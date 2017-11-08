|Общество
|08.11.2017 17:56
Мост через Ахтубу предохранят от судьбы «танцующего моста» в Волгограде
В Волгоградской области пройдут испытания построенного моста через Ахтубу. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, на эти цели выделено около 10 миллионов рублей. Заказчиком работ выступил комитет транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области. Планируется провести обмерные работы, в частности, определить основные размеры сооружения, его конструкции и элементы, измерить подмостовое пространство, определить толщину слоев дорожной одежды. Также намечены геодезические измерения, в частности, проверка вертикальности опор. Обследованию подвергнутся и элементы мостового полотна и прохожей части, пролетных строений, опор и опорных частей. Специалисты должны проверить прочность бетона, величину защитного слоя, измерить размеры дефектов и повреждений. Работы должны быть выполнены до конца 2017 года. Строительство моста через Ахтубу уже практически завершено, ведутся работы на сходах. Впрочем, по свидетельству наших читателей, некоторым автомобилистам уже удалось проехать по новому мосту.
Напомним, в мае 2010 года «старший брат» моста через Ахтубу – мостовой переход через Волгу прославился на весь мир, когда неожиданно стал вибрировать. Над этим необычным явлением ломали голову и проектировщики, и строители, однако к однозначному выводу о его причинах так и не пришли.
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|Происшествия
|08.11.2017 21:18 (Обновлено: 08.11.2017 21:21)
К общежитию, расположенному в Советском районе по адресу улица 8-я Кирпичная дом №24-а, сегодня вечером были стянуты представители экстренных служб. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, причиной стала поступившая информация о заложенной в здании бомбе. Однако в ходе проверки выяснилось, что “террористом” был нетрезвый мужчина, который захотел отомстить своей сожительнице. С ее телефона он и заявил о минировании. Теперь за свой поступок ему придется ответить перед законом.
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|Политика
|08.11.2017 20:24 (Обновлено: 08.11.2017 20:31)
Первый зампредседателя комитета Госдумы по бюджету Ирина Гусева перепутала бюджетные трансферты для Волгограда с трансфером
Депутатам Государственной думы – высшего законодательного органа страны - не чужды мирские радости, в том числе – общение в социальных сетях и ведение личных интернет-страничек. Кто-то использует аккаунты для самопиара, кто-то – для галочки, а кто-то просто для души. Из 8 депутатов российского парламента от региона в «Instagram», к примеру, можно «лайкнуть фоточки» только четырех. Это Анна Кувычко, Владимир Плотников, Ирина Гусева и Татьяна Цыбизова. По стилю ведения интернет-страниц, публикуемым снимкам и подписям к ним – можно уловить кое-какие черты психологического портрета их владельцев. Самый замкнутый «инстаграмщик» среди российских парламентариев от Волгоградской области – Владимир Плотников....
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|Аналитика
|08.11.2017 20:08
Смотрите сегодня в программе: конкурсного управляющего волгоградского завода увели на допрос прямо с представительного совещания по вопросам соблюдения законности в сфере оплаты труда в региональной прокуратуре. Местные футболисты увидели спортивную мечту: золотой Кубок чемпионата мира по футболу побывал на стадионе «Волгоград Арена». Житель Михайловки Волгоградской области попался с богатым урожаем конопли: десятки килограммов растительного наркотика готовились к продаже клиентам. Их было 13: в поднятом со дна Волги бронекатере времен Сталинградской битвы могут находиться останки всего экипажа. Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире волгоградского городского канала «МТВ» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и...
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|Общество
|08.11.2017 18:01
Сегодня Советский районный суд отказал фирме "Альбатрос" в признании незаконным распоряжения о сносе Петровского рынка. Как сообщает ИА "Высота 102", сняты и обеспечительные меры по приостановке работ по демонтажу незаконных строений. Напомним, в середине октября райсуд удовлетворил ходатайство собственника торговых рядов и "заморозил" до 8 ноября распоряжение администрации района о сносе рынка. Районные власти предписывали "Альбатросу" до 16 октября добровольно очистить территорию. Срок действия договора аренды земельного участка под рынком между муниципалитетом и ООО «Альбатрос», принадлежащим экс-депутату Волгоградской гордумы Сергею Шелкунову, истек в июне 2017 года. После чего компания обратилась в арбитражный суд Волгоградской области с иском к департаменту земельных...
