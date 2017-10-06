В Волгограде отца заставили поделиться частью квартиры с детьми

Прокуратура в судебном порядке добилась от жителя Волгограда надлежащего оформления права собственности детей на жилье, приобретенное за счет средств материнского капитала. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Ольга Токарева, 38-летнему местному жителю в связи с рождением в его семье второго ребенка был выдан государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, который он реализовал путем приобретения квартиры. На покупку жилья были потрачены средства материнского капитала в сумме более 380 тыс рублей, а также собственные денежные средства.

При этом мужчина дал письменное, удостоверенное нотариусом обязательство, что в течение полугода после снятии обременения с объекта недвижимого имущества, наложенного в связи с ипотекой, оформить приобретенное жилье в общую долевую собственность, включая двоих своих несовершеннолетних детей. Однако деньги отец получил, а соответствующее обязательство не исполнил.

Жилищные права детей, проживающих в семье, оказались нарушенными. Прокурор Советского района в интересах несовершеннолетних направил в суд исковое заявление в суд, которое было удовлетворено в полном объеме.



