественных и качественных показателей, что привело при недостижении качественного показателя «средняя заполняемость зала на стационаре» к перевыполнению количественных показателей путем показов спектаклей в большем количестве. Это,  соответственно, обернулось превышением  предельной нагрузки на артистов учреждения и увеличению расходов областного бюджета. При этом формирование плановых значений по доходам от приносящей доход деятельности учреждения в завышенном размере привело...
Прочитана: 1173 раз


17 ноября 16:43
ГК «Чистый город» представила свою концепцию развития отрасли переработки отходов на международной конференции в МосквеСмотреть фотографии
17 ноября 16:33
На антитабачном законе бюджет заработал в Волгоградской области почти 300 тысяч рублей
17 ноября 16:19
В Волгоградской области охотник вместо косули подстрелил товарища Комментарии3
17 ноября 16:06
В Волгоградской области взыскали 3,7 млн рублей налогов с частных арендодателей
17 ноября 15:14
В Волгограде хотят сэкономить на туалетах для инвалидов Комментарии6
17 ноября 13:55
Победительнице Всероссийского конкурса сочинений из Волгограда нужны голоса земляков Комментарии1Смотреть фотографии
17 ноября 13:50
В Волгоградской области детей хотят оградить от низкопробных коммерческих спектаклей Комментарии10Смотреть фотографии
17 ноября 12:33
В Волгограде застройщика многоквартирного дома подозревают в злоупотреблении полномочиями Комментарии7
17 ноября 12:13
На выставке Veg Life Expo соки и смузи от Садов Придонья стали фаворитамиСмотреть фотографии
17 ноября 12:00
По делу экс-чиновника администрации Волгоградской области огласили секретные сведения Комментарии17Смотреть фотографии
17 ноября 11:23
Поймать «плацкарт»: волгоградцы устроили гонки за доступными по цене билетами Комментарии12Смотреть фотографии
17 ноября 11:10
Самая обеспеченная дама в Волгоградской гордуме не платит по счетам и огорчает судебных приставов Комментарии91Смотреть фотографии
17 ноября 10:59
Экс-чиновница министерства в Астрахани пошла под суд за взятки в особо крупном размере Комментарии4
17 ноября 10:59
С опытом Волгоградской области в сфере семьи и школы познакомились в МосквеСмотреть фотографии
17 ноября 10:14
В Волгограде бывшего судью отправил в колонию родной суд Комментарии32
17 ноября 09:49
Аудиторы выявили факт переработки артистами волгоградских театров Комментарии8
17 ноября 09:03
Группа наркоторговцев из Волгограда и Украины оказалась на скамье подсудимых Комментарии4Смотреть фотографии
17 ноября 08:30
В Волгограде Кировский и Советский районы свяжет новый маршрут Комментарии16
17 ноября 08:14
В Волгограде установлена личность жертвы пожара на складе красок Комментарии15
17 ноября 08:00
В Волгоградской области пенсионер отравил себе жизнь Комментарии14
Культура
17 ноября 13:50
В Волгоградской области детей хотят оградить от низкопробных коммерческих спектаклей Комментарии10Смотреть фотографии
17 ноября 09:49
Аудиторы выявили факт переработки артистами волгоградских театров Комментарии8
16 ноября 21:04
На Петербургском форуме бизнесмена из Волгограда наградили за превращение памятника Царицына в «Лофт 1890»Смотреть фотографии
12 ноября 06:50
