|Происшествия
|17.10.2017 08:19
Два человека погибли на пожаре в Волгоградской области
Два человека погибли в Светлоярском районе области на пожаре. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МЧС России по региону, сообщение о возгорании частного дома в СНТ «Электрик-1» поступило в оперативные службы в 1.13. Дом горел по всей площади, а затем обрушился. При разборе завалов обнаружены тела погибших - мужчины и женщины. Оба 1972 года рождения. Причины возгорания устанавливаются.
В Волгоградской филармонии обнаружена "потайная" студия звукозаписи ансамбля «Лазоревый цветок»
Программа «Взгляд с Высоты»: В Год экологии нелегальные свалки в Волгоградской области бесконтрольно растут и множатся
В Волгограде активисты партийного проекта «Народный контроль» поменяли профессию
Любопытные и показательные факты позволила вскрыть проведенная в Волгоградской областной филармонии инвентаризация. Похоже, долгие годы в государственном учреждении культуры творилась...
Почему в Волгоградской области не становится меньше несанкционированных свалок, а вместо старых появляются новые? Почему мы...
В Волгограде активисты проекта «Народный контроль» партии «Единая Россия» во главе с координатором, депутатом Госдумы РФ Анной Кувычко...
|Экология
|17.10.2017 12:34
Современные полигон ТКО и сортировочный комплекс будут построены к концу следующего года в Волгодонске. Разрешение на строительство объектов получила компания «ЭкоЦентр», входящая в волгоградскую группу компаний «Чистый город», сообщает ИА «Высота 102». Данный объект станет опорным для всего Волгодонского кластера и обеспечит потребности в размещении и обработке отходов десяти муниципальных образований, включая Волгодонск. В настоящее время Волгодонской кластер испытывает острую нехватку объектов сферы обращения с ТКО. Действующие полигоны исчерпали свои мощности на 90%. Через два года они полностью выработают свой ресурс. Наличие нового комплекса позволит избежать сложной экологической ситуации в будущем. В соответствии с концессионным соглашением, заключенном между администрацией города...
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|Расследования
|17.10.2017 12:28
Приговором мирового судьи судебного участка № 46 Волгоградской области 46-летний Владимир Котковский признан виновным в публичном оскорблении представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей. Как сообщили ИА «Высота 102» в прокуратуре Волгоградской области, в июле 2017 года Котковский, находясь в состоянии алкогольного опьянения, будучи недовольным действиями главы Осичковского сельского поселения Руднянского муниципального района, в здании администрации обложил матом женщину. Вину в инкриминируемом деянии подсудимый признал. Предварительное расследование по данному уголовному делу проводилось Жирновским МРСО СУ СК России по Волгоградской области. Подсудимому назначено наказание в виде 3 месяцев исправительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства. Приговор вступил в...
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|Спорт
|17.10.2017 12:03
Заявленная на сегодня пресс-конференция клуба «Ротор Волгоград» сорвалась в последний момент, когда журналисты уже прибыли на мероприятие, сообщает ИА «Высота 102». После затянувшегося ожидания было объявлено, что общение с представителями СМИ переносится на неопределенный срок. Причины срыва пресс-конференции так и не были озвучены. Так что ответов на накопившиеся вопросы о деятельности руководства футбольного клуба «Ротор Волгоград» и перспективах улучшения результатов команды-аутсайдера сегодня услышать не удалось. Напомним, после 18-ого тура первенства ФНЛ волгоградская команда находится на последней строчке турнирной таблицы.
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|Общество
|17.10.2017 12:02 (Обновлено: 17.10.2017 12:14)
Антитеррористическое учение по обеспечению безопасности объектов проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и транспортной инфраструктуры проводится сегодня в Волгограде, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Оперативный штаб НАТ в Волгоградской области. Жителей просят не поддаваться панике. Как уточнили в региональном Оперативном штабе Национального антитеррористического комитета, учение проходит в соответствии с планом на 2017 год.
