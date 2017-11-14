В Волгоградской области разыскивают водителя КАМАЗа, причастного к смертельному наезду на велосипедиста





Разыскивается водитель КАМАЗа, причастный к совершению смертельного ДТП. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, сегодня с 06:00 до 07:00 часов на 45 км автодороги «Цимлянск - Нижнегнутов – Чернышковский» неустановленный водитель, двигаясь со стороны х.Нижнегнутов в сторону р.п. Чернышковский, совершил наезд на 57-летнего мужчину-велосипедиста, который ехал в попутном направлении. В результате ДТП велосипедист от полученных травм скончался. После совершения дорожно-транспортного происшествия водитель с места скрылся.

Во время осмотра места происшествия следственно-оперативной группой отдела полиции совместно с нарядом ДПС обнаружены осколки фары, повторителя указателя поворота и фрагмент надписи автомобиля, по которым установлена марка машины, причастная к совершению аварии.

Разыскивается автомашина «КАМАЗ» серого цвета, на радиаторной решетке отсутствует буква «К» в надписи марки автомобиля, разбита правая фара и правый указатель поворота.

Граждан, обладающих какой-либо информацией об обстоятельствах ДТП либо нахождении разыскиваемой автомашины, просьба сообщить в дежурную часть УГИБДД ГУ МВД России по Волгоградской области (8442) 30-48-41, либо по телефону 02.

Ранее, напомним, ИА «Высота 102» сообщало об обнаружении в кювете у дороги в Чернышковском районе тела велосипедиста.