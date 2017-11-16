В Волгограде бывшего судью отправил в колонию родной суд

Бывший судья Краснооктябрьского суда Волгограда сам оказался на скамье подсудимых в суде, где он еще недавно выносил приговоры. Как сообщили ИА «Высота 102» в прокуратуре Волгоградской области,

Сергей Абрамов признан виновным в пособничестве в мошенничестве, совершенном по предварительному сговору группой лиц в особо крупном размере (ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Государственное обвинение по уголовному делу поддерживалось прокуратурой Волгоградской области.

В судебном заседании установлено, что Абрамов вступил в преступный сговор с генеральным директором риэлтерского агентства, а также супругами Вячеславом и Ольгой Макеевыми. На основании вынесенных судьей неправосудных решений квартира муниципального жилого фонда была передана в частную собственность.

Макеевы за участие в данном преступлении были осуждены в 2012 году, а в отношении руководителя риэлтерской фирмы уголовное дело прекращено в связи со смертью. Вину в инкриминируемых деяниях в суде Абрамов не признал. Расследование уголовного дела проводилось СУ СК России по Волгоградской области.

Краснооктябрьский районный суд Волгограда приговорил Абрамова к 5 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 500 тыс рублей.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами.



