Волгоградские единороссы задумались о ротации кадров

«Единой России» предстоит до конца 2017-го года провести плановую ежегодную ротацию, которая коснется членов местных политсоветов и их президиумов. Об этом заявил на селекторном совещании с региональными исполкомами «Единой России» заместитель секретаря генерального совета партии Виктор Селиверстов.

По словам секретаря волгоградского регионального отделения партии Сергея Горнякова, - сообщили ИА «Высота 102» в облдуме, - региональным партийцам предстоит провести 10-процентную ротацию актива. «Волгоградская область - один из лидеров по уровню организации предварительного голосования. Выборные процессы проходят в штатном режиме и без каких-либо нарушений. Жители охотно приходят и поддерживают участников предварительного голосования», - считает Горняков.