Театр оперы и балета из Донецка едет с гастролями в ВолгоградСмотреть фотографии
11 ноября 08:31
Телескоп Волжского политеха вызвал аншлаг у зрителейСмотреть фотографии
9 ноября 14:15
Французская певица Патрисия Каас в студии «Высоты 102» призналась в любви к Волгограду и России Комментарии3Смотреть фотографии
8 ноября 11:00
В волгоградском музее «Старая Сарепта» отпразднуют день рождения немецкой сосиски Комментарии6Смотреть фотографии
4 ноября 05:40
Волгоград и Волжский объединяют звезды эстрады из МосквыСмотреть фотографии
1 ноября 11:59
Новый директор мечтает превратить филармонию в бренд Волгоградской области Комментарии17Смотреть фотографииCмотреть видео
1 ноября 11:26
Именитые художники Волгограда приступили к работе над созданием скульптуры, посвященной строителям Комментарии10
1 ноября 09:40
В Волгоградской областной филармонии – новый директор Комментарии17Смотреть фотографии
31 октября 18:09
Директор волгоградской областной филармонии покидает пост Комментарии26
30 октября 07:39
Волгоградец Владимир Потапов среди самых успешных художников в России Комментарии3
26 октября 15:51
В Волгограде зрители не спешат на скандальный фильм «Матильда» Комментарии25
25 октября 12:10
В мемориально-историческом музее волгоградцев погружают в революцию 1917 года Комментарии7Смотреть фотографииCмотреть видео
22 октября 10:53
Волгоградские историки расскажут свою версию скандальной «Матильды»
19 октября 14:24
В волгоградском музее-заповеднике «Старая Сарепта» выставлен редчайший трёхвековой экспонатСмотреть фотографии
18 октября 18:28
В Волгограде артистка ликвидированного ансамбля «Вишневый сад» указала на «губителей» культуры Комментарии21Смотреть фотографии
15 октября 10:30
Уникальные весы прошлых столетий представили в музее истории Волгоградского педуниверситетаСмотреть фотографии
13 октября 06:43
На фестивале в Сочи волгоградцы возьмут шефство над делегациями из Конго, Венесуэлы и Ботсваны Комментарии14Смотреть фотографии
12 октября 15:55
Русский театр из Дагестана привез в Волгоградскую область Пушкина и ЧеховаСмотреть фотографии
10 октября 12:42
Останки из склепа в центре Волгограда предлагают перезахоронить на одном из кладбищ города Комментарии6Смотреть фотографии
7 октября 13:59
В Волгоградской области рассказали о судьбе донского казачества XX векаСмотреть фотографии
5 октября 17:12
В Волгограде музей «Россия - Моя история» распахнул свои двери Комментарии24Смотреть фотографииCмотреть видео
3 октября 16:09
Эксперт не нашел ценности в развалинах старинной мельницы в Волгограде Комментарии24Смотреть фотографии
28 сентября 10:04
Волгоградский НЭТ покупает худрука Комментарии22
27 сентября 08:59
Волгоградский краеведческий музей дождался ремонта Комментарии21Смотреть фотографии
23 сентября 09:00
"Разноцветного" бегемота привезли в Волгоград артисты Росгосцирка и цирка Юрия Никулина Комментарии14Cмотреть видео
22 сентября 12:43
Фасад здания администрации Волгоградской области зачистят от кондиционеров Комментарии28Смотреть фотографии
21 сентября 10:14
Суд дал год на ремонт домов в историческом центре Дубовки Волгоградской области Комментарии8Смотреть фотографииCмотреть видео
Мы в социальных сетях
Все RSS сайтаВсе RSS сайта АРХИВ новостей Волгограда

