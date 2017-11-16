Поймать «плацкарт»: волгоградцы устроили гонки за доступными по цене билетами

Продажа билетов в плацкартные вагоны на первые числа января открылась сегодня, 17 ноября. Журналист ИА «Высота 102» проследил, как сотни волгоградцев попытались купить билеты в плацкарт на поезда, следующие в направлении из Москвы в Волгоград и обратно, планируя свои новогодние каникулы.

На сайте РЖД с утра был аншлаг. И, если в 9-00 в поезде №1 направления Москва-Волгоград на 6 января еще оставалось достаточно много билетов, в том числе на нижние полки, то в 10-34 – появилась надпись «Продажа электронных билетов остановлена». «Кликнув» на поезд №15 - та же картинка.

Спустя несколько минут продажа возобновилась, однако нижних мест практически не осталось. Напомним, доступные по цене билеты на январь очень востребованы теми, кто планировал выезды на новогодние каникулы, в том числе школьниками. Именно эта категория пассажиров остро нуждалась в доступных по цене плацкартных билетах. Как заявляли в СМИ представители туристических компаний, приобретение билетов в плацкартные вагоны для организации экскурсий в период зимних каникул стало, в связи с задержкой продаж, их главной головной болью. Напомним, перевозчик за 60 дней начал продажи в вагоны купе и СВ, а с 17 ноября запустил в продажу, наконец, и плацкартные билеты.