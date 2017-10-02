Смотрите сегодня в программе: волонтеры нашли способ сделать Волгоград городом гуманного отношения к бездомным животным, но нужна помощь власти и жителей. Собрание дольщиков ЖК «Адмиралтейский»: очередная группа обманутых участников долевого строительства заняла активную позицию. Погоня со стрельбой в Алексеевском районе Волгоградской области: отчаянно удиравший от патруля водитель удивил полицейских своей трезвостью. На Лысой горе в Волгограде ожила военная история: участники реконструкции воссоздали картину жестоких боев солдат Красной армии с фашистами.







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