|Газетный киоск
|09.11.2017 09:01
Читатели британских СМИ высмеяли сюжет про "марсианина Бориску" из России
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Сразу несколько крупных британских изданий, среди которых Daily Mail, Metro и Sun, написали про 21-летнего жителя Волгограда, названного "Бориской Киприяновичем", который утверждает, что жил на Марсе до своего "перерождения на Земле". Многие читатели высмеяли сюжет.
Таблоиды опубликовали рассказ молодого человека, согласно которому на Марсе проживала развитая цивилизация существ, перестававших стареть в 35 лет, отличавшихся высоким ростом и способных посещать далекие галактики. Почти все они, по уверению Киприяновича, погибли в результате ядерной войны, однако некоторым марсианам со сверхспособностями, в том числе ему, удалось переродиться на Земле.
Молодой человек заявляет, что марсиане общались с древними египтянами, а за ухом статуи сфинкса в Гизе находится секретный механизм, который может кардинально изменить жизнь на Земле.
Некоторые пользователи встретили материалы о рассказах молодого россиянина с заметным скептицизмом.
"Забудьте про поиски жизни на Марсе. Кто-нибудь видел признаки разумной жизни в редакции Daily Mail?" — иронизирует Nikita.
"Пока нет. Веду поиски уже несколько лет", — отвечает ему Barbieworld2000.
"Если они перестают стареть в 35 и являются бессмертными, то как они возрождаются на Земле. Боже, что за ерунду вы публикуете", — возмущается Tracy Lockett.
"Для марсианина он выглядит подозрительно похожим на русского", — отмечает northerngreywolf.
"Пожалуйста, держите его подальше от автоматического оружия и острых ножей", — пишет Doko Ramba.
Некоторые комментаторы допустили, что в словах мужчины может быть доля правды.
"Мы не можем сказать наверняка, правда это или нет. Просто потому что мы не до конца понимаем то, что он говорит, не значит, что он говорит неправду. Пожалуйста, проверьте, что там за ухом", — защищает героя материалов No George Clooney.
"Было бы очень высокомерно для людей думать, что они одни во Вселенной. Однажды это будет доказано. Но они точно буду избегать нашу планету, так как они разумные и не такие жестокие как люди", — пишет LIBRA SUN.
"Пирамиды выстроены в линию и указывают на Марс, так что он может быть прав! Даже есть свидетельства тому, что древние египтяне изобрели электричество", — уверена Natalie.
"Я понимаю, что он несет чепуху. Но в то же время я хочу, чтобы то, что он говорит, оказалось правдой", — пишет Amanda.
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|Экономика
|09.11.2017 10:17
Ведущий мировой производитель минеральных удобрений «ЕвроХим» в 2017 – 2018 годах планирует запустить сразу две линии производства хлористого калия. Выпуск готовой для реализации продукции в середине 2018 года планирует компания «ЕвроХим-ВолгаКалий», которая осуществляет в Волгоградской области масштабный инвестиционный проект освоения Гремячинского месторождения калийных солей - крупнейшего по запасам в Европейской части РФ. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе предприятия, в настоящее время на площадке строительства Гремячинского горно-обогатительного комбината продолжается подземная разработка шахты. В начале октября проходка достигла калийного пласта. Геологоразведочное бурение подтвердило предыдущие расчеты - толщина сильвинитового слоя Гремячинского месторождения составляет около шести метров. На начало ноября...
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|Происшествия
|09.11.2017 10:10
57-летняя женщина-пешеход была сбита в Волжском на обочине дороги рядом с нерегулируемым пешеходным переходом. Как сообщили ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, ДТП произошло накануне на улице Ленина. Наезд на пешехода совершила 59-летняя женщина-водитель. Пытаясь увести свой “Chevrolet Klan” от столкновения с другой машиной, она выехала на обочину, где и сбила волжанку. А затем скрылась с места аварии, однако вскоре была задержана сотрудниками полиции. Пострадавшая с травмами была госпитализирована.
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|Общество
|09.11.2017 09:47
В Дзержинском районе Волгограда обнаружен еще один дом, имеющий признаки самовольно возведенного строения. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные госстройинспекции Волгоградской области, это дом блокированной застройки по ул. им. Полины Осипенко, д. 50Н, 50М. Местные власти намерены инициировать судебную процедуру по его сносу. Интересно, что, хотя кампания по выявлению таких домов была объявлена еще несколько лет назад, обнаружить самовольную постройку удалось совсем недавно, в октябре 2017 года. Справка. В настоящее время в районных судах Волгограда находятся на рассмотрении иски о сносе 9 домов, еще в отношении 21 дома решения суда о сносе вступили в законную силу. ...
