Honda Pilot – почему стоит купить

Выбор автомобиля – дело ответственное. Хочется, чтобы новый авто удовлетворял наибольшему количеству требований, а их бывает немало. Читателям ИА «Высота 102», кто уже решил, что пришла пора купить новый автомобиль, специалисты ООО «ВР-Сакура», официального представителя компании Honda в России, советуют обратить внимание на Honda Pilot.













Если вам важен большой размер автомобиля, то Honda Pilot станет идеальным приобретением. Новый вариант более современный и это ощущается буквально во всем. Даже размер увеличился – Honda Pilot вытянулся в длину на 79 мм, «располнел» в ширину на 2 мм и вырос в высоту на 58 мм. Колесная база также увеличилась – аж на 40 мм. Единственное, что осталось неизменным – клиренс. Добавьте до этого весьма агрессивный дизайн кузова и получите весьма впечатляющий образ серьезного внедорожника, словно заявляющего о себе: «Для меня нет невыполнимых заданий».

Honda Pilot имеет и впечатляющую начинку.

• Движок модели – 3 литровый атмосферный монстр («шестерка» с мощностью в 249 л.с.). И это единственный вариант силовой установки – более «слабых» нет вообще.

• Коробка передач – это автомат на 6 диапазонов. Модель, кстати, полноприводная с подключением задней оси в автоматическом режиме, что облегчает разгон и передвижение по бездорожью.

• Подвеска высокого качества полностью адаптирована для наших «надежных» дорог.

• Уникальный руль с обогревом (данная модификация доступна только на территории нашей страны).

• Зона покоя стеклоочистителей.













Наличие камеры правого бокового обзора облегчает маневрирование в условиях плотной городской застройки. Она подключается полностью автоматически, стоит только включить правый сигнал поворота.

Современный дизайн салона сменил архаичный и устаревший стиль Honda предыдущих поколений. Передняя часть приборной панели имеет мягкую обивку. Между сиденьями расположен весьма солидный бокс для «мелких вещей». Сиденья удобные, мягкие, широкие, только вот боковой поддержки здесь нет вовсе. Зато со стороны бокса находятся практичные, хоть и не очень большие откидные подлокотники. Карманов и подстаканников в передней части машины предостаточно — истинный «американец». Также много розеток и входов для всевозможных мобильных гаджетов. Впечатляет Honda Pilot и современной мультимедийной системой с сенсорным экраном, легко откликающимся на прикосновения с предустановленным «Яндекс. Навиготором».

Задний ряд не меньше, а даже больше. Форма дивана плоская, можно отрегулировать наклон спинок. Есть функция подогрева сиденья, что повышает комфорт во время наших суровых морозов. Примечательно полное отсутствие привычного центрального туннеля и значительная ширина салона. Так что сзади с удобством могут расположиться три взрослых человека. Здесь же имеется отдельный климат-контроль.

Стекла дверец снабжены механическими шторками, есть удобный потолочный экран (диагональ в 9 дюймов) выдвижного типа с беспроводным пультом управления. Естественно, просмотр ограничен встроенным DVD-плеером — подключится к ТВ невозможно. Также в доступе подлокотники, подставки для стаканов, кармашки для мелких вещей, розетки и гнезда для наушников (чтобы не отвлекать водителя).

Можно откинуть спинку дивана вперед, сдвинув сиденье. Это откроет доступ к третьему ряду. Там с комфортом может расположиться человек высокого роста — колени не будут упираться в спинку среднего дивана, да и над головой есть дополнительное свободное пространство.













Сзади тоже расположены вентиляционные дефлекторы, подстаканники и динамики. Теоретически на третьем ряду могут расположиться трое (есть даже средний подголовник).

Чем пришлось пожертвовать для третьего ряда сидений? Объемом багажника — он всего на 309 л. Если третий ряд сложить, то за счет этой манипуляции можно увеличить багажное отделение до 827 л. Но в этом случае 7 пассажиров уже не перевезешь. Можно сложить и второй ряд, увеличив объем багажника до 1779 л, если груз более габаритный.













Запаска расположена под днищем. Это удобно, ведь при замене колеса не придется вынимать все вещи. А самое приятное для любителей дальних поездок — кроссовер великолепно ездит на 92-ом бензине.

Honda Pilot — просторный автомобиль, комфортный и практичный. Это весьма хороший вариант для тех, кто любит крупные машины и подыскивает «семейный» вариант, подходящий для самых разных случаев жизни.













Записаться на тест-драйв Honda Pilot можно у официального дилера ООО «Хонда Мотор Рус» компании ООО «ВР-Сакура» по адресу: г. Волгоград, ул. К. Либкнехта, 19 а или по телефону (8442) 45-94-16.



