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Расследования
 09.10.2017 11:40

В Волгоградской области осудили владельца катера за рейс в штормовую погоду и гибель пассажира

К двум годам лишения свободы условно осужден в Волгоградской области владелец катера, который вышел в рейс в штормовую погоду и допустил гибель пассажира, сообщили ИА "Высота 102" помощник Волгоградского транспортного прокурора Александр Романюк. Николаевский районный суд также приговорил 65-летнего уроженца Камышина к выплате 100 тысяч рублей штрафа в доход государства и моральной компенсации сыну погибшего в размере 500 тысяч рублей.
Следствием и судом установлено, что 5 июля этого года подсудимый осуществлял перевозку 6 взрослых и 4 детей несмотря на запрет навигации по Волге и шторм. Примерно в 150 метров от берега носовая часть маломерного судна врезалась в волну, в результате чего образовались повреждения лобового стекла и нарушение герметичности корпуса. В процессе эвакуации с судна пассажиры оказались в воде без спасательных жилетов и пытались доплыть до берега. Один из них утонул, остальные были спасены. Приговор не вступил в законную силу.


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Экономика 09.10.2017 13:02

«Сады Придонья» на выставке «Золотая осень» показали качество своих соков Крупнейшая российская агропромышленная выставка «Золотая осень – 2017» по традиции накануне празднования Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности собрала ведущих сельхозтоваропроизводителей со всей России.  Открыл 19-ю по счету выставку Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев. Он подчеркнул: «Россия вернулась в число самых главных аграрных стран мира. Мы близки к выполнению доктрины продовольственной безопасности. Когда мы ее разрабатывали, принимали, очень многие позиции, которые там заложены, казались труднодостижимыми. Но они достигнуты».  В экспозиции стенда Волгоградской области принимала участие компания «Сады Придонья». Это ведущее предприятие российского АПК, специализирующееся на выращивании и переработке фруктов и овощей, производстве соков и детского питания, представила...
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Общество 09.10.2017 12:00

Сегодняшнее заседание суда Среднеахтубинского района, на котором должно рассматриваться дело об изъятии земель у жителей Колхозной Ахтубы, завершилось, практически не начавшись. Как сообщили ИА «Высота 102» в суде, сегодня планировалось рассмотреть 8 дел, завтра – 10. Однако представители истца - комитета по управлению имуществом Волгоградской области – в суд не явились. Кроме того, к суду были привлечены представители комитета облкомприроды, природного парка «Волго-Ахтубинская пойма», чиновники администрации Среднеахтубинского района и представители кадастровой палаты региона, которые также в суд не пришли. Более 15 лет назад все эти структуры согласовывали документы, подписывали разрешения на застройку данной территории и должны были объяснить, каким образом...
Прочитана: 3458 раз
От Сталинграда - до Великой Победы 09.10.2017 11:16

В новом музее Волгограда увековечили память героя, спасшего Сталинград от химического отравления Историю жизни удивительного человека, настоящего патриота своего города теперь можно узнать не только в музее водоканала г. Волгограда, но и в интерактивном историческом парке «Россия. Моя история». Одна из экспозиций рассказывает об Якове Петровиче Потапове, который во время Сталинградской битвы был начальником Центрального водопровода, который нынешние горожане больше знают как Царицынскую водокачку, сообщили ИА «Высота 102» в компании «Концессии водоснабжения». Считается, что именно с Царицынской водокачки и началось развитие городского водопровода. Во время бомбардировки Сталинграда в августе 1942 года, Яков Петрович вместе со своими товарищами...
Прочитана: 681 раз
Происшествия 09.10.2017 10:55 (Обновлено: 09.10.2017 10:59)

Пожилая женщина погибла и еще три человека, среди которых 14-летний подросток, пострадали в двойном ДТП в Городищенском районе. Как сообщили ИА "Высота 102" в ГУ МВД России по Волгоградской области, трагедия произошла накануне на 671 километре трассы "Сызрань-Саратов-Волгоград". Водитель внедорожника "Lifan Х-60" не справился с управлением и по касательной столкнулся с ехавшим навстречу микроавтобусом "Citroen". Затем внедорожник вылетел на встречную полосу, где врезался в "Daewoo Matiz". В результате лобового столкновения погибла пассажирка "Daewoo", в больницу с травмами попали водитель малолитражки и 14-летняя пассажирка. Водитель внедорожника получил ранения и был госпитализирован.
Прочитана: 1083 раз
Общество 09.10.2017 10:04

