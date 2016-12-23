В сферу здравоохранения Волгоградской области пустили концессию

Власти Волгоградской области объявили открытый конкурс на право заключения концессионного соглашения по реконструкции и эксплуатации лабораторного комплекса. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на постановление, срок действия соглашения – 15 лет. От концессионера власти региона требуют вложить не менее 740 миллионов рублей в реконструкцию зданий и сооружений, предназначенных для проведения лабораторных исследований. Это – здания на проспекте Металлургов 25а, ул. Ангарской 114а в Волгограде и по ул. Мичурина 8а в Михайловке. Как отмечается в документе, концессионер будет оказывать услуги по проведению лабораторных исследований в рамках территориальной программы бесплатной медицинской помощи в определенных объемах, а также по тарифам на оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию.

Напомним, Волгоградская область по количеству концессий в сфере ЖКХ является лидером среди регионов России наряду с Санкт-Петербургом и Ханты-Мансийским округом.