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|Общество
|09.11.2017 09:46 (Обновлено: 09.11.2017 10:06)
Прошедшие в минувшие выходные по всей России праздничные мероприятия собрали тысячи россиян, а в подготовке и проведении одного из самых молодых государственных праздников – Дня народного единства, участвовали сотни коллективов и популярных артистов. Своими впечатлениями о прошедших в России торжествах с ИА "Высота 102" поделилась руководитель волгоградского "Агентства Больших Возможностей" Эдита Новикова. "Праздник прошел, и каждый провёл его по-своему. Кто-то отдыхал дома, многие стали зрителями и участниками различного рода мероприятий, а кто-то на этих мероприятиях работал. Наше агентство занималось организацией Дня народного единства в Волгограде и Москве. На выступление в Волгограде 4 ноября певицы...
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|Общество
|09.11.2017 09:03
Волгоградская гордума рассмотрит вопрос о возможности строительства жилых домов на территории неподалеку от ТРК «Комсомолл» в Дзержинском районе. Как сообщает ИА «Высота 102», земельный участок площадью 60 гектаров, в настоящее время предназначен для строительства зданий общественно-делового назначения, спортивных сооружений, а также парковых зон. Согласно проекту изменений в Правила землепользования и застройки Волгограда, на этом участке предлагается разрешить возведение только общественно-деловых, а также жилых строений. В июле текущего года по данному вопросу в администрации Дзержинского района прошли публичные слушания, инициатором которых выступала «Корпорация развития Волгоградской области». Из 77 собравшихся «за» жилую застройку территории проголосовали 49 человек. Среди участников слушаний были и...
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|Общество
|09.11.2017 08:13
Сегодня завершился прием заявок на участие во всероссийском конкурсе «Лидеры России», всего зарегистрировано 199 тыс. заявок. Таковы данные, опубликованные на официальном сайте Российской Академии народного хозяйства и Госслужбы при президенте России, сообщает ИА «Высота 102». Из Южного федерального округа поступило 18 тыс. 204 заявки. Самыми активными стали Краснодарский край (39,1%), Ростовская область (25%), Волгоградская область (13,1%) и республика Крым и Севастополь (10,4% и 4,9%) . Больше всего заявок пришло из Центрального федерального округа - 71 тыс. 418. Это 35,8% от всего объема регистраций. На конкурсе будут проверяться такие компетенции,...
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|Общество
|09.11.2017 06:02
«Судебные приставы глазами ребенка» - так называлась выставка, организованная в УФССП по Волгоградской области, сообщает ИА «Высота 102». Свои рисунки к профессиональному празднику родителей подготовили дети судебных приставов и школьники региона. Каждому участнику конкурса будет вручена грамота от руководителя областного управления ФССП. В пресс-службе ведомства рассказали, что чаще всего дети судебных приставов изображают своих мам и пап в форме, красивыми и улыбающимися. Вместе с детьми накануне своего профессионального праздника творили и взрослые. Для судебных приставов региона проведен конкурс календарей на 2018 год с символикой ФССП. Самым лучшим признан настенный календарь, изготовленный работниками Кировского районного отдела, в...
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|Аналитика
|09.11.2017 05:44
По популярности в поисковых запросах к Яндексу Волгоград занял четырнадцатое место. За год про него задали примерно 40 миллионов запросов — в полтора раза меньше, чем про Краснодар, но почти в три раза больше, чем про Астрахань. По данным аналитиков Яндекса, - сообщает ИА «Высота 102», - из крупных городов Волгоградом чаще всего интересуются в соседних Астрахани, Краснодаре и Самаре. А в самом Волгограде ищут в первую очередь Москву, Санкт-Петербург и Сочи. Всего было исследовано поисковых запросов о 50 крупнейших городах России с августа 2016 по август 2017. Для пользователей из других больших городов Волгоград — это прежде...
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|Происшествия
|08.11.2017 21:18
К общежитию, расположенному в Советском районе по адресу улица 8-я Кирпичная дом №24-а, сегодня вечером были стянуты представители экстренных служб. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, причиной стала поступившая информация о заложенной в здании бомбе. Однако в ходе проверки выяснилось, что “террористом” был нетрезвый мужчина, который захотел отомстить своей сожительнице. С ее телефона он и заявил о минировании. Теперь за свой поступок ему придется ответить перед законом.