МУП «ВКХ» предлагает волгоградцам оплатить старые долги добровольно С сегодняшнего дня некоторые жители Волгограда будут получать долговые платежные документы по оплате долгов МУП «ВКХ», сложившихся за период предоставления коммунальных услуг по горячему водоснабжению и (или) отоплению до 1 октября 2016 года. Об этом заявили в АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК», сообщает ИА «Высота 102». Как сообщили в акционерном обществе, с 1 октября 2016 года услуги «Отопление», «Горячее водоснабжение» и «Тепловая энергия для приготовления ГВС» осуществляет ООО «Концессии теплоснабжения», эта же организация является получателем платежей за них. Если же жители ранее уже оплачивали ЖКУ за указанный период, необходимо предоставить копии подтверждающих платежных документов. За...
Прочитана: 4216 раз
Экономика 09.10.2017 09:40

Максим Качурин: ищем тех, кто хочет и может работатьКомпания «Лес и брус», широко известная в Волгограде и области, испытывает кадровый голод. Нужен толковый, инициативный менеджер, способный возглавить новое направление – изготовление и продажа деревянных срубов и бань, сообщили ИА «Высота 102» в компании. «Лес и брус» – один из крупнейших поставщиков пиломатериалов в ЮФО. Занимаемся заготовкой и распиловкой леса на корню. Но мы не стоим на месте. С недавнего времени начали развивать новое для нас направление – изготовление и продажа деревянных срубов и бань, – говорит руководитель компании Максим Качурин. – Сейчас ищем специалиста, который придет и скажет, что хочет и умеет...
Прочитана: 1612 раз
Борьба с коррупцией 09.10.2017 09:29

Бывший государственный инспектор отдела выездных проверок ИФНС России по г.Волжскому Волгоградской области Наталья Петросян признана виновной в получении взятки в крупном размере. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Ольга Токарева, Петросян приговорена к 7 годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу в размере 3 млн рублей. Также она лишена права занимать должности на государственной гражданской службе сроком на 4 года. По данным следствия, в феврале этого года Петросян при посредничестве другого лица получила взятку от предпринимателей в размере 300 тыс рублей за снижение суммы штрафных санкций в связи с уклонением последних от уплаты...
Прочитана: 2401 раз
Происшествия 09.10.2017 09:02

У двух жителей Волгоградской области изъято свыше 180 кг наркотиков Сотрудники УФСБ изъяли в Волгоградской области крупную партию растительных наркотиков. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе регионального управления ФСБ, в ходе спецоперации при переработке наркосодержащих растений (каннабис) на участке местности вблизи одного из хуторов Михайловского района задержаны двое местных жителей. У них обнаружено и изъято более 180 кг марихуаны и 2 кг гашиша, приготовленные для сбыта. Возбуждено уголовное дело.
Прочитана: 2662 раз
Происшествия 08.10.2017 21:53

Пять человек пострадали в результате столкновения легкового автомобиля и «УАЗа» в Калачевском районе. Как сообщили ИА «Высота 102» в экстренных службах региона, ДТП произошло сегодня днем на 102 км трассы «Волгоград-Каменск-Шахтинский». По предварительным данным, от удара одна из машин загорелась. В больницу госпитализированы оба водителя и их пассажиры. Водитель и пассажир загоревшейся машины получили ожоги головы, рук и ног, дыхательных путей. Причины ДТП выясняются.
Прочитана: 5857 раз
Аналитика 08.10.2017 17:52

