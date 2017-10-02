Права жителей на земельные участки, расположенные в Колхозной Ахтубе Среднеахтубинского района, будут защищены, судебные разбирательства прекращены. Об этом ИА «Высота 102» заявили в администрации Волгоградской области. Судя по всему, заседание суда, которое назначено на понедельник, 9 октября, и на котором должны рассматриваться иски комитета по управлению госимуществом региона по изъятию земли у собственников домов и земельных участков, не состоится.

Теперь, надо надеяться, что более 60 законопослушных семей смогут спать спокойно, так как все это время люди, которые в одночасье могли лишиться единственного жилья, пребывали в отчаянной ситуации. Вдруг выяснилось, что земля, на которой граждане построили жилые дома, относятся к особо охраняемым территориям. В связи с этим, как уже сообщало информагентство, комитет по управлению госимуществом обратился в суд. В сентябре состоялись судебные заседания, на которых были рассмотрены десятки исков в отношении жителей. Однако судья попросила привлечь к участию в процессе представителей комитета облкомприроды, природного парка «Волго-Ахтубинская пойма», чиновников администрации Среднеахтубинского района и представителей кадастровой палаты региона. Более 15 лет назад все они согласовывали документы, подписывали разрешения на застройку данной территории и должны были объяснить суду, каким образом собственники домов и земельных участков, прошедшие все законные процедуры, «захватили» государственные земли. Причем многие из граждан взяли кредиты, вложили материнский капитал.

Задача провести всестороннюю проверку действий должностных лиц, проработать комплекс мероприятий, направленных на приостановление судебных разбирательств и обеспечение защиты прав жителей Колхозной Ахтубы была поставлена губернатором Андреем Бочаровым перед профильными ведомствами администрации региона и местными властями.

В настоящее время принято решение провести мероприятия, направленные на снятие особого режима использования земельных участков. Это позволит прекратить судебные тяжбы и исключить из границ особо охраняемых природных территорий населенные пункты. Данная мера коснется не только Колхозной Ахтубы, но и других поселений, что позволит комплексно разрешить ситуацию, сложившуюся на территории Волгоградской области, - подчеркнули в администрации региона.