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|Общество
|17.10.2017 11:58
Жителю Волгоградской области вручили сертификат на миллион рублей за помощь в поимке убийцы 5-летней девочки
Сегодня губернатор Андрей Бочаров встретился с жителем Калача-на-Дону Вячеславом Мещеряковым, который оказал помощь в раскрытии убийства 5-летней Сони Четвертновой. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгоградской области, на встрече также присутствовали руководитель СУ СК по Волгоградской области Михаил Музраев, начальник ГУ МВД по Волгоградской области Александр Кравченко и прокурор Волгоградской области Михаил Ершов. 73-летнего пенсионера, который отказывался от вознаграждения, поблагодарили за активную гражданскую позицию, а губернатор вручил ему сертификат на 1 миллион рублей. Именно такая сумма была обещана руководством региона за помощь в раскрытии убийства девочки. В то время, когда шли поиски ребенка, пенсионер рассказал, что ранее...
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|Общество
|17.10.2017 11:28
Один из вариантов решения жилищной проблемы для многодетных семей - создание жилищно-строительных кооперативов – предложили члены общественного совета партпроекта «Крепкая семья» в Волгограде. Об этом они заявили, как сообщили ИА «Высота 102» в волгоградской гордуме, на заседании регионального общественного совета федерального проекта «Крепкая семья». Такая возможность сегодня представляется тем семьям, где хотя бы один из родителей работает в бюджетной сфере. При этом у многодетных семей появляется право получить земельный участок из федерального фонда без торгов, ипотечный кредит без первоначального взноса, власти помогут с подведением инженерных сетей. В этом случае стоимость жилья будет намного ниже рыночной и станет доступной даже многодетным...
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|Экономика
|17.10.2017 11:27
Компания «ЕвроХим-ВолгаКалий» реализует в Котельниковском районе масштабный проект освоения Гремячинского месторождения калийных солей. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, выполнение такого сложного проекта требует привлечения высококвалифицированных инженеров, горняков, а также молодых специалистов в профильных специальностях. Поэтому одновременно со строительством производственного комплекса ГОКа «ЕвроХим-ВолгаКалий» реализует и социальную программу по созданию достойных условий проживания специалистов. Два года назад программа «ЕвроХима» «Качественная городская среда для жизни» была признана лучшей в России, победив в ведущем российском конкурсе социальных программ «Лидеры корпоративной благотворительности». Особенность программы — объединение трех важнейших сфер: создание благоприятной среды проживания, поддержка детей и молодежи, развитие...
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|Расследования
|17.10.2017 10:16
Волгоградский областной суд отменил постановление Центрального районного суда об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста обвиняемому в мошенничестве Георгию Кадарии. Как сообщили ИА «Высота 102» в облсуде, ранее Центральный районный суд отклонил ходатайство следователя о продлении срока заключения под стражу в отношении Кадарии. Но теперь обвиняемому придется встретить Новый год за решеткой – там он пробудет до 6 января 2018 года. Напомним, Георгий Кадария обвиняется в совершении тяжких преступлений против собственности в сфере страхования в составе организованной группы. По данным следствия, Кадария готовил фиктивные акты и заключения об осмотрах машин, якобы потерпевших аварию. Его сообщник Ковалев - юрист, специализирующийся...
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|Происшествия
|17.10.2017 09:32
Еще два человека отравились грибами в Камышине. Как сообщили ИА “Высота 102” представители экстренных служб региона, с интоксикацией в больницу попали 59-летний мужчина и его 14-летний внук. На данный момент угрозы их жизни и здоровью нет. Известно, что грибы они собирали сами. Напомним, что на прошлой неделе в Еланском районе грибами отравились восемь человек - две семьи. Погибла восьмилетняя девочка. По факту ее гибели проводится проверка. Грибы, которыми отравились люди, собирали в одном месте - около села Большой Морец. Предположительно, в лукошки местных жителей попал ядовитый двойник съедобных грибов.