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|Политика
|08.11.2017 20:24
Первый зампредседателя комитета Госдумы по бюджету Ирина Гусева перепутала бюджетные трансферты для Волгограда с трансфером
Депутатам Государственной думы – высшего законодательного органа страны - не чужды мирские радости, в том числе – общение в социальных сетях и ведение личных интернет-страничек. Кто-то использует аккаунты для самопиара, кто-то – для галочки, а кто-то просто для души. Из 8 депутатов российского парламента от региона в «Instagram», к примеру, можно «лайкнуть фоточки» только четырех. Это Анна Кувычко, Владимир Плотников, Ирина Гусева и Татьяна Цыбизова. По стилю ведения интернет-страниц, публикуемым снимкам и подписям к ним – можно уловить кое-какие черты психологического портрета их владельцев. Самый замкнутый «инстаграмщик» среди российских парламентариев от Волгоградской области – Владимир Плотников....
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|Аналитика
|08.11.2017 20:08
Смотрите сегодня в программе: конкурсного управляющего волгоградского завода увели на допрос прямо с представительного совещания по вопросам соблюдения законности в сфере оплаты труда в региональной прокуратуре. Местные футболисты увидели спортивную мечту: золотой Кубок чемпионата мира по футболу побывал на стадионе «Волгоград Арена». Житель Михайловки Волгоградской области попался с богатым урожаем конопли: десятки килограммов растительного наркотика готовились к продаже клиентам. Их было 13: в поднятом со дна Волги бронекатере времен Сталинградской битвы могут находиться останки всего экипажа. Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире волгоградского городского канала «МТВ» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и...
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|Общество
|08.11.2017 18:01
Сегодня Советский районный суд отказал фирме "Альбатрос" в признании незаконным распоряжения о сносе Петровского рынка. Как сообщает ИА "Высота 102", сняты и обеспечительные меры по приостановке работ по демонтажу незаконных строений. Напомним, в середине октября райсуд удовлетворил ходатайство собственника торговых рядов и "заморозил" до 8 ноября распоряжение администрации района о сносе рынка. Районные власти предписывали "Альбатросу" до 16 октября добровольно очистить территорию. Срок действия договора аренды земельного участка под рынком между муниципалитетом и ООО «Альбатрос», принадлежащим экс-депутату Волгоградской гордумы Сергею Шелкунову, истек в июне 2017 года. После чего компания обратилась в арбитражный суд Волгоградской области с иском к департаменту земельных...
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|Общество
|08.11.2017 17:56
В Волгоградской области пройдут испытания построенного моста через Ахтубу. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, на эти цели выделено около 10 миллионов рублей. Заказчиком работ выступил комитет транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области. Планируется провести обмерные работы, в частности, определить основные размеры сооружения, его конструкции и элементы, измерить подмостовое пространство, определить толщину слоев дорожной одежды. Также намечены геодезические измерения, в частности, проверка вертикальности опор. Обследованию подвергнутся и элементы мостового полотна и прохожей части, пролетных строений, опор и опорных частей. Специалисты должны проверить прочность бетона, величину защитного слоя, измерить размеры дефектов и повреждений. Работы должны быть выполнены...
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|Общество
|08.11.2017 17:15
В ГУ МВД России по Волгоградской области вспоминают погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников
Сегодня, в день памяти сотрудников органов внутренних дел, погибших при исполнении служебных обязанностей, в ГУ МВД России по Волгоградской области вспоминают своих погибших коллег. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ведомства, не только имена, выбитые на мемориале Главного управления, хранят память о геройски сложивших жизни сотрудниках органов внутренних дел. Волгоградцам известны более двух десятков фамилий милиционеров, бесстрашно сражавшихся в боях Великой Отечественной войны и охранявших покой граждан в мирное время, именами которых названы улицы г.Волгограда и области. Хранит память о подвигах стражей правопорядка и молодое поколение. В Волгограде и Волжском именами сотрудников органов внутренних дел названы три школы. Школьники...
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|Общество
|08.11.2017 16:40
Сегодня новым главным врачом Волгоградского областного противотуберкулезного диспансера сроком на три года назначена Галина Мордвинова. Такое решение принято по итогам заседания экспертного совета по вопросам кадровой политики при комитете здравоохранения Волгоградской области, сообщает ИА «Высота 102». К своим обязанностям новый руководитель приступит в пятницу, 10 ноября. Галина Мордвинова на протяжении последних десяти лет работала заместителем главврача в этом же медучреждении. Бывший главврач Константин Карадута написал заявление об увольнении по собственному желанию в связи с выходом на пенсию. Перед новым руководителем ставится задача по повышению качества оказываемой медицинской помощи и в целом эффективности работы диспансера. Напомним, в 2016 году...
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Читатели британских СМИ высмеяли сюжет про "марсианина Бориску" из России 4
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