Подозреваемый в причастности к исчезновению двух волжанок 31-летний Александр Масленников признался в убийстве девушек и дистанционно показал место, где их закопал. Как стало известно ИА «Высота 102» в правоохранительных органах, на участок, где он спрятал тела, а точнее, части тел девушек, Масленников указал на интерактивной карте. Пока его этапируют из Москвы, следственно-оперативная бригада приступила к извлечению частей тел на территории лесополосы на ул. Пушкина в Волжском, которые были глубоко захоронены и прикрыты листьями. По сведениям информагентства, останки девушек погружены в несколько мешков.

Напомним, накануне ранее судимый за изнасилование, насильственные действия сексуального характера и разбой Александр Масленников был задержан в Химках Московской области, где он прятался у своей подруги, по подозрению в убийстве двух волжанок- Дарьи Лабутиной и Ольги Шапошниковой. Последний раз их видели вместе 13 октября 18 октября он был объявлен в розыск.