В Волгограде пресекли продажу устройств для взлома автосигнализаций

Прокуратура Волгограда в сети Интернет выявила сайт с информацией о возможности приобретения специального устройства, копирующего большинство кодов существующих автосигнализаций и позволяющих их взламывать угонщикам транспортных средств. Об этом ИА "Высота 102" сообщила старший помощник прокурора области Ольга Токарева. Вход на Интернет-страницу осуществлялся свободно, не требовал предварительной регистрации и пароля, информация являлась доступной для всех пользователей Интернета.

"Между тем хищения и угоны автотранспортных средств являются уголовно наказуемыми деяниями. Кроме того, уголовная ответственность предусмотрена и за пособничество в их совершении путем предоставления информации, средств или орудий преступления либо устранения препятствий", - сказала Токарева.

В связи с этим прокурор обратился в суд с заявлением о запрещении размещенной на сайте информации. В настоящее время решение суда исполнено, доступ к данной информации в сети Интернет заблокирован.