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|Общество
|08.11.2017 17:15
В ГУ МВД России по Волгоградской области вспоминают погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников
Сегодня, в день памяти сотрудников органов внутренних дел, погибших при исполнении служебных обязанностей, в ГУ МВД России по Волгоградской области вспоминают своих погибших коллег. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ведомства, не только имена, выбитые на мемориале Главного управления, хранят память о геройски сложивших жизни сотрудниках органов внутренних дел. Волгоградцам известны более двух десятков фамилий милиционеров, бесстрашно сражавшихся в боях Великой Отечественной войны и охранявших покой граждан в мирное время, именами которых названы улицы г.Волгограда и области. Хранит память о подвигах стражей правопорядка и молодое поколение. В Волгограде и Волжском именами сотрудников органов внутренних дел названы три школы. Школьники...
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|Общество
|08.11.2017 16:40
Сегодня новым главным врачом Волгоградского областного противотуберкулезного диспансера сроком на три года назначена Галина Мордвинова. Такое решение принято по итогам заседания экспертного совета по вопросам кадровой политики при комитете здравоохранения Волгоградской области, сообщает ИА «Высота 102». К своим обязанностям новый руководитель приступит в пятницу, 10 ноября. Галина Мордвинова на протяжении последних десяти лет работала заместителем главврача в этом же медучреждении. Бывший главврач Константин Карадута написал заявление об увольнении по собственному желанию в связи с выходом на пенсию. Перед новым руководителем ставится задача по повышению качества оказываемой медицинской помощи и в целом эффективности работы диспансера. Напомним, в 2016 году...
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|Расследования
|08.11.2017 16:38
Сегодня в рамках расследования уголовного дела о недобросовестном застройщике многоквартирных домов ЖК "Чайка-2", ЖК "Адмиралтейский", ЖК "Династия" прошли обыски в офисах и по местам жительства руководителей и учредителей фирм застройщика, входящих в группу компаний ОАО "ЗЖБИК" - ООО "СтройСнаб", ООО "Строй-Сити" и ООО "ДомСтройИнвест". Как сообщили ИА "Высота 102" в ГУ МВД России по Волгоградской области, в результате проведенных мероприятий изъяты бухгалтерские документы, имеющие значение для расследования дела. В порядке ст. 91 УПК РФ задержана директор общества с ограниченной ответственностью, отвечающая за строительство жилого дома в Дзержинском районе. Следователи будут ходатайствовать перед судом об избрании ей меры пресечения в виде...
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|Происшествия
|08.11.2017 16:06
Сегодня в ходе оперативного совещания по вопросам соблюдения законности в сфере оплаты труда, которое проводит в Волгограде замгенпрокурора России Андрей Кикоть, был задержан конкурсный управляющий завода базальтовой теплоизоляции, передает с места событий корр. ИА "Высота 102". Управленца задержал следователь и увел с совещания на допрос. Все это произошло на глазах замгенпрокурора и руководителей всех силовых структур региона после того, как глава СУ СКР по Волгоградской области Михаил Музраев сообщил Андрею Кикотю, что в отношении конкурсного управляющего возбуждено уголовное дело. Всего с начала года в Волгоградской области, по данным Волгоградстата, было возбуждено 17 уголовных дел о невыплате...
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|Общество
|08.11.2017 16:00
Рядом с домом №20а по улице 64-й Армии в Волгограде день ото дня растут залежи мусора. Как сообщает корреспондент ИА “Высота 102”, под окнами жителей бывшего общежития лежат пакеты, пластиковые бутылки и даже остатки старой мебели. Все это жильцы предпочитают сбрасывать прямо из окон своих квартир. Хотя до мусорных баков – всего пара десятков метров. Правда, подойти к ним проблематично, дорога разбита и, чтобы выкинуть мусор, надо обогнуть огромную лужу. “После дождя к мусорке не подойдешь”, - сетует пенсионерка, жительница соседнего дома Нина Николаевна Яценко. Раньше, по словам жителей, ситуация была еще хуже - бытовые отходы...
