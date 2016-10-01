Власти Волгограда проследят за «пульсом» социально значимых предприятий

Не расслабляться и помнить о том, что в любой момент ветер может принести частицы краски с «Волгоград Арены» по-прежнему вынуждены жители домов, соседствующих со стройплощадкой, сообщает ИА «Высота 102». Ранее на действия подрядчика строительства стадиона были поданы жалобы в прокуратуру и Роспотребнадзор – подписи на заявлениях поставили около десяти жителей. По их мнению, негативное воздействие от лакокрасочных работ было бы минимальным, если бы строители потратились на установку защитных экранов. Смысл ответа, полученного из прокуратуры, сводится к тому, что покраска металлоконструкций идет без нарушений. Роспотребнадзор пока не отреагировал на обращение горожан. Суть проблемы на своей странице в...