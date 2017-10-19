В семью артиллериста, убитого под Сталинградом, пришла награда

«Российская газета», 19.10.2017, в сокращении.

Удостоверение к ордену отца кадровый военный, полковник в отставке Янус Васильевич Канов принял из рук военкома Москвы с волнением. Но это не помешало ему найти самые точные слова для призывников, заполнивших в тот день большой зал столичной мэрии: "Служите с честью! И обязательно возвращайтесь к тем, кто вас любит и ждет…".

К первой и единственной, увы, награде лейтенанта Василия Канова успели представить живым. Командир 1180-го истребительного противотанкового артполка (ИПАП) подписал представление на орден Красного Знамени - очень высокую по тем временам награду - сразу после ожесточенных боев, которые в середине и конце ноября 1942 года вели расчеты его противотанковых батарей в районе Калача под Сталинградом. Сначала за высоту 154,7 у хутора Клецкой, а затем, вместе с танкистами 102-й бригады крушили немецкую бронетехнику и отражали с открытых огневых позиций яростные контратаки врага у хуторов Ерик, Сухановский, Платоновский.

Уже 2 декабря на том же наградном листе, красным карандашом - решение: "Отеств. война II ст.". Старшим начальникам всегда виднее, кого, за что и какими орденами награждать…





Наградной лист. Фото: podvignaroda.ru

Эта наградная история и отдельно взятая фронтовая судьба отразится одной строкой в большом сводном приказе №87/н от 29 декабря 1942 года по войскам 21-й армии, куда входил тогда 1180-й ИПАП.

К тому времени в Сыктывкар, к родным лейтенанта Канова, уже придет похоронка: "Ваш муж и сын… верный воинской присяге… в бою за социалистическую Родину… 6 декабря 1942 года".

Похоронка была, а про орден, который остался не врученным, родные ничего не знали. Между тем сегодня, вместе с обнаруженным на сайте "Подвиг народа" наградным листом и приказом о награждении можно уточнить (в электронном банке архивных документов) и место гибели, и (если повезет) послевоенную судьбу первичных (боевых) захоронений. А заодно узнать, где и на каком воинском мемориале увековечено имя погибшего героя.

Родным Василия Канова в каком-смысле повело: их отец, дед и прадед не пропал без вести, а погиб в бою и был похоронен своими на своей земле. Как сказано в донесении о безвозвратных потерях его полка с 1 по 15 декабря 1942 года, заместитель командира батареи лейтенант Канов В.В. похоронен в районе высоты Пять курганов, "что по дороге из х. Илларионовский в хут. Дмитриевка Сталинградской области, Калачский р-н".





Донесение о потерях. Фото: obd-memorial.ru





В этом же месте, в те же дни погибли и похоронены у Пяти курганов еще, как минимум, четверо бойцов из того же противотанкового полка. Как и где увековечены их имена? За всех говорить не будем, но лейтенанта Канова Василия Васильевича, героически воевавшего под Сталинградом и погибшего там же, нет в именных списках ни на одном из учтенных воинских захоронений Волгоградской области.

…Да, Мамаев курган и величественный мемориал на нем стали общим памятником всем участникам обороны Сталинграда - погибшим на войне и встретившим Победу. Но те, что погибли, имеют полное право и возможность даже сейчас, спустя 75 лет, вернуться в нашу память героями не безымянными. Хочется думать, что в дни большого юбилея Сталинградской битвы этой и похожими ситуациями заинтересуются поисковики, краеведы и коллеги-журналисты, работающие в регионе.

Подробно https://rg.ru/2017/10/19/v-semiu-artillerista-ubitogo-pod-stalingradom-prishla-nagrada.html



