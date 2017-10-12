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Происшествия
 12.10.2017 09:18(Обновлено: 12.10.2017 09:19)

В Волгоградской области задержали с оружием двоих нелегальных охотников

Двоих мужчин, которые находились с оружием без соответствующего разрешения задержали на территории Краснодонского охотхозяйства Иловлинского района и Ерусланского в Николаевском районе. Как сообщили ИА "Высота 102" в облкомприроды, в отношении нарушителей инспекторами комитета были составлены административные протоколы, а ружья у охотников были изъяты сотрудниками полиции. Решение о назначении наказания и возможности конфискации оружия примет мировой суд, куда направлены все материалы дела. Отметим, что на сегодняшний день в регионе открыта охота на кабана, водоплавающую, боровую, полевую, болотно-луговую и степную дичь, шакала, волка, барсука, сурка степного, суслика и бобра. Для их добычи любителям охоты необходимо иметь при себе охотничий билет и разрешение на добычу охотничьих ресурсов.

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Общество 12.10.2017 14:04

Номинальные денежные доходы, полученные населением Волгоградской области в январе – августе 2017 г., после 1-го этапа разработки данных, согласованной с Росстатом, составили 407,1 млрд рублей и уменьшились по сравнению с соответствующим периодом 2016 г. на 2,2%. Как сообщили сегодня ИА «Высота 102» в Волгоградстате, реальные денежные доходы населения области за этот период тоже уменьшились на 6,0%. Волгоградстат опубликовал также и основные показатели финансового состояния организаций Волгоградской области. В  январе- августе 2017 года они составили 35957,0 млн рублей, или 99% по отношению к январю прошлого года. 
Прочитана: 692 раз
Аналитика 12.10.2017 13:33

В Волгограде больше всего платят строителям, а меньше всего - студентам Волгоград в III квартале 2017 года стал пятнадцатым городом-миллионником по размеру средней заработной платы. За год она выросла на 7,2%, за квартал – на 3,9% и составила 27 500 рублей в месяц по вакансиям среди всех категорий «Avito Работа». Это 54% от аналогичного показателя в Москве, городе с максимальным уровнем заработной платы в стране. Эти данные обнародовал сайт «Avito», сообщает ИА «Высота 102». Пятью наиболее популярными категориями у соискателей из Волгограда стали следующие: «Продажи», «Строительство», «Без опыта, студенты», «Транспорт, логистика» и «Производство, сырьё, с/х». На них пришлось 72% запросов контактов в разделе.  Максимально приближенной к столичному показателю стала...
Прочитана: 251 раз
Происшествия 12.10.2017 13:23

Только за минувшие сутки четыре человека стали жертвами мошенников, которым они добровольно отдали 400 тысяч рублей. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, 26-летняя жительница Фроловского района перечислила 22 тысячи рублей  на счет неизвестного, который в одной из социальных сетей под видом знакомого попросил занять денег в долг. На более чем 100 тысяч рублей обогатились аферисты, которые похитили  деньги у двоих пожилых жителей Камышинского района. Причем 84-летняя пенсионерка сама впустила в свое домовладение неизвестную женщину, которая пришла под предлогом проверки работы водяных счетчиков. А к 80-летнему пожилому мужчине пришли под предлогом попить воды три...
Прочитана: 587 раз
Политика 12.10.2017 13:12

Депутат Волгоградской областной думы на заседании отвлекся на бикини За созерцанием красоты женского тела в купальнике скоротал сегодняшнее заседание Волгоградской областной думы руководитель фракции ЛДПР Юрий Чекалин. Об этом сообщает корреспондент ИА «Высота 102». Как человек творческий, который занимается йогой, пишет стихи и прозу, 53-летний председатель комиссии по противодействию коррупции, вероятно, нуждается в постоянной подпитке прекрасным  – даже в рабочее время, когда нужно сосредоточиться на неплохо оплачиваемой законотворческой деятельности. За прошлый год, к слову, народный избранник, который трудится в парламенте на постоянной основе, заработал 2,3 млн рублей. Справедливости ради отметим, парламентарий,  не отвлекаясь от эротичных снимков,  успевал нажимать на кнопки для голосования. ...
Прочитана: 3905 раз
Общество 12.10.2017 12:50

