«ЕвроХим-ВолгаКалий» создает комфортную городскую среду в Котельниково





Компания «ЕвроХим-ВолгаКалий» реализует в Котельниковском районе масштабный проект освоения Гремячинского месторождения калийных солей. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, выполнение такого сложного проекта требует привлечения высококвалифицированных инженеров, горняков, а также молодых специалистов в профильных специальностях. Поэтому одновременно со строительством производственного комплекса ГОКа «ЕвроХим-ВолгаКалий» реализует и социальную программу по созданию достойных условий проживания специалистов.





Два года назад программа «ЕвроХима» «Качественная городская среда для жизни» была признана лучшей в России, победив в ведущем российском конкурсе социальных программ «Лидеры корпоративной благотворительности». Особенность программы — объединение трех важнейших сфер: создание благоприятной среды проживания, поддержка детей и молодежи, развитие спорта. Холдинг бизнесмена Андрея Мельниченко «ЕвроХим», инициирующий разработку мастер-планов перспективного развития территорий присутствия, по праву считается одним из лидеров в данном направлении.

На первый план выходит не привычная застройка территорий, а реализация мастер-плана с участием не только заинтересованного бизнеса, но и самих горожан . Благодаря такому подходу удается не только учесть интересы всех социальных групп жителей, но и изменить их отношение к самому процессу трансформации жизненного пространства, дать им возможность осознать свою роль в этом деле

В городе Котельниково Волгоградской области корпоративный микрорайон уже частично построен. В 10 многоэтажных домах и 50 коттеджах уже проживают более 2,5 тысячи работников строящегося предприятия — проектировщики, инженеры, технологи и строители. Планируется, что в новых жилых районах Котельниково поселятся 10 тысяч человек. Социальную инфраструктуру обеспечат два детских сада, общеобразовательная школа на 550 человек, районная больница на 225 мест, поликлиника, пешеходная зона, спортивный центр и парк

Справка. В настоящее время в России более трехсот моногородов с населением более трех тысяч человек. В каждом из них на градообразующих предприятиях задействовано не менее 20 процентов жителей, однако многие такие города переживают системный кризис. В 2014 году для решения этой проблемы был создан Фонд развития моногородов. На развитие моногородов в 2014-2017 годах планируется направить 29,1 миллиарда рублей, однако без дополнительных инвестиций не обойтись. Эти объекты важны для промышленности страны, от их состояния сильно зависит восстановление российской экономики. И содействие развитию моногородов таких социально ответственных инвесторов, как «ЕвроХим», трудно переоценить.