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|Происшествия
|17.10.2017 09:06
Житель Волгограда попал в больницу, отравившись угарным газом. Как сообщили ИА “Высота 102” в экстренных службах региона, ЧП случилось в Советском районе в одном из домов на проспекте Университетский. 38-летний мужчина почувствовал себя плохо, находясь в ванной комнате. Причиной этого, по словам специалистов, стала неисправная газовая колонка. Пострадавший госпитализирован.
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|Спорт
|17.10.2017 08:24
Около 3,5 миллионов рублей из федерального бюджета потратят на создание комплекса мониторинга объектов системы видеонаблюдения ЧМ-2018, который пройдет в Волгограде. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, заказчиком услуги выступило ГУ МВД по Волгоградской области. Подобные комплексы, которые позволят следить за тем, что происходит на стадионе, будут установлены на всех аренах будущего мундиаля в российских городах. Система видеонаблюдения свяжет «Волгоград-Арену» с узлом связи и оперативным штабом, расположенным в региональном главке. Всего планируется установить не менее 226 видеокамер.
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|Происшествия
|17.10.2017 08:11
Накануне в Волгограде легковой автомобиль наехал на трех человек, пешеходы получили травмы. Как сообщили ИА «Высота 102» в экстренных службах региона, происшествие случилось в Кировском районе на улице Кирова. В 18 часов 50 минут машина сбила мужчину и двух женщин. Тяжелую травму – перелом правого бедра – получила 65-летняя женщина. Все пострадавшие были доставлены в больницу №7. Выясняются обстоятельства происшествия.
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|Аналитика
|16.10.2017 20:07
Смотрите сегодня в программе: наступает горячая пора для многочисленных ведомств, причастных к процессу ввода в эксплуатацию стадиона «Волгоград Арена». Рецидивист попросил закурить: раскрыто жестокое убийство пенсионера МВД, совершенное среди бела дня в жилом квартале Советского района Волгограда. Судебные тяжбы по делу о возвращении волгоградскому ЦУМу первоначального вида близятся к завершению: владелец незаконных пристроек должен их снести. Старт отопительного сезона: жители Волгограда ждут, что коммунальщики исполнят обещание дать тепло без проблем. Чемпионат Волгоградской области «Грибной охотник» прошел задорно, но без богатой добычи: грибы не уродились из-за сухой осени. Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире волгоградского городского канала...
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|Происшествия
|16.10.2017 19:56
Потерпевший аварию автобус попал в непростую дорожную ситуацию в центре города. Как сообщили ИА “Высота 102” в экстренных службах региона, ДТП произошло на проспекте Ленина неподалеку от остановки Комсомольская. Сведений о пострадавших нет. Между тем, сегодня в час пик на первой и второй магистралях произошло сразу несколько ДТП, что стало причиной серьезных пробок в Центральном и Краснооктябрьском районах города.
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|Телеком
|16.10.2017 18:03
Накануне в Волгограде прошел торжественный митинг, посвященный 50-летию Мемориального комплекса «Героям Сталинградской битвы», который увековечил память сотен тысяч солдат Великой битвы. Помощь в подготовке мероприятия оказало ПАО «Ростелеком», сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба оператора. По словам директора Волгоградского филиала ПАО «Ростелеком» Сергея Пулинца, полувековой юбилей величайшего в нашей стране монументального комплекса, посвященного событиям Великой Отечественной войны и защитникам Сталинграда – это важная дата для каждого волгоградца. Для «Ростелекома» значима и почетна возможность поддержать это наполненное глубоким патриотизмом мероприятие, отдать дань памяти героическим защитникам города и внести свой вклад в то, чтобы о памятных датах знали и...
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17 октября 12:28
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17 октября 08:19
Два человека погибли на пожаре в Волгоградской области
17 октября 08:11
16 октября 20:07
16 октября 19:56
16 октября 17:31
Происшествия
17 октября 09:06
17 октября 08:19
Два человека погибли на пожаре в Волгоградской области
17 октября 08:11
16 октября 19:56
16 октября 09:57
16 октября 06:58
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