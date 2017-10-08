К двум годам лишения свободы условно осужден в Волгоградской области владелец катера, который вышел в рейс в штормовую погоду и допустил гибель пассажира, сообщили ИА "Высота 102" помощник Волгоградского транспортного прокурора Александр Романюк. Николаевский районный суд также приговорил 65-летнего уроженца Камышина к выплате 100 тысяч рублей штрафа в доход государства и моральной компенсации сыну погибшего в размере 500 тысяч рублей.

Следствием и судом установлено, что 5 июля этого года подсудимый осуществлял перевозку 6 взрослых и 4 детей несмотря на запрет навигации по Волге и шторм. Примерно в 150 метров от берега носовая часть маломерного судна врезалась в волну, в результате чего образовались повреждения лобового стекла и нарушение герметичности корпуса. В процессе эвакуации с судна пассажиры оказались в воде без спасательных жилетов и пытались доплыть до берега. Один из них утонул, остальные были спасены. Приговор не вступил в законную силу.