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|Спорт
|08.11.2017 15:51
Ничьей закончился сегодня поединок волгоградских футболистов с соперником из северной столицы в рамках 22-ого тура ФНЛ. Как сообщает ИА «Высота 102», матч проходил на волгоградском стадионе «Зенит». Никому из соперников так и не удалось открыть счет. Напомним, «Динамо» из Санкт-Петербурга занимало 5-ую строчку в турнирной таблице, «Ротор-Волгоград» - последнюю.
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|Общество
|08.11.2017 15:48
В эти минуты в Волгограде заместитель генерального прокурора России Андрей Кикоть проводит оперативное совещание по вопросам соблюдения законности в сфере оплаты труда. Как сообщает ИА "Высота 102", участие в мероприятии принимают губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, руководители всех силовых структур региона. В частности, на совещании рассматривается ситуация с выплатой зарплат на предприятиях, которые испытывают экономические трудности, находятся в состоянии банкротства или уже признаны таковыми. Губернатор Андрей Бочаров выступил с предложением внести ряд изменений в федеральное законодательство: сократить срок проведения процедуры банкротства, чтобы оно не тянулось годами, и пересмотреть очередность выплат, чтобы первыми погашались долги...
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|Происшествия
|08.11.2017 15:12
Супружеская пара из Волгоградской области обвиняется в мошенничестве, совершенном в отношении 13 жителей республики Марий Эл. По данным МВД республики, сообщает ИА «Высота 102», супруги совершали хищения денежных средств со счетов путем рассылок смс-сообщений, при этом, 29-летний обвиняемый на момент совершения преступлений находился в местах лишения свободы. Установлено, что с февраля по июнь 2016 года злоумышленники действовали по следующей схеме: женщина посредством сотовой связи рассылала на различные абонентские номера смс-сообщения, содержащие заведомо ложные сведения о блокировке банковских карт граждан, с указанием номера для информации. Данный абонентский номер находился в пользовании ее супруга. Мужчина, в свою...
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|Спорт
|08.11.2017 14:13
В общественной палате Волгоградской области обсудили проблему восстановления в администрациях районов города штатных единиц работников, осуществляющих полномочия по развитию физической культуры и спорта. Как сообщили ИА «Высота 102» общественники, тон задал олимпийский чемпион Алексей Петров. По его словам, упразднены районные спорткомитеты, все их полномочия переданы на городской уровень, что негативно сказалось на развитии спорта массовых достижений, и проблема требует скорейшего решения. Выступивший на заседании заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту администрации Волгограда Сергей Куренков подчеркнул, что стратегия развития города Волгограда до 2030 года предполагает, что каждый второй житель должен регулярно заниматься физической культурой...
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|Экономика
|08.11.2017 13:15
Зарплаты госслужащих Волгоградской области, а также губернатора и лиц, замещающих государственные должности, не будут индексироваться до 2021 года. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на законопроект, внесенный в облдуму администрацией Волгоградской области, планируется продлить действие соответствующих актов, принятых еще в 2015 году. Напомним, тогда было решено отказаться от индексации зарплат чиновников администрации Волгоградской области, главы региона и лиц, замещающих государственные должности региона, до 1 января 2018 года. Теперь планируется внести изменения в законы Волгоградской области, регламентирующие порядок начисления денежного содержания указанных категорий, которые будут действовать до 1 января 2021 года. Как следует из пояснительных документов к законопроекту,...
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|Расследования
|08.11.2017 12:44
Более сорока килограммов марихуаны, выращенной на заброшенных полях, собрал житель Михайловки. Об этом ИА “Высота 102” сообщили в региональном главке МВД. Однако продать свой "урожай" 37-летний мужчина не успел. Он был задержан сотрудниками полиции При обыске у него нашли две пластиковые бочки, полтора десятка коробок и несколько пакетов с растительным наркотиком. Теперь наркоплантатору грозит до 15 лет лишения свободы. На время следствия он взят под стражу. ...
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