В Волгограде у подножия Мамаева кургана возводят «поющий» фонтан В мемориальном парке у подножия Мамаева кургана приступили к строительству музыкального «сухого» фонтана. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», украшение паркового ансамбля строят напротив стадиона «Волгоград Арена». Сегодня рабочие приступили к устройству земляной чаши -  основы всего сооружения. На этой неделе начнутся работы по  созданию подземной комнаты управления фонтаном.  Ожидается, что уже весной более полусотни его струй забьют  ввысь прямо из прогулочной площадки. Пройти между ними сможет любой желающий. Водные потоки расположатся по четырем контурам, а струи центрального контура смогут бить на высоту до 8 метров. Работу фонтана будет сопровождать музыка, а по вечерам включат...
Прочитана: 1446 раз
Общество 12.10.2017 11:59

Почетными гражданами Волгоградской области стали Юрий Лепехин и Николай Сергеев Сегодня на заседании Волгоградской облдумы депутаты проголосовали за присвоение званий «Почетный гражданин Волгоградской области» Народному учителю России, Герою Труда РФ Юрию  Лепёхину и советнику при ректорате ВГСПУ, академику РАО, доктору педагогических наук, профессору Николаю Сергееву. Как сообщает ИА «Высота 102», накануне с таким предложением выступил губернатор региона Андрей Бочаров.  Юрий Васильевич Лепёхин  -  учитель математики МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 78» города...
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Общество 12.10.2017 11:43 (Обновлено: 12.10.2017 13:23)

Почти 7 тысяч кустов дикорастущих наркосодержащих растений уничтожено на приграничных территориях Волгоградской области в ходе операции «Мак-2017», сообщает ИА «Высота 102». По информации Пограничного управления ФСБ России,  в районах,  прилегающих к государственной границе, был также выявлен ряд граждан в состоянии наркотического опьянения.  Всего в ходе межведомственной операции «Мак-2017» с участием полицейских и сотрудников администраций поселений  обнаружены очаги произрастания наркосодержащих растений на площади 1552 квадратных метра. Общий вес растительных наркотиков составил 730 кг.
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Происшествия 12.10.2017 11:34

В Новочеркасске задержан волгоградец за попытку перебросить в колонию телефоны и алкоголь В Новочеркасске оперативные сотрудники исправительной колонии №14 задержали жителя Волгоградской области, который пытался перебросить запрещенные предметы на режимную территорию. Об этом сообщается на официальном сайте УФСИН Ростовской области, передает ИА «Высота 102». При личном досмотре у мужчины обнаружили три свертка, обмотанных скотчем, внутри которых находились девять телефонов и бутылка со спиртосодержащей жидкостью.  В отношении задержанного составлен протокол об административном правонарушении, который направлен в мировой суд Новочеркасска. Проводится проверка, -  сообщили в  пресс-службе ведомства. Фото сайта УФСИН по Ростовской области.
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Телеком 12.10.2017 11:34

С полезными приложениями осень можно провести нескучно«Унылой порой» осень была до того момента пока в нашей стране не появился интернет и смартфоны. В самом деле – зачем предаваться унынию, если под рукой мобильный и приложения. Они помогут скрасить часы вечернего досуга, и даже сделать более продуктивной вылазку на природу за грибами. Для читателей ИА «Высота 102», МегаФон составил список интересных и нужных приложений. Не забудьте зонт! Самое необходимое, что нам предлагает мобильный интернет, – это прогноз погоды. Один взгляд на экран смартфона – и сразу понятно, как одеваться и брать ли с собой зонт. Потому что одного взгляда в окно для определения скорости ветра, температуры...
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Политика 12.10.2017 11:06

