



Удивительного педагога физкультуры почти с полувековым стажем работы чествовали сегодня в школе №10 Центрального района Волгограда. Валентина Александровна Бутакова готовится отметить свое 75-летие, но о заслуженном отдыхе пока думать рано. Годы ей ни по чем — она не только детям прививает любовь к физической культуре, но и сама активно практикует занятия спортом — занимается растяжкой, гантельной гимнастикой, бегает трусцой, зимой купается в Волге и ходит босиком по снегу. Валентина Александровна садится на шпагат, делает стойку на голове и плечах.

Поздравила уникального преподавателя с предстоящим юбилеем, а всех педагогов школы - с наступающим Днем учителя, депутат Госдумы от Волгоградской области Анна Кувычко. Торжество — отличный повод не только для поздравлений, но и для обратной связи с педагогическим сообществом. Одной из главных проблем 10-ой школы является отсутствие обустроенной уличной спортплощадки - о ней все чаяния и мечты как учителей, так и подопечных школы. А пока спортивные будни учащихся этой школы проходят в спартанских условиях. Спортплощадка представляет собой заасфальтированный прямоугольник с поржавевшими турниками: ни футболом, ни баскетболом здесь заниматься негде.





«Понятно, что школе №10 просто необходима многофункциональная площадка. Этот вопрос станет предметом обсуждения, в том числе, в ходе встречи с представителями власти региона уже в ближайшее время. А сегодня в эти праздничные дни мы поздравляем учителей, особенно - ветеранов педагогического труда. Нам нужны такие люди, как Валентина Александровна. Желаю учителям здоровья, крепости духа на долгие годы, чтобы взрастить еще не одно молодое поколение педагогов и, конечно же, наших детей», - заключила Анна Александровна.