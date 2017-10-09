В администрации Волгоградской области – кадровые перемены

Заявление Натальи Жуковой об увольнении по собственному желанию с поста председателя комитета по управлению государственным имуществом Волгоградской области подписал сегодня губернатор Андрей Бочаров, сообщает ИА «Высота 102». Временно исполняющей полномочия руководителя комитета назначена Анна Писемская - начальник правового управления данного ведомства. До последнего времени она возглавляла комитет правового обеспечения администрации Волгограда.

По сведениям информагентства, к работе Жуковой накопилась масса претензий, особенно много жалоб на деятельность комитета поступало из районов области. Обострила ситуацию скандальная история, связанная с отъемом земли у жителей поселка Колхозная Ахтуба в Среднеахтубинском районе.

Напомним, Наталья Жукова работала при многих мэрах и губернаторах, включая Анатолия Бровко и Сергея Боженова: в администрации Волгограда на руководящих должностях, заместителем главы Городищенского муниципального района Волгоградской области,

заместителем генерального директора ОАО "Корпорация развития Волгоградской области", заместителем главы администрации г. Волжского, где курировала вопросы земельных ресурсов, архитектуры, градостроительства и муниципального имущества города-спутника. С октября 2015 года возглавила комитет по управлению государственным имуществом Волгоградской области.