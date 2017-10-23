В Волгоград из Михайловки вертолетом доставили мужчину после сильного отравления грибами

В Волгоградскую областную наркологическую больницу вертолетом из Мизайловски после отравления грибами срочно доставлен 32-летний мужчина. Как сообщили ИА «Высота 102» в комитете здравоохранения региона, пациент находится в реанимации в тяжелом состоянии. В грибах, которые по неосторожности мужчина принял за съедобные, содержались токсические вещества.

Напомним, в Волгоградской области в этом году грибами отравились уже больше двух десятков человек, несколько человек погибло. Большинство случаев зафиксировано в Еланском районе. Последнее происшествие произошло буквально три дня назад — не стало 11-летнего мальчика, который вместе с мамой гостил в Еланском районе, где и угостился ядовитыми грибами. За пару недель этого в том же районе в результате интоксикации после употребления грибов скончалась 8-летняя девочка.