 

ЭКОНОМИКА

Chery Tiggo 5 NEW можно забронировать и приобрести с выгодой

 

     

ФИНГРАМОТНОСТЬ

Взять кредит. Как самому выбрать выгодные условия?

   Реклама

ЗДОРОВЬЕ

Областная больница №1. Диагностика и лечение по 40 профилям

  

   
Поиск
Расширенный поиск / Архив новостей
Поиск
       
День 17 Ноября, Пт
Волгоград
Пасмурно, температура 3..5 С, давление 757..759 мм рт.ст., ветер Северо-Западный, 3 м/с
Прогноз на неделю

Прогноз предоставлен Gismeteo.Ru
17 Ноября, Пт
1 $ 59.9898 руб.
1 € 70.7040 руб.
1 GBP 78.9526 руб.
1 CHF 60.5713 руб.
Предоставлено Банком России, Yahoo!
         
       
       

 

Обсуждают в форуме

Алексей Навальный прибыл на митинг в Волгоград в качестве VIP-персоныКомментарии102
Самая обеспеченная дама в Волгоградской гордуме не платит по счетам и огорчает судебных приставовКомментарии91
Первый вице-губернатор Волгоградской области разыскивает «подпольных» тружениковКомментарии83
В Волгограде задумали на приватизации подвалов заработать более полумиллиарда рублейКомментарии74
На митинге в городе-герое на Волге Навальный сам себя возвел в "кандидаты от Волгограда"Комментарии64
В администрации Волгоградской области приготовились к приему инвалидовКомментарии58
Автор спетой волгоградскими кадетами песни «Дядя Вова» Вячеслав Антонов: «Я написал о том, что думает народ!"Комментарии55
Депутату облдумы предъявили долг почти в полбюджета ВолгоградаКомментарии52
В Волгоградской области значительно снизили прожиточный минимум для всех категорий населенияКомментарии48
Навальный в Волгограде непопуляренКомментарии47
В Волгоградской области снова ищут руководителя фонда капремонтаКомментарии46
Болельщики "Ротор-Волгоград" голосуют за отставку председателя спорткомитета регионаКомментарии45
Программа «Взгляд с Высоты»: Подготовка Волгограда к ЧМ-2018 вышла на финишную прямуюКомментарии40
В Волгоградской области предприятие наказали за миллионы метров заброшенных сельхозугодийКомментарии38
Волгоградскую область в минстрое РФ включили в тройку лидеров среди регионов по количеству концессийКомментарии37

Самые читаемые новости

«Высота 102 ТВ»: Деньги пенсионеров Волгограда засосал пылесос большой финансовой пирамидыКомментарии9
Просмотров: 17710
«Высота 102 ТВ»: В Волгограде у фонда капремонта под конец года дошли руки до реализации программы замены лифтовКомментарии5
Просмотров: 15627
Дело обманутых вкладчиков "Волгоградского Фонда Сбережений" передадут в МосквуКомментарии22
Просмотров: 11212
Записанный в Волгограде видеоклип про дядю Вову «зашагал» по мируКомментарии33
Просмотров: 9722
Самая обеспеченная дама в Волгоградской гордуме не платит по счетам и огорчает судебных приставовКомментарии91
Просмотров: 8904
Автор спетой волгоградскими кадетами песни «Дядя Вова» Вячеслав Антонов: «Я написал о том, что думает народ!"Комментарии55
Просмотров: 7919
В Волгограде пожар на складе лакокрасочных изделий локализован на площади 1500 кв.мКомментарии5
Просмотров: 7843
В Волгоградской области детей хотят оградить от низкопробных коммерческих спектаклейКомментарии10
Просмотров: 6572
В Волгоградской области снова ищут руководителя фонда капремонтаКомментарии46
Просмотров: 6567
Песня «Дядя Вова» с участием депутата Госдумы от Волгоградской области прозвучала на федеральном каналеКомментарии33
Просмотров: 6343

Рекомендуемые к прочтению новости

В Волгограде участник исторического парада 1941 года отметил 95-летиеКомментарии8
Рекомендации: +24 / 3-
В Волгограде пожар на складе лакокрасочных изделий локализован на площади 1500 кв.мКомментарии5
Рекомендации: +18 / 5-
Болельщики "Ротор-Волгоград" голосуют за отставку председателя спорткомитета регионаКомментарии45
Рекомендации: +17 / 7-
В Волгограде горит склад с лакокрасочной продукциейКомментарии15
Рекомендации: +15 / 3-
Самая обеспеченная дама в Волгоградской гордуме не платит по счетам и огорчает судебных приставовКомментарии91
Рекомендации: +14 / 4-
Депутату облдумы предъявили долг почти в полбюджета ВолгоградаКомментарии52
Рекомендации: +12 / 6-
Городской бюджет терпит убытки из-за обязательств экс-главы Волгограда ГусевойКомментарии9
Рекомендации: +12 / 9-