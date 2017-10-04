В Волгоградской области рождается все меньше детей





В Волгоградской области снижается численность населения: в рейтинге субъектов России по этому показателю регион находится на 72 месте, а среди регионов ЮФО – на последнем. Таковы данные Росстата, опубликованные на официальном сайте ведомства, сообщает ИА «Высота 102».

Среди регионов лидерами по приросту детского населения стали Тыва, республика Алтай, Чеченская республика, Бурятия, Сахалинская область, Чукотский автономный округ, Якутия, Курганская, Тюменская и Иркутская области. При этом население России продолжает стареть. По данным Росстата, численность граждан до 16 лет на 26,7% меньше, чем пожилых людей. В 2016 году на 1 тыс. россиян трудоспособного возраста приходилось 323 ребенка и 441 пенсионер. Для воспроизводства населения страны или региона на одну женщину должно приходиться 2,1-2,2 ребенка, - говорится в отчете Росстата.

Рейтинг регионов по рождаемости замыкают, кроме Волгоградской, Саратовская, Тульская, Белгородская, Карачаево-Черкесская республика, Смоленская, Пензенская, Тамбовская, Воронежская области, Москва, Мордовия и Ленинградская область.