Почему в Волгоградской области не становится меньше несанкционированных свалок, а вместо старых появляются новые? Почему мы мусорим там, где живем, оставляем весь хлам нашим паркам, лесам и пляжам после отдыха на природе? Как решить мусорную проблему раз и навсегда и от кого это зависит? О ситуации, которая, по словам экологов, продолжает оставаться в этой сфере чудовищной, проблемах охраны природы и здоровья, которые волнуют людей всех возрастов и затрагивают интересы будущих поколений и самой живой природы, - в сегодняшней итоговой программе «Взгляд с Высоты».
Прочитана: 24008 раз
Спорт 08.10.2017 13:59 (Обновлено: 08.10.2017 21:35)

Ватерполисты «Спартак-Волгоград» обыграли «Синтез-УОР» из Казани со счетом 13:8 Со счетом 13:8 (1:2, 5:1, 4:1, 3:4) обыграли ватерполисты «Спартак-Волгоград» команду «Синтез-УОР» - дублера казанского «Синтеза», сообщает корреспондент ИА «Высота 102». Это вторая победа волгоградских ватерполистов на национальном чемпионате среди мужских команд Суперлиги, которую они одержали в родном бассейне. Вчера команду из Татарстана спартаковцы обыграли со счетом 12:6 (3:2, 2:1, 3:2, 4:1). Лучшими бомбардирами матчей стали Тимур Шайхутдинов, забросивший накануне три мяча в ворота соперника, а сегодня отличился Богдан Мелентьев - его результат 5 мячей.  Следующие игры «Спартак-Волгоград» также проведет дома. Волгоградцам предстоит встретиться с вице-чемпионами страны - основным составом «Синтеза» Уже 14 октября, в Волгограде, в рамках европейской лиги...
Прочитана: 2629 раз
Расследования 08.10.2017 12:26

К 3 годам лишения свободы условно приговорен глава администрации Ляпичевского сельского поселения Калачевского района Виктор Гегин. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на апелляционное определение облсуда, приговор районного суда, вынесенный в июне текущего года, пытались оспорить не только осужденный Гегин и его защитник, но и представитель прокуратуры. Надзорное ведомство посчитало, что судом первой инстанции необоснованно при вынесении окончательного решения не было назначено дополнительное наказание в виде лишения права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления сроком на 2 года. Адвокат же просил приговор отменить, а Гегина оправдать. По материалам дела, в рамках реализации долгосрочной областной целевой...
Прочитана: 7621 раз
Происшествия 08.10.2017 11:41

Девушка и 11-летняя девочка пострадали в результате столкновения автобуса с легковым автомобилем. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, авария произошла в Дзержинском районе на перекрестке улицы Историческая и проспекта Жукова. Водитель автобуса не уступил дорогу “Daewoo Matiz”, которое имело преимущество в движении, и столкнулся с легковым автомобилем. Пострадали водитель и пассажир легковушки.
Прочитана: 2836 раз
Происшествия 08.10.2017 10:56

Грудничок и семилетняя школьница пострадали в тройном ДТП в Ворошиловском районе. Как сообщили ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, авария произошла накануне днем на улице Рабоче-Крестьянская напротив дома № 58. Водитель «Лады Калины» не выдержала дистанцию и столкнулась с машиной “Volkswagen Tiguan”, которая от удара врезалась в еще одну «Ладу Калину», остановившуюся на светофоре. В свою очередь “Калина” налетела на “Renault Logan”. В аварии пострадали две маленькие пассажирки «Лады Калины». Девочки были доставлены в медучреждение.
Прочитана: 1934 раз
Общество 08.10.2017 10:01 (Обновлено: 08.10.2017 16:40)

Права жителей на земельные участки, расположенные в Колхозной Ахтубе Среднеахтубинского района, будут защищены, судебные разбирательства прекращены. Об этом ИА «Высота 102» заявили в администрации Волгоградской области. Судя по всему, заседание суда, которое назначено на понедельник, 9 октября, и на котором должны рассматриваться иски комитета по управлению госимуществом региона по изъятию земли у собственников домов и земельных участков, не состоится.  Теперь, надо надеяться, что более 60 законопослушных семей смогут спать спокойно, так как все это время люди, которые в одночасье могли лишиться единственного жилья, пребывали в отчаянной ситуации. Вдруг выяснилось, что земля,...
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