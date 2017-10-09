В Волгограде вынесли приговор за убийство 19-летней давности

Суд Дзержинского района признал виновным в убийстве, совершенном 19 лет назад, 59-летнего уроженца республики Дагестан. Как сообщила ИА "Высота 102 старший помощник руководителя СУ СК России по Волгоградской области Наталия Куницкая, ему назначено 11 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Следствием и судом установлено, что вечером 8 мая 1998 года осужденный в компании своих приятелей отправился отдыхать в баню, расположенную в Дзержинском районе Волгограда. Уже на пороге заведения между мужчинами вспыхнул конфликт, который перерос в драку. В какой-то момент злоумышленник достал нож и нанес им несколько ударов по участникам потасовки, причинив двоим тяжкие ножевые ранения. Оба потерпевших были госпитализированы в лечебное учреждение, где спустя несколько часов один из них скончался. Виновный от органов следствия скрылся, его объявили в федеральный розыск. Спустя почти 19 лет подозреваемого в убийстве установили. В январе текущего года его задержали в Москве.

На протяжении всего периода предварительного расследования свою вину в содеянном задержанный не признавал, убеждая следователей в том, что страдает психическим расстройством и ничего не помнит. Однако документально подтвердить свой диагноз он не смог. По ходатайству регионального управления СКР виновному была проведена стационарная психолого-психиатрическая экспертиза, которая подтвердила, что злоумышленник не только здоров, но и в момент совершения преступлений отдавал отчет своим действиям, в полной мере осознавая их характер.

Государственное обвинение поддерживалось прокуратурой Дзержинского района.



