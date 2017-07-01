Уникальные безмены прошлого - бытовые, торговые, весы российского и зарубежного производства - почтовые, ювелирные, аптечные, старинные гири - стеклянные, керамические, каменные представлены в музее Волгоградского социально-педагогического университета на открывшейся выставке. Как сообщили ИА «Высота 102» в вузе, экспозицию «Весы в России» привез в университет музей мер и весов Волгоградского завода весоизмерительной техники.

По словам руководителя музея истории ВГСПУ Натальи Широ, история весов тесным образом связана с историей развития человечества, так как они применялись еще во времена «домонгольской» Руси. Правда, использовались в основном для взвешивания драгоценных металлов и только в крайних случаях - для взвешивания дорогих пряностей. Единые же меры веса на Руси существовали еще задолго до Петра I. Их, одновременно с христианством, в 996 году ввел в практику великий князь Владимир Святославович. В России весы и гири стали серийно изготовлять с 1823 года на многих заводах. Кроме того, производить и выпускать весовое оборудование было разрешено и купцам. В то время по всей российской империи числилось около 80 тыс. торгующих лавок и всем им были нужны весы.

«Сегодняшние экспонаты, представленные на выставке, дают прекрасную возможность познакомиться с историей и традициями российского и зарубежного весостроения. За каждым из них - своя история и культурологическая ценность», - говорит Наталья Широ.