В Волгограде сторонники Алексея Навального не поддержали "массовкой" главу его штаба









В Волгограде не нашлось «толпы» сторонников Алексея Навального, готовых поддержать координатора местного штаба в суде, сообщает ИА «Высота 102». Ранее в соцсетях были опубликованы призывы к сторонникам «команды» прийти к зданию суда и поддержать Алексея Волкова, который обвиняется в реабилитации нацизма. Дело было возбуждено после того, как в конце марта в интернете было размещено изображение скульптуры «Родина-мать зовет!», раскрашенное в зеленый цвет. Этот факт вызвал общественный резонанс, затем последовало возбуждение уголовного дела. Сегодня Алексей Волков пришел на заседание Волгоградского областного суда в сопровождении адвоката, других желающих встать с ним «рука об руку» не наблюдалось.













Свидетелем по делу проходит музей-заповедник «Сталинградская битва», ранее учреждение культуры выступало как пострадавшая сторона. Сторону обвинения представляет региональная прокуратура, которая настаивает на защите интересов неопределенного круга лиц.