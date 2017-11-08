Мост через Ахтубу предохранят от судьбы «танцующего моста» в Волгограде

В Волгоградской области пройдут испытания построенного моста через Ахтубу. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, на эти цели выделено около 10 миллионов рублей. Заказчиком работ выступил комитет транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области. Планируется провести обмерные работы, в частности, определить основные размеры сооружения, его конструкции и элементы, измерить подмостовое пространство, определить толщину слоев дорожной одежды. Также намечены геодезические измерения, в частности, проверка вертикальности опор. Обследованию подвергнутся и элементы мостового полотна и прохожей части, пролетных строений, опор и опорных частей. Специалисты должны проверить прочность бетона, величину защитного слоя, измерить размеры дефектов и повреждений. Работы должны быть выполнены до конца 2017 года. Строительство моста через Ахтубу уже практически завершено, ведутся работы на сходах. Впрочем, по свидетельству наших читателей, некоторым автомобилистам уже удалось проехать по новому мосту.

Напомним, в мае 2010 года «старший брат» моста через Ахтубу – мостовой переход через Волгу прославился на весь мир, когда неожиданно стал вибрировать. Над этим необычным явлением ломали голову и проектировщики, и строители, однако к однозначному выводу о его причинах так и не пришли.







