Сотрудники «КАУСТИКа» соревнуются во всех четырёх номинациях регионального конкурса «Лучший по профессии»





Волгоградский «КАУСТИК» направил для участия в одиннадцатом областном конкурсе «Лучший по профессии» победителей внутризаводских соревнований среди представителей рабочих специальностей.

В этом году организаторы конкурса, ставшего уже традиционным, проводят состязания по четырём номинациям – «Лучший электромонтёр», «Лучший водитель автобуса», «Лучший электросварщик» и «Лучший лаборант химического анализа». В соревнованиях, которые проходят в Волжском филиале Московского энергетического института, Волгоградском политехническом колледже имени В.И. Вернадского и на производственных площадках нескольких волгоградских предприятий, принимают участие сотрудники АО «КАУСТИК», которые в этом году по итогам внутризаводского конкурса получили звания мастеров «золотых» рук, лучших по профессии и лучших молодых рабочих. Об этом ИА «Высота 102» сообщила пресс-служба компании.

К этому дню уже завершились соревнования электромонтёров и водителей автобусов, электросварщики и лаборанты химического анализа свои профессиональные навыки в теории и на практике продемонстрируют во второй половине октября, а победители во всех номинациях будут названы в декабре на специальной торжественной церемонии. Победители и призёры получат дипломы и денежные премии в размере от 15 до 30 тысяч рублей.

Региональный конкурс профессионального мастерства проводится с целью повышения престижа рабочих профессий и привлечения на промышленные предприятия молодых кадров. Представители АО «КАУСТИК» - одного из крупнейших работодателей и налогоплательщиков Волгоградской области – по итогам профессиональных испытаний областного конкурса регулярно занимают призовые места. Так, в 2016 году лучшим среди лаборантов химического анализа стала контролёр качества продукции и технологического процесса отдела технического контроля Наталия Яковлева, второе место заняла лаборант научно-производственного центра Наталья Кузьмина, а Андрей Прокофьев был вторым по итогам соревнований за звание «Лучший водитель автобуса».