Депутаты Волгоградской облдумы озабочены нехваткой времени, воздуха и служебных машин Ряд неординарных предложений по включению в повестку дня сегодняшнего заседания Волгоградской облдумы внесли парламентарии, сообщает корреспондент ИА «Высота 102». Депутат Николай Свиридов пожаловался на дискриминацию со стороны председателя парламента и руководителя аппарата, которые якобы отказываются предоставлять ему служебный автомобиль. Спикера вопрос поставил в тупик, поскольку ни в качестве постановления, ни тем более закона эту жалобу оформить невозможно. После небольшой паузы председательствующий включил этот вопрос в раздел «Разное» думской повестки. Председатель комитета...
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Происшествия 12.10.2017 11:02 (Обновлено: 12.10.2017 11:03)

Остановка грузового поезда по техническим причинам произошла сегодня утром на перегоне Чапурники – Канальная в Волгоградской области. Как сообщили ИА "Высота 102" в отделении Приволжской железной дороги, в результате был задержан пассажирский поезд №346 "Адлер – Нижневартовск", а также пригородный электропоезд № 6212 "Котельниково – Волгоград-1". Максимальное время задержки составляет 1 час 24 минуты. На Приволжской железной дороге сообщают, что принимаются все необходимые меры для ввода поездов в график.
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Политика 12.10.2017 10:25 (Обновлено: 12.10.2017 10:32)

Управление делами администрации Волгоградской области отменило заказ на оказание услуги по охране высшего должностного лица региона. Об этом, как сообщает корр. ИА "Высота 102", сегодня на заседании областной думы заявила заместитель руководителя аппарата губернатора Наталья Лисименко. По ее словам, закупку аннулировали, а тех, кто ее разместил, наказали. Вопрос поднял депутат Михаил Таранцов, предложивший обсудить данную закупку на ее целесообразность. Как ранее сообщало информагентство, 9 октября на сайте госзакупок был размещен лот стоимостью 2,1 млн рублей на обеспечение безопасности главы региона "в местах его пребывания". Срок исполнения заказа был указан с 7 августа по 31 декабря 2017 года. Конкурсная процедура не подразумевалась -...
Прочитана: 4520 раз
Астрахань 12.10.2017 09:44

В астраханском селе Яксатово построят Центр гребных видов спорта. Это решение было принято в Москве на встрече министра спорта России Павла Колобкова и председателя правительства Астраханской области Расула Султанова. Как сообщает ИА «Астрахань 24», стороны обсудили возможность участия региона в реализации Федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы». «Включение объекта в ФЦП планируется после корректировки проекта, – сказал Расул Султанов. – Первый этап строительства Центра должен быть завершён в 2018 году. Этого будет достаточно, чтобы начать тренировочный процесс». В целом в Москве одобрили деятельность властей Астраханской области, направленную на совершенствование спортивной отрасли. ...
Прочитана: 570 раз
Происшествия 12.10.2017 08:52

Восьмилетняя девочка умерла от отравления грибами, ещё три человека находятся в больнице. Как сообщили ИА "Высота 102"представители экстренных служб региона, семья, проживающая в Елани, была доставлена в районную больницу после приема в пищу грибов. Самый младший ребенок - восьмилетняя девочка, была доставлена санавиацией в областную наркологическую больницу. Спасти ее, к сожалению, не удалось. В СУ СКР по области сообщили, что по факту смерти ребенка организована доследственная проверка. По предварительным данным, школьница и ее родители употребили в пищу грибы, собранные ими самостоятельно в лесу в Еланском районе. 
Прочитана: 3718 раз
Общество 12.10.2017 07:08

Количество учреждений культуры в Волгограде устраивает только половину опрошенных горожан 54% опрошенных жителей Волгограда считают, что в городе достаточно учреждений культуры (театров, кинотеатров, галерей, библиотек и т.п.). А 74% согласны с тем, что по месту жительства они могут получить качественное и современное образование. Такие данные опубликованы Финансовым университетом при правительстве России, который провел очередной замер состояния культурной и образовательной среды в крупных и средних городах России, сообщает ИА «Высота 102». Самые высокие оценки культурным учреждениям своего города дали жители Санкт-Петербурга, Казани, Грозного, Новосибирска и Москвы.  По-прежнему высокой остается в стране доступность образования. Наибольшая доля жителей, высоко оценивающих...
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12 октября 14:04
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