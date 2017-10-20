На юге Волгограда рейсовый автобус врезался в столб

Накануне в Волгограде стартовал двухдневный рейд «Пешеходный переход». Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», дорожные патрули приступили к дежурству на самых опасных для пешеходов участках. Операция охватывает все районы города. В ней участвуют около сотни сотрудников полиции. За первый день рейда было выявлено 54 нарушения. В 20 случаях водители не уступили дорогу пешеходам, 14 раз правила дорожного движения нарушили сами пешеходы, переходившие проезжую часть на красный свет или в неположенном месте. Также были остановлены двое водителей, не имеющих при себе прав, на одной машине отсутствовали госномера. На девять человек были оформлены штрафы за превышение нормативов при нанесении тонировки на стекла...