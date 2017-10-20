Жителей Волгограда приглашают на бесплатную диспансеризацию в выходные дни









Акция «Диспансеризация выходного дня» пройдет в субботу, 21 октября, в поликлиниках Волгограда, сообщает ИА «Высота 102». Как уточнили в региональном комитете здравоохранения, волгоградцы смогут пройти диспансеризацию в поликлиниках № 12, 4, 28, 20, 1, 5, 3, в амбулаторно-поликлинических отделениях больниц скорой помощи № 7 и 15. Кроме того, к акции присоединились сотрудники железнодорожной больницы Волгограда - они проведут бесплатную диагностику здоровья в торгово-развлекательном комплексе «Парк Хаус».

Диспансеризацию можно будет пройти с 8:00 до 14:00 бесплатно и без предварительной записи, при себе нужно иметь паспорт и полис ОМС. Пациенты смогут сдать анализ крови, измерить артериальное давление, пройти электрокардиографию. До конца года в Волгоградской области пройдут ещё три акции: 21 октября, 11 ноября и 9 декабря.



